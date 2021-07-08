用潮流風格詮釋隆重感 BALENCIAGA重啟高訂系列

今年秋冬巴黎高級訂製周最受矚目的品牌，應該可說是BALENCIAGA，不只因為此次是品牌自1967年在創始人Cristóbal Balenciaga先生離開時尚界、關閉高級時裝沙龍後再次重啟的作品，也因為這次是現任藝術總監Demna Gvasalia執掌的首個高級訂製系列，向來擅長帶領街頭潮流的他會怎麼詮釋所謂的「高訂」？格外令人好奇。昨晚這系列總算正式發表，為了延續傳統，BALENCIAGA直接選在位於巴黎喬治五世大道10號的品牌總部舉行發表會，全場無配樂的模式，聽得到腳步和衣料在走動間摩擦的聲音，呈現一場最純粹的服裝對話。

本系列是BALENCIAGA歷史上第50季高級訂製作品，無論從季別的里程碑或時隔多年的再次回歸看來，都頗具代表性，所以

Demna Gvasalia不只用他擅長的街頭潮流風格詮釋隆重感，並在創作中融入許多經典元素，將當年Cristóbal Balenciaga先生標誌性的設計輪廓、典藏圖騰刺繡等再次呈現在新世代面前，像是繭形（cocoon）輪廓或蕩領裁剪（swing-back）、巴斯克腰線（Basque-waisted）、玫瑰刺繡，還有優雅的高腰娃娃裝和曳地長披肩等等，都透過從羊駝毛(vicuña)、復古仿舊羊毛 (vintage wools)、綢緞和絲綢等高品質面料和一些高科技織物展現出嶄新的魅力。

看似簡約的外觀，內藏不少心機，像是上衣和夾克都用到了工藝繁複的胸衣或加固的襯底，全手工縫製的晚裝禮服則運用高超的技藝以極少的接縫或手工模壓襯墊技術打造成完美的廓形，在兼顧頂級面料、符合當代穿搭目的性的前提下，達到結構性支撐工藝與刻意性褶皺設計之間的微妙平衡。本次更攜手女帽製造商Philip Treacy、刺繡工坊Atelier Jean-Pierre Ollier、Maison Lesage、Maison Lemarié和Atelier Montex、面料品牌Dormeuil、Jakob Schlaepfer、Taroni和Forster Rohner等高級訂制手工坊和製造商合作，展現精細講究的整體搭配和細節工藝。

其他的巧思像是Cristóbal Balenciaga先生名字的首字母縮寫C.B.，被以手工刺繡的方式繡在絲綢領帶、府綢襯衫和皮手套等極具他標誌性風格的設計作品之上。還有他曾經穿著的fresco羊毛、馬海毛(mohair)、羊絨(cashmere)和巴拉提亞羊毛 (baratheawool)的西裝面料，也是設計靈感之一，並與他御用的高級西裝訂製品牌Huntsman合作訂製而成。