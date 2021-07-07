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黛安克魯格搶先戴！CHAUMET螺旋新珠寶取材建築線條

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
德國漢諾威王妃Sassa de Osma配戴Perspectives de Chaumet項鍊和耳環。圖／CHAUMET提供
德國漢諾威王妃Sassa de Osma配戴Perspectives de Chaumet項鍊和耳環。圖／CHAUMET提供

曾為法國皇帝拿破崙及其家族打造珠寶而聞名的法國珠寶品牌CHAUMET，自1812年就進駐巴黎的芳登廣場12號（12 Vendôme）旗艦店。而這棟百年古蹟也在去年品牌歡慶240週年之際完成修繕。今年又適逢拿破崙逝世200周年，為慶祝這別具意義的歷史淵源，CHAUMET在法國高級訂製服時裝周期間發表全新Torsade de Chaumet頂級珠寶系列，將屹立於芳登廣場的著名拿破崙紀念柱（Vendôme Column）上面裝式的螺旋紋雕飾（Torsade）化為配戴在身上的珠寶。

包括以時尚品味出名的德國女星黛安克魯格（Diane Kruger），LVMH集團太子妃的精靈超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）、俄羅斯超模Natasha Poly、法國超模Cindy Bruna、德國漢諾威王妃Sassa de Osma等都搶先配戴了這系列新作出席相關的慶祝活動。繼巴黎首展後，全新Torsade de Chaumet頂級珠寶系列，即將於今年8月登台，是全球巡迴海外首站。

以自然主義設計聞名的CHAUMET，擅長以線條的藝術美感創造出視覺的動態效果，例如隨風搖曳的麥穗、在天空翱翔的飛鳥等；這次Torsade de Chaumet頂級珠寶系列也不例外，將螺旋扭紋變化出不同的可能：拉緊、鬆開、或是環繞成一個個迷人的線圈，展現既輕盈又大膽創新的視覺效果。

高級珠寶作品有以彰顯線條與鑽石火光的純白鑽款式，也有搭配藍寶石、紅寶石或祖母綠的設計，以互相交錯編織、錯落、若隱若現的方式，讓色彩濃豔的中央主石在螺旋紋的動態之中綻放最璀璨的光芒。CHAUMET的標誌性珠寶冠冕、珠寶表、手鐲、取材歷史名作的雙吊墜長項鍊等，也都在Torsade de Chaumet螺旋線條的嶄新演繹下，呈現有別以往的活潑風貌。

除了頂級珠寶系列，Torsade de Chaumet系列也同時推出medium-high等級的珠寶，以富有律動感的螺旋線條交織成胸針、耳環、球狀戒指和手鐲，和諧而規則的線條美營造的豐潤的份量感，也很能為不同的場合增添嶄新的視覺效果。

女星黛安克魯格配戴全新的Torsade de Chaumet頂級珠寶。圖／CHAUMET提供
女星黛安克魯格配戴全新的Torsade de Chaumet頂級珠寶。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Torsade de Chaumet 18K白金鑽石戒指，鑲嵌3顆來自錫蘭、分別重2.12克拉、1.41克拉和0.84克拉的枕形切割藍寶石，長階梯形藍寶石、玫瑰式切割和明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Torsade de Chaumet 18K白金鑽石戒指，鑲嵌3顆來自錫蘭、分別重2.12克拉、1.41克拉和0.84克拉的枕形切割藍寶石，長階梯形藍寶石、玫瑰式切割和明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
德國女星黛安克魯格配戴Torsade de Chaumet系列珠寶拍攝形象照。圖／CHAUMET提供
德國女星黛安克魯格配戴Torsade de Chaumet系列珠寶拍攝形象照。圖／CHAUMET提供
Torsade de Chaumet系列鑽石耳環。圖／CHAUMET提供
Torsade de Chaumet系列鑽石耳環。圖／CHAUMET提供
法國超模Cindy Bruna配戴Torsade de Chaumet長項鍊。圖／CHAUMET提供
法國超模Cindy Bruna配戴Torsade de Chaumet長項鍊。圖／CHAUMET提供
LVMH集團太子妃Natalia Vodianova配戴Torsade de Chaumet項鍊和耳環。圖／CHAUMET提供
LVMH集團太子妃Natalia Vodianova配戴Torsade de Chaumet項鍊和耳環。圖／CHAUMET提供
Torsade de Chaumet系列鑽石戒指。圖／CHAUMET提供
Torsade de Chaumet系列鑽石戒指。圖／CHAUMET提供
CHAUMET發表以立體螺旋為主要視覺元素的全新Torsade de Chaumet頂級珠寶系列。圖／CHAUMET提供
CHAUMET發表以立體螺旋為主要視覺元素的全新Torsade de Chaumet頂級珠寶系列。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Torsade de Chaumet頂級珠寶系列18K白金鑽石戒指，鑲嵌1顆重 3.02克拉、D VVS1級橢圓形切割鑽石及明亮式切割鑽石。。圖／CHAUMET提供
CHAUMET Torsade de Chaumet頂級珠寶系列18K白金鑽石戒指，鑲嵌1顆重 3.02克拉、D VVS1級橢圓形切割鑽石及明亮式切割鑽石。。圖／CHAUMET提供
德國女星黛安克魯格配戴Torsade de Chaumet 18K白金長項鍊，鑲嵌12顆來自莫三比克、共重16.72克拉枕形切割的艷紅色紅寶石， 圓形紅寶石、長階梯形切割、方形切割和明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
德國女星黛安克魯格配戴Torsade de Chaumet 18K白金長項鍊，鑲嵌12顆來自莫三比克、共重16.72克拉枕形切割的艷紅色紅寶石， 圓形紅寶石、長階梯形切割、方形切割和明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供
CHAUMET發表以立體螺旋為主要視覺元素的全新Torsade de Chaumet頂級珠寶系列。圖／CHAUMET提供
CHAUMET發表以立體螺旋為主要視覺元素的全新Torsade de Chaumet頂級珠寶系列。圖／CHAUMET提供
超模Natasha Poly配戴Torsade de Chaumet項鍊和耳環。圖／CHAUMET提供
超模Natasha Poly配戴Torsade de Chaumet項鍊和耳環。圖／CHAUMET提供
CHAUMET發表以立體螺旋為主要視覺元素的全新Torsade de Chaumet頂級珠寶系列。圖／CHAUMET提供
CHAUMET發表以立體螺旋為主要視覺元素的全新Torsade de Chaumet頂級珠寶系列。圖／CHAUMET提供
德國女星黛安克魯格配戴Torsade de Chaumet系列珠寶拍攝形象照。圖／CHAUMET提供
德國女星黛安克魯格配戴Torsade de Chaumet系列珠寶拍攝形象照。圖／CHAUMET提供

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