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金秀賢跨海連線 力挺MIDO新品600米潛水表強勢上市

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
向下按壓才可旋轉的特殊表圈設計，大幅提升水下的安全性。圖 / MIDO提供。
向下按壓才可旋轉的特殊表圈設計，大幅提升水下的安全性。圖 / MIDO提供。

瑞士美度表（MIDO）今日發表年度新品Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕表，找來品牌代言人金秀賢跨海「雲端」連線記者。金秀賢近年相繼在「雖然是精神病但沒關係」、「來自星星的你」等多部戲劇頗受好評，並在今年成為美度品牌代言人，今日雲端記者會並有台灣、韓國、泰國、印尼等多國媒體參加，反應熱烈。

記者會中金秀賢除了身穿灰色西裝，並戴上最新Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕表，十足專業。談到如何衡量精品的高級感時，金秀賢認為必須能獲得大家的青睞與信賴，如同身為藝人的他獲得粉絲的信賴與青睞一樣；而美度過去設計也常以建築為靈感，金秀賢特別表示像是首爾的南山塔或釜山的廣安大橋，都是相當有辨識度的地標建物；而談到時間管理時，金秀賢強調特別重視健康，只要有時間就會運動、也格外注重飲食的營養均衡。

今日他所配戴的OceanStar 600米潛水腕表，是美度表（MIDO）2021年的最新力作。新品除了將防水性能一口氣提升至600米、表殼側邊並具有專業的排氦氣閥，設計上再將中置秒針改為討喜的「棒棒糖」式指針，並點綴以品牌橘色。面盤中12點鐘方向的倒三角時標，正和6點鐘方向的雙正方形排列，形成鮮明對比，加上時標皆以Super-LumiNova GradeX®白色夜光塗層處理，大幅添增低照明情況時的讀取便利性。表款機芯並通過瑞士天文台認證，具80小時動力儲存與矽游絲，訂價則約54,800元。

同時MIDO再將於寶島鐘表展開為期一個月的黑面款首賣，凡於7月7日至8月5日活動期間，購買海洋之星深潛600米腕表，將再贈送市價約3,980元的MIDO雅痞紳士包，創造全方位的時髦紳士風格。

MIDO Ocean Star系列腕表，強勢推出600米深潛性能，並具瑞士天文台認證。圖 / MIDO提供。
MIDO Ocean Star系列腕表，強勢推出600米深潛性能，並具瑞士天文台認證。圖 / MIDO提供。
MIDO，Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕表，54,800元。圖 / MIDO提供。
MIDO，Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕表，54,800元。圖 / MIDO提供。
金秀賢甫於今年成為MIDO品牌代言人，人氣持續看漲。圖 / MIDO提供。
金秀賢甫於今年成為MIDO品牌代言人，人氣持續看漲。圖 / MIDO提供。
金秀賢近期並有新作「那天晚上」，飾演一位被認為有殺人嫌疑的大學生，預定將於下半年播出。圖 / MIDO提供。
金秀賢近期並有新作「那天晚上」，飾演一位被認為有殺人嫌疑的大學生，預定將於下半年播出。圖 / MIDO提供。
表殼側邊具有專業排氦氣閥，是專業潛水表的特色結構。圖 / MIDO提供。
表殼側邊具有專業排氦氣閥，是專業潛水表的特色結構。圖 / MIDO提供。
俐落的線條與結構，讓MIDO Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕表，成為手腕上的風格配件。圖 / MIDO提供。
俐落的線條與結構，讓MIDO Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕表，成為手腕上的風格配件。圖 / MIDO提供。

腕表 品牌 瑞士

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