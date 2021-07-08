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貓下去 X 臺虎精釀聯名作「給厭世少女的溫柔汽油彈」

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
「給厭世少女的溫柔汽油彈」加入了蘋果、玫瑰、仙渣、刺蔥等輔料，讓啤酒花的微苦更為迷人，屬於加烈型啤酒。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「給厭世少女的溫柔汽油彈」加入了蘋果、玫瑰、仙渣、刺蔥等輔料，讓啤酒花的微苦更為迷人，屬於加烈型啤酒。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

解封、微解封、不解封？不管答案為何，兩個月左右的自主管理，的確令多數人懷念起自由自在的時光。臺虎精釀近日與貓下去合作，推出「給厭世少女的溫柔汽油彈」調酒型啤酒，帶有酸甜的蘋果香氣、玫瑰、刺蔥，同時並推出周邊系列商品，自7月9日（五）開始，於貓下去敦北俱樂部、臺虎精釀直營門市開始販售。

這瓶調酒型啤酒的風味是從貓下去店內的經典長銷調酒為靈感，原本調酒是在杯中加入烈酒並點火燃燒，創造出華麗視覺，而在臺虎精釀與貓下去多次討論後，轉變為酸甜、層次十足的花果香氣的風味DNA，金黃色澤並加上蘋果、玫瑰、仙渣、刺蔥等輔料，讓啤酒花的苦更為迷人，屬於加烈型啤酒。同時聯名啤酒將再推出特製周邊，包含「厭世少女汽油彈方巾」、以及「厭世少女T-shirt」，而啤酒本身濃度約10%，定價則為200元。

想要方巾和T恤？「給厭世少女的溫柔汽油彈」啤酒單瓶200元無折扣、箱購24瓶則為4,800元另贈汽油彈方巾一件；汽油彈方巾原價380元，玻璃瓶內含方巾乙條與貓下去打火機乙個，如購買一瓶「給厭世少女的溫柔汽油彈」啤酒，則可以280元加購汽油彈方巾一組，唯每瓶僅可加價購1組；而厭世少女T-shirt則有X、XL兩種尺寸，售價皆為888元，如購買整箱啤酒，則可以555元加購一件，唯每箱僅可加價購1件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺虎精釀近日與貓下去合作，推出「給厭世少女的溫柔汽油彈」調酒型啤酒。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
臺虎精釀近日與貓下去合作，推出「給厭世少女的溫柔汽油彈」調酒型啤酒。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
汽油彈方巾原價380元，玻璃瓶內含方巾乙條與貓下去打火機乙個。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
汽油彈方巾原價380元，玻璃瓶內含方巾乙條與貓下去打火機乙個。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
除了推出聯名啤酒，臺虎精釀也與貓下去推出聯名T恤，正面有「厭世少女」插畫、背面則有臺虎精釀Logo，將於貓下去、臺虎精釀直營門市從7月9日（五）開始販售。圖 / 臺虎精釀提供。
除了推出聯名啤酒，臺虎精釀也與貓下去推出聯名T恤，正面有「厭世少女」插畫、背面則有臺虎精釀Logo，將於貓下去、臺虎精釀直營門市從7月9日（五）開始販售。圖 / 臺虎精釀提供。
從「貓下去」的長銷雞尾酒為靈感，「給厭世少女的溫柔汽油彈」調酒型啤酒入口有細緻的氣泡感，並帶有蘋果、刺蔥、玫瑰的豐富香氣。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
從「貓下去」的長銷雞尾酒為靈感，「給厭世少女的溫柔汽油彈」調酒型啤酒入口有細緻的氣泡感，並帶有蘋果、刺蔥、玫瑰的豐富香氣。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

酒駕 微解封 DNA

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