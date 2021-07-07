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實體紅毯！坎城影展開展 女星最愛回眸一笑秀耳環

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
眾女星配戴高級珠寶耳環出席74屆坎城影展紅毯。圖／蕭邦、卡地亞、香奈兒提供
眾女星配戴高級珠寶耳環出席74屆坎城影展紅毯。圖／蕭邦、卡地亞、香奈兒提供

法國坎城影展自當地時間7月6日起於地中海岸旁展開，去年因疫情停辦，今年因為算是第一個大型的實體影展活動，眾星雲集。重量級的影后與電影人重返紅毯，星光熠熠。能點亮臉蛋的優雅的耳環更是這次紅毯的一大焦點。

茱蒂福斯特（Jodie Foster）第一天就獲頒終身成就獎，講座是由長期贊助坎城影展的高級珠寶鐘表品牌蕭邦（Chopard）以符合倫理道德開採的金質鑄造，而她登台領獎時也配戴了一對蕭邦的耳環，修長的垂墜曲線由4顆梨形切割鑽石組成，從上至下由小到大，簡約又貴氣。同樣是猶如水滴的梨形鑽石耳環，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）的主鑽周圍裝飾了整圈蕭邦最著名的蕾絲裝飾，遠看有放大鑽石的視覺效果，近看則以優雅的女人味與一身優雅的骨董高級訂製服完美相映。

同樣是耳環，彩色寶石和服裝的搭配就考驗時尚功力。有奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）一身金屬亮銀色單肩禮服，大膽地選擇了金色系的珠寶 – 香奈兒18K黃金鑲嵌黃色寶石的不對稱耳環、手環、戒指 -- 是意外卻又絕妙和諧的搭配。而一身亮片水鑽的演技派女星梅蘭妮蘿倫（Mélanie Laurent），則是以一對卡地亞經典的「水果錦囊」（Tutti Frutti）頂級珠寶耳環，搭配色調清淡的水藍色亮片水鑽裙裝，讓人自然一眼就聚焦她臉龐雕花祖母綠、藍寶石、紅寶石的典雅耳環。

超模貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶出席坎城影展紅毯。圖／蕭邦提供
超模貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶出席坎城影展紅毯。圖／蕭邦提供
瑪莉詠柯蒂亞配戴的香奈兒Lion Sculptural手環，18K黃金鑲嵌石英及鑽石。
瑪莉詠柯蒂亞配戴的香奈兒Lion Sculptural手環，18K黃金鑲嵌石英及鑽石。
超模貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶出席坎城影展紅毯。圖／蕭邦提供
超模貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶出席坎城影展紅毯。圖／蕭邦提供
卡地亞頂級珠寶系列Tutti Frutti耳環，鉑金鑲嵌藍寶石圓珠、雕花祖母綠及藍寶石、凸圓形切割紅寶石、圓形明亮式切割鑽石。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列Tutti Frutti耳環，鉑金鑲嵌藍寶石圓珠、雕花祖母綠及藍寶石、凸圓形切割紅寶石、圓形明亮式切割鑽石。圖／卡地亞提供
開幕片「Annette」女主角瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒高級珠寶出席坎城影展該片首映。圖／香奈兒提供
開幕片「Annette」女主角瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒高級珠寶出席坎城影展該片首映。圖／香奈兒提供
瑪莉詠柯蒂亞配戴的香奈兒Lion Sculptural戒指，18K黃金鑲嵌石英及鑽石。
瑪莉詠柯蒂亞配戴的香奈兒Lion Sculptural戒指，18K黃金鑲嵌石英及鑽石。
茱蒂福斯特配戴蕭邦高級珠寶鑽石耳環出席第74屆坎城影展。圖／蕭邦提供
茱蒂福斯特配戴蕭邦高級珠寶鑽石耳環出席第74屆坎城影展。圖／蕭邦提供
茱蒂福斯特配戴蕭邦高級珠寶鑽石耳環出席第74屆坎城影展獲頒終身成就獎。圖／蕭邦提供
茱蒂福斯特配戴蕭邦高級珠寶鑽石耳環出席第74屆坎城影展獲頒終身成就獎。圖／蕭邦提供
超模貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶出席坎城影展紅毯。圖／蕭邦提供
超模貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶出席坎城影展紅毯。圖／蕭邦提供
法國女星梅蘭妮蘿倫出席2021坎城影展開幕典禮配戴卡地亞Tutti Frutti頂級珠寶系列耳環。圖／卡地亞提供
法國女星梅蘭妮蘿倫出席2021坎城影展開幕典禮配戴卡地亞Tutti Frutti頂級珠寶系列耳環。圖／卡地亞提供
開幕片「Annette」女主角瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒高級珠寶出席坎城影展該片首映。圖／香奈兒提供
開幕片「Annette」女主角瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒高級珠寶出席坎城影展該片首映。圖／香奈兒提供
超模貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶出席坎城影展紅毯。圖／蕭邦提供
超模貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶出席坎城影展紅毯。圖／蕭邦提供
茱蒂福斯特配戴蕭邦高級珠寶鑽石耳環出席第74屆坎城影展。圖／蕭邦提供
茱蒂福斯特配戴蕭邦高級珠寶鑽石耳環出席第74屆坎城影展。圖／蕭邦提供
蕭邦以符合倫理道德開採的金質打造的坎城金棕櫚獎座。圖／蕭邦提供
蕭邦以符合倫理道德開採的金質打造的坎城金棕櫚獎座。圖／蕭邦提供
開幕片「Annette」女主角瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒高級珠寶出席坎城影展該片首映。圖／香奈兒提供
開幕片「Annette」女主角瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒高級珠寶出席坎城影展該片首映。圖／香奈兒提供
法國女星梅蘭妮蘿倫出席2021坎城影展開幕典禮配戴卡地亞Tutti Frutti頂級珠寶系列耳環。圖／卡地亞提供
法國女星梅蘭妮蘿倫出席2021坎城影展開幕典禮配戴卡地亞Tutti Frutti頂級珠寶系列耳環。圖／卡地亞提供
超模貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶出席坎城影展紅毯。圖／蕭邦提供
超模貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶出席坎城影展紅毯。圖／蕭邦提供
超模貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶出席坎城影展紅毯。圖／蕭邦提供
超模貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶出席坎城影展紅毯。圖／蕭邦提供
開幕片「Annette」女主角瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒高級珠寶出席坎城影展該片首映。圖／香奈兒提供
開幕片「Annette」女主角瑪莉詠柯蒂亞配戴香奈兒高級珠寶出席坎城影展該片首映。圖／香奈兒提供
瑪莉詠柯蒂亞配戴的香奈兒Dazzling耳環，18K黃金鑲嵌黃色綠柱石及鑽石。
瑪莉詠柯蒂亞配戴的香奈兒Dazzling耳環，18K黃金鑲嵌黃色綠柱石及鑽石。

鑽石 珠寶 疫情

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