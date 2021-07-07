康是美消費不限金額可加購18款Kakao Friends限量商品

宅家成為全民運動，康是美首次攜手韓國高人氣明星角色「Kakao Friends」推出多樣化限量商品，創造宅家幸福感，包括KA心玩雙層包、摺疊野餐籃、萬用巾、摺疊椅、藍牙耳機、藍牙喇叭等共18款商品，即日起至8月24日在康是美門市、eShop網購同步上市，消費不限金額即可以99元至799元不等的金額加價購，金卡會員再享加購價9折，數量有限售完為止。

康是美「KA心家生活」全店行銷活動推出18款「Kakao Friends」限量周邊商品，包括雙層設計的「KA心玩雙層包」、「KA心一夏雙層包」，內外袋皆可獨立使用，各限量6,000個，加購價皆為299元；「KA心玩防水背包」採用防水材質附背帶，純白色Ryan設計更添質感，加購價399元，限量4,000個；「KA心摺疊野餐籃」採用保溫、保冷材質，可壓縮收納不占空間，提把可拆換為背帶，加購價499元，限量2,500個；「KA心一夏萬用巾」、「KA心耍廢萬用巾」可當沙灘巾、桌巾、大浴巾使用，加購價皆為499元，各限量2,000個；「KA心浴巾組」有Ryan款和Apeach款，包含親膚又吸水的乾髮帽及大浴巾，加購價皆為399元，各限量4,500組；小巧的「KA心花零錢包」可手提或扣在其他包款上，加購價99元，限量5,000個；輕鬆收納、輕巧好攜帶的「KA心坐摺疊椅」加購價399元，Ryan款限量3,500個，Apeach款限量3,000個；「KA心喝杯套組」內含吸管水杯，搭配輕巧可愛的手提杯套，加購價399元，Ryan款限量5,500組，Apeach款限量4,500組；「KA心摺疊保鮮盒組」為柔韌耐用的矽膠保鮮盒，可摺疊收納，加購價429元，限量6,000個；「KA心一夏製冰盒」可製作Ryan、Apeach造型的冰塊或果凍甜點，加購價199元，限量6,000個。