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實體紅毯！坎城影展開展 女星最愛回眸一笑秀耳環
法國坎城影展自當地時間7月6日起於地中海岸旁展開，去年因疫情停辦，今年因為算是第一個大型的實體影展活動，眾星雲集。重量級的影后與電影人重返紅毯，星光熠熠。能點亮臉蛋的優雅的耳環更是這次紅毯的一大焦點。
茱蒂福斯特（Jodie Foster）第一天就獲頒終身成就獎，講座是由長期贊助坎城影展的高級珠寶鐘表品牌蕭邦（Chopard）以符合倫理道德開採的金質鑄造，而她登台領獎時也配戴了一對蕭邦的耳環，修長的垂墜曲線由4顆梨形切割鑽石組成，從上至下由小到大，簡約又貴氣。同樣是猶如水滴的梨形鑽石耳環，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）的主鑽周圍裝飾了整圈蕭邦最著名的蕾絲裝飾，遠看有放大鑽石的視覺效果，近看則以優雅的女人味與一身優雅的骨董高級訂製服完美相映。
同樣是耳環，彩色寶石和服裝的搭配就考驗時尚功力。有奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）一身金屬亮銀色單肩禮服，大膽地選擇了金色系的珠寶 – 香奈兒18K黃金鑲嵌黃色寶石的不對稱耳環、手環、戒指 -- 是意外卻又絕妙和諧的搭配。而一身亮片水鑽的演技派女星梅蘭妮蘿倫（Mélanie Laurent），則是以一對卡地亞經典的「水果錦囊」（Tutti Frutti）頂級珠寶耳環，搭配色調清淡的水藍色亮片水鑽裙裝，讓人自然一眼就聚焦她臉龐雕花祖母綠、藍寶石、紅寶石的典雅耳環。
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