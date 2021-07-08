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星球工坊全館88折！粉紅色「莓好愛情爆米花」陪過七夕

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
莓好愛情爆米花，每包110公克，售價150元。圖／星球工坊提供
莓好愛情爆米花，每包110公克，售價150元。圖／星球工坊提供

隨著七夕情人節即將到來，Magi Planet星球工坊今年特別以草莓、牛奶等元素，推出戀愛粉色系的「莓好愛情爆米花」，讓情侶間可以共享甜蜜。另外為慶祝新品上市，凡購買莓好愛情爆米花，再加送願望成真好運筷，為運勢與愛情助攻，另外還有「全館88折」、「組合包現省51元」的限時優惠。

繼去年推出草莓紅寶石巧克力口味後，星球工坊再度以草莓元素，推出「莓好愛情爆米花」，讓爆米花結合無添加人工香料的草莓粉、紐西蘭奶粉，帶出草莓牛奶的交融滋味，還吃得到莓果清香，每包110公克，售價150元；另還有方便攜帶的10公克包裝，每包25元，均自7月9日起於官網、門市販售；8月1日起自蝦皮商城販售。

為慶祝新品開幕，星球工坊自即日起至7月11日期間，推出官方網站「全站88折」的限時優惠（部份商品除外）。因應七夕到來，凡購買110公克包裝的「莓好愛情爆米花」，就加送1組願望成真好運筷（限量1,000組）。8月1日於蝦皮商城也會推出1日快閃活動，2包110公克＋2包25公克的莓好愛情爆米花，原價350元，優惠價299元。

以草莓、牛奶等元素，帶有戀愛粉色系的「莓好愛情爆米花」。圖／星球工坊提供
以草莓、牛奶等元素，帶有戀愛粉色系的「莓好愛情爆米花」。圖／星球工坊提供

愛情 七夕

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