快訊

杜拜港口貨櫃輪大爆炸 烈焰沖天25公里外都感震撼

衛福部：考量社區風險建議三級再延長 CECC下午宣布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澎湖花生酥雪糕「第2支10元」！百年歐洲冰品也登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
百吉澎湖花生酥雪糕限時5天推出「第2件10元」優惠。圖／百吉提供
百吉澎湖花生酥雪糕限時5天推出「第2件10元」優惠。圖／百吉提供

夏日炎炎，清涼的「冰棒」也成為民眾消暑的熱門產品。百吉今年夏天以澎湖特產「媽宮奶油花生酥」為元素，推出新品「百吉澎湖花生酥雪糕」，並且限時5天推出「第2件10元」的開賣優惠。另外來自歐洲的百年冰品「EKSELENCE」也在台推出雙層脆皮覆盆子石榴雪糕、雙層脆皮焦糖雪糕等3款熱銷口味，帶來奢華的清涼選擇。

澎湖花生擁有顆粒飽滿圓潤、香氣濃郁的特色，製成花生酥後更增添奶油的甜香。此次百吉所推出的「澎湖花生酥雪糕」，將澎湖在地特產媽宮奶油花生酥化身成冰棒，保留了花生酥原有的特色，吃得到滑順的奶香冰體與花生酥脆粒，帶來迷人的花生與牛奶香氣。百吉澎湖花生酥雪糕自即日起於全台7-11獨家販售，每支45元。7月9日至7月13日期間，並有Line／APP／IG活動，可享「第2件10元」優惠。

創立於1928年的北歐冰淇淋品牌「EKSELENCE」，標榜使用100%北歐乳源製成，除了受到皇室貴族人士的喜愛，世界甜點冠軍Alexis Bouillet也認同其品質，出任品牌大使。本次EKSELENCE在台推出3款人氣熱銷口味，其中「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」與「雙層脆皮焦糖雪糕」使用雙層夾心工法，在巧克力脆皮與冰淇淋間夾入果醬或焦糖醬，帶來更富層次的口感與滋味。另外還有「脆皮白巧克力覆盆子雪糕」同步登場，3款均為105元，同樣於全台7-11限定販售。

EKSELENCE在台推出「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」等3款人氣冰品，每支105元。圖／EKSELENCE提供
EKSELENCE在台推出「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」等3款人氣冰品，每支105元。圖／EKSELENCE提供

澎湖 巧克力 冰淇淋

延伸閱讀

防疫三級未解封 立榮嘉義飛金門澎湖未復航票價先調漲

澎湖籲踴躍登記疫苗預約平台 協調各鄉市專人協助

馬辣「買火鍋送2支哈根達斯雪糕」499！加碼「36杯迷你杯＋4人套餐」免2千

國內機票調漲看這！30日起適用 台北飛金門要多付183元

相關新聞

澎湖花生酥雪糕「第2支10元」！百年歐洲冰品也登場

夏日炎炎，清涼的「冰棒」也成為民眾消暑的熱門產品。百吉今年夏天以澎湖特產「媽宮奶油花生酥」為元素，推出新品「百吉澎湖花生...

新光三越拚外送「買餐送餐」再推「美食訂閱制」6折起

在三級警戒尚未降級之前，發展零接觸經濟與美食外帶外送仍是百貨集中火力策動的議題，而在美食項目也衍生了許多主題性與優惠。繼...

用潮流風格詮釋隆重感 BALENCIAGA重啟高訂系列

今年秋冬巴黎高級訂製周最受矚目的品牌，應該可說是BALENCIAGA，不只因為此次是品牌自1967年在創始人Cristó...

首批150台！家樂福開賣飛利浦桌上型UV-C殺菌燈

三級警戒持續，在疫情尚未完全消失之前，全民都得持續做好防疫措施。而企業分流上班、學童開始放暑假，全家人待在家相處的時間變...

黛安克魯格搶先戴！CHAUMET螺旋新珠寶取材建築線條

曾為法國皇帝拿破崙及其家族打造珠寶而聞名的法國珠寶品牌CHAUMET，自1812年就進駐巴黎的芳登廣場12號（12 Ve...

實體紅毯！坎城影展開展 女星最愛回眸一笑秀耳環

法國坎城影展自當地時間7月6日起於地中海岸旁展開，去年因疫情停辦，今年因為算是第一個大型的實體影展活動，眾星雲集。重量級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。