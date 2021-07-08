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三級適度鬆綁…電影院、博物館開放 表演場館觀眾不入內

圖卡整理包／哪些行業「微解封」？ 相關規定看過來

餐飲業微解封 Fine Dining業者：視情況逐步開放

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
高空法式餐廳MiraWan共80個座位，若開放內用預計只會提供20個座位供訂位。圖／摘自MiraWan臉書官網。
高空法式餐廳MiraWan共80個座位，若開放內用預計只會提供20個座位供訂位。圖／摘自MiraWan臉書官網。

新冠疫情對餐飲業帶來莫大衝擊，全國進入三級警戒超過50天，中央流行疫情指揮中心今天公布微解封指引相關措施，國內Fine Dining業者在第一時間多抱持觀望態度，不急著開放內用。

米其林二星、國內指標性Fine Dining餐廳RAW表示：「我們會進行內部討論之後，再公布微解封後的相關營運細節。」

位於台中的米其林一星餐廳鹽之華主廚黎俞君，對微解封指引的看法是：「平常心，因為不知道會不會臨時又有改變。」所以鹽之華仍會維持中午以外帶餐盒為主：「法令允許的話，可能會考慮自7月13日的晚餐時間提供限量訂位。至於是不是7月13日就開放內用、以及一個晚上要釋出多少座位，我們會開會討論之後，再做決定。」

位於台北市信義區微風南山47樓的米其林餐盤推薦高空餐廳MiraWan表示，「我們不會再7月13日當天就開放內用。」

MiraWan主廚鄭裕錞希望在7月13日之後，再多觀察個4到7天，「確定台北市疫情狀況比較穩定之後，才會考慮在MiraWan的80個座位數當中，拉大桌距、分區開放20個座位供內用訂位。」在此同時，MiraWan的外帶餐單依舊持續進行優化，「預計7月13日還會推出小資族也可以輕鬆入手的200至400元價位的單點外帶菜單。」

MiraWan主廚鄭裕錞（中）。圖／摘自MiraWan臉書官網。
MiraWan主廚鄭裕錞（中）。圖／摘自MiraWan臉書官網。
台中米其林一星餐廳鹽之華在疫情爆發初期，就已在座位間設置隔板。圖／摘自鹽之華臉書官網。
台中米其林一星餐廳鹽之華在疫情爆發初期，就已在座位間設置隔板。圖／摘自鹽之華臉書官網。

疫情 米其林 微解封

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