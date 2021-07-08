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柯佳嬿隨身攜帶的小宇宙 藏在卡地亞藍氣球裡

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Ballon Blanc de Cartier 30毫米精鋼鑲鑽腕表，23萬元。圖／卡地亞提供
Ballon Blanc de Cartier 30毫米精鋼鑲鑽腕表，23萬元。圖／卡地亞提供

卡地亞（CARTIER）「Fun’d with ICON」系列人物，今年初起陸續推出，由不同風格人物詮釋卡地亞的經典設計。繼早先男星胡宇威演繹經典LOVE系列珠寶，以及曾之喬配戴的Juste un Clou 釘子系列珠寶，這次則迎來首個腕表設計：Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列，與新書「再見，少女」斜槓暢銷作家的影后柯佳嬿擦出新的火花。

「少女」可以單純是一地球上一半的人總要經歷的時間過程，但同時也蘊藏了非常複雜的文化意涵。對柯佳嬿來說，這個「時間過程」是可以透過戲劇表演重訪的，「把自己放到不同角色的故事裡，然後找回心裡的那個少女。」

柯佳嬿形容這枚腕表，「好像一個神祕的小宇宙。」將時間配戴在手上，確實就如她所說，像把一個小宇宙戴在身邊。因為時間是被定義出來的概念，古人透過觀察宇宙日月的變化，將地球公轉太陽一週的時間定義為年、月球繞地球地定義為月、地球自轉一周為日，在以60進位的數學分割時辰分秒，成為如今約定俗成的時間度量。

卡地亞Ballon Bleu腕表，以純粹幾何的線條構成，表耳、表冠護橋、表殼一體成形，3點鐘位置裝飾藍色凸圓形寶石，圓中帶圓，配戴起來舒適圓潤，自2007年推出以來即席捲全球，連英國威廉王子都選擇藍氣球送給凱特王妃當作定情禮。

而隨當代人配戴手表的習慣改變，在既有的42毫米、36毫米、33毫米尺寸之外，今年更推出全新的40毫米款式，男女皆宜的中性尺寸，配上可自由拆換表帶的快拆設計，也暗示了人們在不同身份間迅速轉換的新生活型態。除了藍氣球，卡地亞氣球系列專為女性設計的Ballon Blanc 「白氣球」腕表，今年也首度推出非貴重金屬材質的鑲鑽款，讓生活更添奢華。

Ballon Bleu de Cartier 40毫米玫瑰金鑲鑽腕表，81萬元。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier 40毫米玫瑰金鑲鑽腕表，81萬元。圖／卡地亞提供
柯佳嬿演繹卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
柯佳嬿演繹卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
柯佳嬿演繹卡地亞Ballon Blanc de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
柯佳嬿演繹卡地亞Ballon Blanc de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier 40毫米玫瑰金腕表，44萬8,000元。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier 40毫米玫瑰金腕表，44萬8,000元。圖／卡地亞提供
柯佳嬿演繹卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
柯佳嬿演繹卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
柯佳嬿演繹卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
柯佳嬿演繹卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
圓潤的藍色寶石表冠。圖／卡地亞提供
圓潤的藍色寶石表冠。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier腕表設計圖。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu de Cartier腕表設計圖。圖／卡地亞提供

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