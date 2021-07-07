實體紅毯！坎城影展開展 女星最愛回眸一笑秀耳環

法國坎城影展自當地時間7月6日起於地中海岸旁展開，去年因疫情停辦，今年因為算是第一個大型的實體影展活動，眾星雲集。重量級的影后與電影人重返紅毯，星光熠熠。能點亮臉蛋的優雅的耳環更是這次紅毯的一大焦點。

茱蒂福斯特（Jodie Foster）第一天就獲頒終身成就獎，講座是由長期贊助坎城影展的高級珠寶鐘表品牌蕭邦（Chopard）以符合倫理道德開採的金質鑄造，而她登台領獎時也配戴了一對蕭邦的耳環，修長的垂墜曲線由4顆梨形切割鑽石組成，從上至下由小到大，簡約又貴氣。同樣是猶如水滴的梨形鑽石耳環，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）的主鑽周圍裝飾了整圈蕭邦最著名的蕾絲裝飾，遠看有放大鑽石的視覺效果，近看則以優雅的女人味與一身優雅的骨董高級訂製服完美相映。