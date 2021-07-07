有衝浪板、泳圈和水壺！PRADA OUTDOOR企劃很勸敗

經過近兩個月以來宅在家的時間，大家是不是對「戶外活動」嚮往不已？這四個字在疫情期間簡直像是陌生的天方夜譚，只能活在想像世界中。時尚品牌PRADA這陣子不只透過2022春夏男裝系列把大家的視線帶到海邊享受沙灘與陽光、海水，現在更推出了PRADA OUTDOOR企劃系列商品，用各種能輕易聯想到花園、海岸、山間和雪地等戶外場景的品項，治癒我們想出遊的心！

PRADA OUTDOOR企劃系列網羅男女裝服飾、包包、鞋款與配件等，還有許多超乎想像的有趣商品。女裝方面有熱情繽紛的Double Match古巴領襯衫、休閒感十足的再生尼龍平口上衣和短褲，以及一系列拉菲草編織的包款、帽子，像是托特包、Re-Edition 2005多功能包、Re-Edition 2000毛圈紗手提包等等，男裝部分同樣也有Double Match古巴領襯衫，以及再生尼龍鞋背包、小牛皮運動涼鞋等等，都主打輕盈涼爽又適合穿出門的特質。在乎細節的人，也一定不能錯過各式小巧亮麗的飾品。

其他像是沙灘球、充氣游泳圈和水上浮床、沙灘巾和坐墊、野餐盒組合及水壺等海灘度假必備用品也都非常齊全，更值得一提的是還推出了配上尼龍版套的衝浪板、球拍、飛盤和沙灘排球等運動用品，無論目前有沒有機會真的拿出門使用，光是高度的稀有性都很值得收藏。