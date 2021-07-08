柯佳嬿隨身攜帶的小宇宙 藏在卡地亞藍氣球裡

卡地亞（CARTIER）「Fun’d with ICON」系列人物，今年初起陸續推出，由不同風格人物詮釋卡地亞的經典設計。繼早先男星胡宇威演繹經典LOVE系列珠寶，以及曾之喬配戴的Juste un Clou 釘子系列珠寶，這次則迎來首個腕表設計：Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列，與新書「再見，少女」斜槓暢銷作家的影后柯佳嬿擦出新的火花。

「少女」可以單純是一地球上一半的人總要經歷的時間過程，但同時也蘊藏了非常複雜的文化意涵。對柯佳嬿來說，這個「時間過程」是可以透過戲劇表演重訪的，「把自己放到不同角色的故事裡，然後找回心裡的那個少女。」

柯佳嬿形容這枚腕表，「好像一個神祕的小宇宙。」將時間配戴在手上，確實就如她所說，像把一個小宇宙戴在身邊。因為時間是被定義出來的概念，古人透過觀察宇宙日月的變化，將地球公轉太陽一週的時間定義為年、月球繞地球地定義為月、地球自轉一周為日，在以60進位的數學分割時辰分秒，成為如今約定俗成的時間度量。

卡地亞Ballon Bleu腕表，以純粹幾何的線條構成，表耳、表冠護橋、表殼一體成形，3點鐘位置裝飾藍色凸圓形寶石，圓中帶圓，配戴起來舒適圓潤，自2007年推出以來即席捲全球，連英國威廉王子都選擇藍氣球送給凱特王妃當作定情禮。