金秀賢跨海連線 力挺MIDO新品600米潛水表強勢上市

瑞士美度表（MIDO）今日發表年度新品Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕表，找來品牌代言人金秀賢跨海「雲端」連線記者。金秀賢近年相繼在「雖然是精神病但沒關係」、「來自星星的你」等多部戲劇頗受好評，並在今年成為美度品牌代言人，今日雲端記者會並有台灣、韓國、泰國、印尼等多國媒體參加，反應熱烈。

記者會中金秀賢除了身穿灰色西裝，並戴上最新Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕表，十足專業。談到如何衡量精品的高級感時，金秀賢認為必須能獲得大家的青睞與信賴，如同身為藝人的他獲得粉絲的信賴與青睞一樣；而美度過去設計也常以建築為靈感，金秀賢特別表示像是首爾的南山塔或釜山的廣安大橋，都是相當有辨識度的地標建物；而談到時間管理時，金秀賢強調特別重視健康，只要有時間就會運動、也格外注重飲食的營養均衡。

今日他所配戴的OceanStar 600米潛水腕表，是美度表（MIDO）2021年的最新力作。新品除了將防水性能一口氣提升至600米、表殼側邊並具有專業的排氦氣閥，設計上再將中置秒針改為討喜的「棒棒糖」式指針，並點綴以品牌橘色。面盤中12點鐘方向的倒三角時標，正和6點鐘方向的雙正方形排列，形成鮮明對比，加上時標皆以Super-LumiNova GradeX®白色夜光塗層處理，大幅添增低照明情況時的讀取便利性。表款機芯並通過瑞士天文台認證，具80小時動力儲存與矽游絲，訂價則約54,800元。