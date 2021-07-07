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大比薩249、個人餐現省75！必勝客再送「1個月筆管麵」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「個人比薩四爽餐」主餐可選擇夏威夷、海鮮、和風章魚燒等口味的個人比薩，每套129元。圖／必勝客提供
「個人比薩四爽餐」主餐可選擇夏威夷、海鮮、和風章魚燒等口味的個人比薩，每套129元。圖／必勝客提供

因應全民居家防疫，必勝客以個人比薩、紙包筆管麵為主餐，自即日起推出平日限定的「四爽餐」優惠，內含主餐、副食、甜點及飲料，優惠價129元起。另外新推出指定口味的大比薩，單個優惠價249元。參與粉絲團活動，還有機會抽中連吃1個月的紙包筆管麵、PastaHut個人包廂等贈禮。

即日起至8月6日期間的平日時段（週一至週五），必勝客推出2種系列的四爽餐。其中「紙包筆管麵四爽餐」的主餐可選擇波隆那海鮮、波隆那牛肉丸、奶油海鮮、羅勒雞腿排等6種口味的紙包筆管麵（6擇1）；「個人比薩四爽餐」主餐則可選擇夏威夷、海鮮、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉口味的個人比薩（4擇1）。每款套餐均搭配有副食1份（小份薯金幣、和風鱈魚塊3塊、BBQ烤雞1翅1腿，3擇1）、甜點1份（QQ球4顆）及飲料1罐。紙包筆管麵四爽餐每套199元，個人比薩四爽餐每套129元，均較原價現省75元。

必勝客自即日起也新推出4款「輕鬆點大比薩」，包括有煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、熱帶鳳梨鮮蝦、臘腸起司三重奏等4種口味，每個售價249元，價格較現行產品更親民，讓民眾在防疫期間也能輕鬆吃。

除此之外，必勝客自即日起至7月19日期間，也陸續於推出粉絲團互動活動，參與活動者，就有機會獲得「PastaHut個人包廂」。PastaHut個人包廂採3面式隔板設計，並且設計有充電線小孔，讓民眾可以自行隔絕出私人小空間，限量50個，只送不賣。粉絲另外也有機會抽中「1個月份的紙包筆管麵」，共3組名額。

參與粉絲團活動，就有機會獲得PastaHut個人包廂。圖／必勝客提供
參與粉絲團活動，就有機會獲得PastaHut個人包廂。圖／必勝客提供
紙包筆管麵四爽餐，每套199元圖／必勝客提供
紙包筆管麵四爽餐，每套199元圖／必勝客提供

必勝客 海鮮 甜點

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