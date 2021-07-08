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抗疫更有魅力！奇美醫分享小撇步改善美麗壓痕

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
利用迴紋針及橡皮筋，可與口罩鬆緊帶連結。圖／醫院提供
利用迴紋針及橡皮筋，可與口罩鬆緊帶連結。圖／醫院提供

疫情以來，許多防疫人員長期配戴口罩或護目鏡，臉龐留下清晰壓痕（傷），令人不忍。永康奇美醫學中心提供小撇步，讓防疫人員可自行DIY口罩與護目鏡的減壓工具減少傷害，只留下光榮印記。

奇美醫學中心護理部傷口護理師莊玟玲、護理部督導李穎俐說，長時間佩戴口罩和護目鏡而導致耳上疼痛及臉部條狀壓痕，乃至破皮現象也越來越常見，因耳上與臉部皮層較其他部位組織薄，且臉部突出的顴骨、額頭、鼻梁，都使得耳上與臉頰的壓傷比率上升。

莊玟玲、李穎俐說，呼吸道防護器具若需要長期配戴時恐導致的傷害(例如：口罩、護目鏡等），稱為壓力性損傷(Pressure Injury;PI)，簡稱壓傷。依據美國國家壓瘡諮詢委員會(NPUAP)建議，骨突上的皮層受壓超過2小時，皮膚就會開始產生不適、紅斑，甚至出現與外固定物相吻合的印記或水泡、破皮。

為有效舒緩臉部不適與壓傷，得從「壓力」和「時間」來著手，尤其是移轉或降低耳部與臉部皮膚上壓力，或者降低肌膚受壓時間。

目前市面上有許多防壓小物，例如，迴紋針加橡皮筋可以用於耳部防壓；也可改用黑色橡皮筋，搭配漂亮髮夾取代迴紋針，兼具防疫與美麗。

此外，利用紗布、人工皮、泡棉等敷料，放置在受壓點，藉由壓力分散與轉移，也可以減少肌膚長期受壓的不適與破皮。

其中敷料材質，以泡棉的防壓與抗敏感效果最佳，民眾在醫療器材行都可以選購得到。一般來說，10公分乘10公分的敷料價位約150元左右，在敷料未髒汙潮濕下，最長可用7天，當出現不適或防壓敷料不使用時，便可以取下。

莊玟玲表示，透過分享口罩、護目鏡防壓知識與生活中隨手可得用品，自行DIY口罩與護目鏡減壓工具，盼全民守住這場防疫戰，讓美麗臉龐再現。

奇美醫學中心護理部傷口護理師莊玟玲表示：利用紗布、人工皮、泡棉等敷料，放置在受壓點，藉由壓力的分散與轉移，也可以減少肌膚長期受壓導致的不適與破皮。圖／醫院提供
奇美醫學中心護理部傷口護理師莊玟玲表示：利用紗布、人工皮、泡棉等敷料，放置在受壓點，藉由壓力的分散與轉移，也可以減少肌膚長期受壓導致的不適與破皮。圖／醫院提供
永康奇美醫學中心分享小撇步改善美麗壓痕，可於額頭、顴骨、鼻樑等骨突處黏貼泡棉，再戴上護目鏡與口罩。圖／醫院提供
永康奇美醫學中心分享小撇步改善美麗壓痕，可於額頭、顴骨、鼻樑等骨突處黏貼泡棉，再戴上護目鏡與口罩。圖／醫院提供

口罩 DIY 疫情

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