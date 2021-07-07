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秒回王子麵1包5元的年代！「蝦皮ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ節」推聯名復古潮T

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
蝦皮購物攜手plain-me、味王打造聯名「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ大禮盒」 ，超殺懷舊價1,280元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物攜手plain-me、味王打造聯名「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ大禮盒」 ，超殺懷舊價1,280元。圖／蝦皮購物提供

暑假不出門，正式網購最佳時機！蝦皮購物瞄準懷舊商機，自7月8日起至7月11日重磅造節，推出「蝦皮ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ節」，精選童年玩具竹蜻蜓、太空氣球全都10元有找，珍藏版大富翁經典款也只要79元；就連舌尖上的珍貴回憶蝦皮購物也幫你找回來，古早味零食、森永巧克力球全部銅板價，誠意邀請全台民眾搭乘蝦皮時光機，回到過去撿便宜，用單純吃喝玩樂療癒宅家身心。

不只吃喝玩樂要懷舊，穿搭得配合經典復古風，「蝦皮ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ節」加碼攜手plain-me、味王推出限量聯名「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ大禮盒」，禮盒內含蝦炒俱樂部T-shirt（共有白色蝦蝦叫短T、橘色蔥爆蝦短T、黃色王子麵圓T共3款，每盒含隨機1件），另有味王王子麵對杯、懷舊蘆筍汁、小王子麵等蝦編蒐羅的童年經典代表作，超殺懷舊破盤價只要1,280元，讓你一秒化身時尚復古潮人。

蝦皮購物更精選深具指標性意義的經典懷舊商品，包含王子麵、義美小泡芙、黑師傅捲心酥、生活泡沫紅茶、黑松沙士等，邀請全民回味小時候的復古味道。還有掌上型遊戲機與遊樂場機台幫大家復刻當年破關的感動，精選迷你紅白機限時優惠1,780元、迷你街機Astro City Mini活動價只要3,480元；另外，歷久彌新的經典遊戲GAME & WATCH超級瑪利歐也只要1,450元，邀請遊戲迷一起重溫舊夢。再入手CASIO復古計算機數位電子表、K-SWISS復古運動鞋、PLAYBOY的經典復刻圖騰萬用斜背小包、復古花色髮飾，不出門也能在家化身率性復古達人。

蝦皮購物限量「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ大禮盒」內含味王王子麵對杯，在家防疫不出門喝起來更有fu。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物限量「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ大禮盒」內含味王王子麵對杯，在家防疫不出門喝起來更有fu。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ節」攜手plain-me推出蝦炒俱樂部聯名潮Ｔ，共有3款翻玩懷舊元素樂趣。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ節」攜手plain-me推出蝦炒俱樂部聯名潮Ｔ，共有3款翻玩懷舊元素樂趣。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 太空

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