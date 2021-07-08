新光三越拚外送「買餐送餐」再推「美食訂閱制」6折起

在三級警戒尚未降級之前，發展零接觸經濟與美食外帶外送仍是百貨集中火力策動的議題，而在美食項目也衍生了許多主題性與優惠。繼集合全台5家老店在地美食、獨家企畫的「一甲子好飽包」美食箱展開預購後，新光三越於即日起至7月21日聯手全台近百家餐廳、美食街餐飲名店，獨家推出「買餐送餐」專屬外送回饋；台北信義新天地則推出「美食訂閱制」外帶服務，一次搞定三日份餐點再享最高6折優惠。

只要透過三大美食外送平台skm eats、Uber Eats、foodpanda，就能輕鬆獨享新光三越超過百樣、最低5折與「買餐送餐」優惠，像是「兩班家」韓式炒雜菜買一送一、「鉄火肥牛火鍋」指定麵食買一送一、「小紅點新加坡食堂」正宗海南雞腿飯買一送一、「邁泉豬排」鹽麴雞排便當買一送一、「麻膳堂」紅油水餃買一送一。另有「檀島香港茶餐廳」買凍絲襪奶茶送極品蛋撻、「勝博殿」買便當送茶碗蒸、「段純貞」買麵食送四季春茶、「美威鮭魚」買指定餐點贈冰黃金玄米茶等。