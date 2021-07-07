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有衝浪板、泳圈和水壺！PRADA OUTDOOR企劃很勸敗

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
微風廣場獨家PRADA三角標誌排球，30,000元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家PRADA三角標誌排球，30,000元。圖／PRADA提供

經過近兩個月以來宅在家的時間，大家是不是對「戶外活動」嚮往不已？這四個字在疫情期間簡直像是陌生的天方夜譚，只能活在想像世界中。時尚品牌PRADA這陣子不只透過2022春夏男裝系列把大家的視線帶到海邊享受沙灘與陽光、海水，現在更推出了PRADA OUTDOOR企劃系列商品，用各種能輕易聯想到花園、海岸、山間和雪地等戶外場景的品項，治癒我們想出遊的心！

PRADA OUTDOOR企劃系列網羅男女裝服飾、包包、鞋款與配件等，還有許多超乎想像的有趣商品。女裝方面有熱情繽紛的Double Match古巴領襯衫、休閒感十足的再生尼龍平口上衣和短褲，以及一系列拉菲草編織的包款、帽子，像是托特包、Re-Edition 2005多功能包、Re-Edition 2000毛圈紗手提包等等，男裝部分同樣也有Double Match古巴領襯衫，以及再生尼龍鞋背包、小牛皮運動涼鞋等等，都主打輕盈涼爽又適合穿出門的特質。在乎細節的人，也一定不能錯過各式小巧亮麗的飾品。

其他像是沙灘球、充氣游泳圈和水上浮床、沙灘巾和坐墊、野餐盒組合及水壺等海灘度假必備用品也都非常齊全，更值得一提的是還推出了配上尼龍版套的衝浪板、球拍、飛盤和沙灘排球等運動用品，無論目前有沒有機會真的拿出門使用，光是高度的稀有性都很值得收藏。

全新PRADA OUTDOOR系列於即日起至8月4日獨家進駐微風廣場，許多品項都只在該店內獨家販售。

PRADA三角車縫皮革涼鞋，34,500元。圖／PRADA提供
PRADA三角車縫皮革涼鞋，34,500元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家扶桑花圖紋游泳圈，10,000元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家扶桑花圖紋游泳圈，10,000元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家扶桑花圖紋髮箍，13,600元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家扶桑花圖紋髮箍，13,600元。圖／PRADA提供
Re-Edition 2005拉菲草手提肩背包，56,000元。圖／PRADA提供
Re-Edition 2005拉菲草手提肩背包，56,000元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家PRADA經典標誌條紋沙灘巾，35,500元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家PRADA經典標誌條紋沙灘巾，35,500元。圖／PRADA提供
Double Match絲質古巴領襯衫，50,000元。圖／PRADA提供
Double Match絲質古巴領襯衫，50,000元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家PRADA再生尼龍寵物項圈，8,800元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家PRADA再生尼龍寵物項圈，8,800元。圖／PRADA提供
陳庭妮展示PRADA OUTDOOR企劃系列商品。圖／摘自IG
陳庭妮展示PRADA OUTDOOR企劃系列商品。圖／摘自IG
拉菲草編織托特包，38,000元，經典標誌條紋沙灘巾，35,500元，經典標誌毛圈紗拖鞋，27,500元。圖／PRADA提供
拉菲草編織托特包，38,000元，經典標誌條紋沙灘巾，35,500元，經典標誌毛圈紗拖鞋，27,500元。圖／PRADA提供
PRADA OUTDOOR企劃系列商品。圖／PRADA提供
PRADA OUTDOOR企劃系列商品。圖／PRADA提供
Double Match古巴領襯衫，38,500元。圖／PRADA提供
Double Match古巴領襯衫，38,500元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家扶桑花圖紋游泳圈，10,000元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家扶桑花圖紋游泳圈，10,000元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家PRADA三角標誌籃球，22,000元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家PRADA三角標誌籃球，22,000元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家雙面印花漁夫帽，18,000元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家雙面印花漁夫帽，18,000元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家PRADA三角標誌足球，22,000元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家PRADA三角標誌足球，22,000元。圖／PRADA提供
再生尼龍斜背包，44,000元。圖／PRADA提供
再生尼龍斜背包，44,000元。圖／PRADA提供
范少勳展示PRADA OUTDOOR企劃系列商品。圖／摘自IG
范少勳展示PRADA OUTDOOR企劃系列商品。圖／摘自IG
微風廣場獨家充氣條紋水上浮床，14,000元。圖／PRADA提供
微風廣場獨家充氣條紋水上浮床，14,000元。圖／PRADA提供
PRADA經典標誌斜紋布托特包，48,000元。圖／PRADA提供
PRADA經典標誌斜紋布托特包，48,000元。圖／PRADA提供
陳庭妮展示PRADA OUTDOOR企劃系列商品。圖／摘自IG
陳庭妮展示PRADA OUTDOOR企劃系列商品。圖／摘自IG
PRADA三角標誌草編托特包，26,000元。圖／PRADA提供
PRADA三角標誌草編托特包，26,000元。圖／PRADA提供
PRADA OUTDOOR系列有配上尼龍版套的衝浪板、球拍、飛盤和沙灘排球等運動用品。圖／PRADA提供
PRADA OUTDOOR系列有配上尼龍版套的衝浪板、球拍、飛盤和沙灘排球等運動用品。圖／PRADA提供
PRADA三角標誌耳環，18,000元。圖／PRADA提供
PRADA三角標誌耳環，18,000元。圖／PRADA提供
拉菲草漁夫帽，18,000元。圖／PRADA提供
拉菲草漁夫帽，18,000元。圖／PRADA提供

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