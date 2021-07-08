星球工坊全館88折！粉紅色「莓好愛情爆米花」陪過七夕

隨著七夕情人節即將到來，Magi Planet星球工坊今年特別以草莓、牛奶等元素，推出戀愛粉色系的「莓好愛情爆米花」，讓情侶間可以共享甜蜜。另外為慶祝新品上市，凡購買莓好愛情爆米花，再加送願望成真好運筷，為運勢與愛情助攻，另外還有「全館88折」、「組合包現省51元」的限時優惠。

繼去年推出草莓紅寶石巧克力口味後，星球工坊再度以草莓元素，推出「莓好愛情爆米花」，讓爆米花結合無添加人工香料的草莓粉、紐西蘭奶粉，帶出草莓牛奶的交融滋味，還吃得到莓果清香，每包110公克，售價150元；另還有方便攜帶的10公克包裝，每包25元，均自7月9日起於官網、門市販售；8月1日起自蝦皮商城販售。