秒回王子麵1包5元的年代！「蝦皮ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ節」推聯名復古潮T

暑假不出門，正式網購最佳時機！蝦皮購物瞄準懷舊商機，自7月8日起至7月11日重磅造節，推出「蝦皮ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ節」，精選童年玩具竹蜻蜓、太空氣球全都10元有找，珍藏版大富翁經典款也只要79元；就連舌尖上的珍貴回憶蝦皮購物也幫你找回來，古早味零食、森永巧克力球全部銅板價，誠意邀請全台民眾搭乘蝦皮時光機，回到過去撿便宜，用單純吃喝玩樂療癒宅家身心。

不只吃喝玩樂要懷舊，穿搭得配合經典復古風，「蝦皮ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ節」加碼攜手plain-me、味王推出限量聯名「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ大禮盒」，禮盒內含蝦炒俱樂部T-shirt（共有白色蝦蝦叫短T、橘色蔥爆蝦短T、黃色王子麵圓T共3款，每盒含隨機1件），另有味王王子麵對杯、懷舊蘆筍汁、小王子麵等蝦編蒐羅的童年經典代表作，超殺懷舊破盤價只要1,280元，讓你一秒化身時尚復古潮人。