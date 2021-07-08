澎湖花生酥雪糕「第2支10元」！百年歐洲冰品也登場

夏日炎炎，清涼的「冰棒」也成為民眾消暑的熱門產品。百吉今年夏天以澎湖特產「媽宮奶油花生酥」為元素，推出新品「百吉澎湖花生酥雪糕」，並且限時5天推出「第2件10元」的開賣優惠。另外來自歐洲的百年冰品「EKSELENCE」也在台推出雙層脆皮覆盆子石榴雪糕、雙層脆皮焦糖雪糕等3款熱銷口味，帶來奢華的清涼選擇。

澎湖花生擁有顆粒飽滿圓潤、香氣濃郁的特色，製成花生酥後更增添奶油的甜香。此次百吉所推出的「澎湖花生酥雪糕」，將澎湖在地特產媽宮奶油花生酥化身成冰棒，保留了花生酥原有的特色，吃得到滑順的奶香冰體與花生酥脆粒，帶來迷人的花生與牛奶香氣。百吉澎湖花生酥雪糕自即日起於全台7-11獨家販售，每支45元。7月9日至7月13日期間，並有Line／APP／IG活動，可享「第2件10元」優惠。