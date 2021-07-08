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名字有這兩字「整單半價」！奎克咖啡慶展店祭優惠

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
奎克咖啡主餐全面199元。圖／奎克咖啡提供
奎克咖啡主餐全面199元。圖／奎克咖啡提供

主打精品咖啡與現做輕食的北歐風咖啡廳「奎克咖啡」，明(9日)在台中惠中路開出台中第2家分店，也是全台第6家分店，慶祝新店開幕，奎克咖啡特推出優惠活動，凡名字裡有「惠、中」任一字的人，憑身分證LINE@優惠券至台中惠中店消費，即可享有「整單半價」的優惠。

來自高雄的奎克咖啡，在台北及台中皆設有據點，新開店惠中店占地近200坪，獨棟的白色建築氣派大方，室內則沿襲奎克一貫北歐輕工業裝潢風格，白色牆面搭配深淺不一的木質紋理。

奎克咖啡主打冰滴咖啡、北歐風輕概念、熱壓起司早午餐、義式燉飯及水管麵等咖啡輕食，餐點不分時段全天候供應。其中，冰滴咖啡選用夏威夷火山咖啡豆，歷經16小時的低溫萃取與靜置發酵，是熱門品項。

慶祝惠中店開幕，奎克咖啡於開幕期間推出快閃活動，凡名字裡有「惠、中」任一字的人（需同字），無論是透過品牌線上訂餐系統、電話訂餐或是親臨門市，只要憑身分證及LINE@優惠券（帳號搜尋:@cuiqu）至台中惠中店結帳取餐，即可享有「整單半價」的優惠。

相關優惠活動可查奎克官網：http://www.cuiqu-coffee.com/news。

奎克咖啡台中惠中店新開幕推優惠。圖／奎克咖啡提供
奎克咖啡台中惠中店新開幕推優惠。圖／奎克咖啡提供
夏威夷火山呼拉派。圖／奎克咖啡提供
夏威夷火山呼拉派。圖／奎克咖啡提供

咖啡廳 身分證 LINE

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