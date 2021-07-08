打破歷年最佳紀錄！噶瑪蘭橫掃IWSC、ISC國際烈酒賽

金車噶瑪蘭對於品質毫不妥協的信念與堅持，屢獲各大國際烈酒競賽肯定。近日再於英國兩大指標賽事中抱回大獎，分別為ISC國際烈酒競賽（International Spirits Challenge）拿下14面金牌（Gold），以及IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽 （International Wine & Spirit Competition） 勇奪「世界產區威士忌冠軍獎盃 （Worldwide Whiskey Trophy 2021）」與7面特金牌（Outstanding Gold）、8面金牌（Gold），雙雙打破歷年最佳獲獎紀錄，再次向國際證明臺灣噶瑪蘭威士忌的厚實底蘊。

英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽 （International Wine & Spirit Competition）自1969年至今，已舉辦超過半個世紀，是威士忌業界歷史最悠久、眾所矚目的競賽，素有酒界奧林匹克大賽美譽。IWSC於七月初公布第二輪競賽結果，「噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌」獲頒「世界產區威士忌冠軍獎盃 （Worldwide Whisky Trophy）」大獎！此外金車噶瑪蘭於第一輪競賽中，共榮獲7面特金牌與8面金牌，依據大賽規定，唯有評分高達98分以上酒款方能授頒特金牌，95分以上則獲頒金牌，本屆大會共頒出8面特金牌，其中金車噶瑪蘭就囊括7面！富比士烈酒新聞 （Forbes） 更寫下：「來自臺灣的噶瑪蘭酒廠在特金牌級別中獨占鰲頭，獲得史無前例的7面，總計榮獲15面特金牌與金牌，出色表現空前」，給予金車噶瑪蘭高度讚賞與肯定。

英國ISC國際烈酒競賽（International Spirits Challenge） 以推廣全球高品質烈酒為宗旨，由來自世界各地經驗豐富的專家評審小組進行標準化、公平公正的盲飲品評，被稱為「烈酒世界盃」，評審小組根據各酒款的香氣、口感、尾韻綜合表現及顏色等進行全面性評分，依分數高低頒發獎項。2021年金車噶瑪蘭表現亮眼，榮獲14面金牌，刷新金車噶瑪蘭於ISC競賽中最高的金牌紀錄。

2021年英國IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽

世界產區威士忌冠軍獎盃 (Worldwide Whisky Trophy)

噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌

特金牌 (Outstanding Gold)

噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌 （98分）

噶瑪蘭酒廠珍藏版泥煤桶威士忌原酒 （98分）

噶瑪蘭酒廠珍藏版蘭姆桶威士忌原酒 （98分）

噶瑪蘭經典獨奏Manzanilla雪莉桶威士忌原酒（98分）

噶瑪蘭經典獨奏Moscatel雪莉桶威士忌原酒 （98分）

噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二 海洋——噶瑪蘭邦穹桶威士忌原酒 （98分）

噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二 空氣——噶瑪蘭橡木新桶威士忌原酒 (98分）

金牌 (Gold)

噶瑪蘭十周年紀念酒Earth Silver葡萄酒桶威士忌 （96分）

噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二 陽光——噶瑪蘭法國葡萄酒桶威士忌原酒 （96分）

噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二 大地——噶瑪蘭煙燻泥煤桶威士忌原酒 （95分）

噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌——波特風味桶（95分）

噶瑪蘭珍選No.2單一麥芽威士忌（95分）

噶瑪蘭Oloroso雪莉桶單一麥芽威士忌 （95分）

噶瑪蘭經典獨奏Fino雪莉桶威士忌原酒 （95分）

噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒 （95分）

2021年英國ISC國際烈酒賽獲獎

金牌 (Gold)

噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌

金車頂極指揮單一麥芽威士忌

噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌——波特風味桶

噶瑪蘭珍選No.2單一麥芽威士忌

噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏波特桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒

噶瑪蘭經典獨奏Moscatel雪莉桶威士忌原酒

噶瑪蘭酒廠珍藏版煙燻泥煤桶威士忌原酒

噶瑪蘭酒廠珍藏版瑪德拉桶威士忌原酒

金車40周年紀念－噶瑪蘭尊典威士忌

噶瑪蘭十周年紀念酒Earth Silver葡萄酒桶威士忌

噶瑪蘭十周年紀念酒Sky Gold葡萄酒桶威士忌