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新光三越拚外送「買餐送餐」再推「美食訂閱制」6折起

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北信義新天地以推出「美食訂閱制」外帶服務，讓消費者一次下單搞定三餐。圖／新光三越提供
台北信義新天地以推出「美食訂閱制」外帶服務，讓消費者一次下單搞定三餐。圖／新光三越提供

在三級警戒尚未降級之前，發展零接觸經濟與美食外帶外送仍是百貨集中火力策動的議題，而在美食項目也衍生了許多主題性與優惠。繼集合全台5家老店在地美食、獨家企畫的「一甲子好飽包」美食箱展開預購後，新光三越於即日起至7月21日聯手全台近百家餐廳、美食街餐飲名店，獨家推出「買餐送餐」專屬外送回饋；台北信義新天地則推出「美食訂閱制」外帶服務，一次搞定三日份餐點再享最高6折優惠。

只要透過三大美食外送平台skm eats、Uber Eats、foodpanda，就能輕鬆獨享新光三越超過百樣、最低5折與「買餐送餐」優惠，像是「兩班家」韓式炒雜菜買一送一、「鉄火肥牛火鍋」指定麵食買一送一、「小紅點新加坡食堂」正宗海南雞腿飯買一送一、「邁泉豬排」鹽麴雞排便當買一送一、「麻膳堂」紅油水餃買一送一。另有「檀島香港茶餐廳」買凍絲襪奶茶送極品蛋撻、「勝博殿」買便當送茶碗蒸、「段純貞」買麵食送四季春茶、「美威鮭魚」買指定餐點贈冰黃金玄米茶等。

新光三越台北信義新天地在6月針對不能內用，推出「美食快取Bar線上訂、馬上取」，帶動餐廳於APP訂購的線上業績有3至4倍高成長，各大餐廳即時料理包的業績也有約3倍成長，且外送外帶的客單平均有超過1,000元的潛力。現在，台北信義新天地以線上影音平台訂閱、咖啡寄杯的概念，再推出「美食訂閱制」外帶服務，讓消費者一次下單搞定三餐。攜手Muchoyaki、Chambistro、PACKIE、京都勝牛等12家品牌超過60款菜色，在新光三越APP精選優惠下單，或是致電到品牌由專人協助，就可以一次搞定三日份的餐點安排，一次下訂最高可享6折優惠。

新光三越台北信義新天地美食訂閱制外帶服務，PACKIE三日份雙人套餐原價4,430元，特價3,000元。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地美食訂閱制外帶服務，PACKIE三日份雙人套餐原價4,430元，特價3,000元。圖／新光三越提供
新光三越三大美食外送獨享，麻膳堂紅油水餃（6顆）買一送一。圖／新光三越提供
新光三越三大美食外送獨享，麻膳堂紅油水餃（6顆）買一送一。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地美食訂閱制外帶服務，MUCHOYAKI三日份套餐原價2,860元，特價2,550元。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地美食訂閱制外帶服務，MUCHOYAKI三日份套餐原價2,860元，特價2,550元。圖／新光三越提供
新光三越於即日起至7月21日聯手全台近百家餐廳、美食街餐飲名店，獨家推出「買餐送餐」專屬外送回饋。圖／新光三越提供
新光三越於即日起至7月21日聯手全台近百家餐廳、美食街餐飲名店，獨家推出「買餐送餐」專屬外送回饋。圖／新光三越提供

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