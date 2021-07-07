黛安克魯格搶先戴！CHAUMET螺旋新珠寶取材建築線條

曾為法國皇帝拿破崙及其家族打造珠寶而聞名的法國珠寶品牌CHAUMET，自1812年就進駐巴黎的芳登廣場12號（12 Vendôme）旗艦店。而這棟百年古蹟也在去年品牌歡慶240週年之際完成修繕。今年又適逢拿破崙逝世200周年，為慶祝這別具意義的歷史淵源，CHAUMET在法國高級訂製服時裝周期間發表全新Torsade de Chaumet頂級珠寶系列，將屹立於芳登廣場的著名拿破崙紀念柱（Vendôme Column）上面裝式的螺旋紋雕飾（Torsade）化為配戴在身上的珠寶。

包括以時尚品味出名的德國女星黛安克魯格（Diane Kruger），LVMH集團太子妃的精靈超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）、俄羅斯超模Natasha Poly、法國超模Cindy Bruna、德國漢諾威王妃Sassa de Osma等都搶先配戴了這系列新作出席相關的慶祝活動。繼巴黎首展後，全新Torsade de Chaumet頂級珠寶系列，即將於今年8月登台，是全球巡迴海外首站。

以自然主義設計聞名的CHAUMET，擅長以線條的藝術美感創造出視覺的動態效果，例如隨風搖曳的麥穗、在天空翱翔的飛鳥等；這次Torsade de Chaumet頂級珠寶系列也不例外，將螺旋扭紋變化出不同的可能：拉緊、鬆開、或是環繞成一個個迷人的線圈，展現既輕盈又大膽創新的視覺效果。

高級珠寶作品有以彰顯線條與鑽石火光的純白鑽款式，也有搭配藍寶石、紅寶石或祖母綠的設計，以互相交錯編織、錯落、若隱若現的方式，讓色彩濃豔的中央主石在螺旋紋的動態之中綻放最璀璨的光芒。CHAUMET的標誌性珠寶冠冕、珠寶表、手鐲、取材歷史名作的雙吊墜長項鍊等，也都在Torsade de Chaumet螺旋線條的嶄新演繹下，呈現有別以往的活潑風貌。