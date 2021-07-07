麥卡倫跨界攜手賓利汽車 打造永續未來

麥卡倫單一麥芽威士忌與英國頂尖汽車製造商賓利汽車（Bentley Motors）跨界攜手，於蘇格蘭斯佩賽的麥卡倫莊園揭幕全球品牌合作計畫，並同時推出全新賓利混合動力車，這是賓利邁向全球領先環保豪華汽車的下一步，也是其「Beyond 100」品牌策略的一部分。

麥卡倫董事總經理 Igor Boyadjian 表示：「麥卡倫與賓利汽車都具有豐富的歷史，並且同樣珍視精湛工藝以及追求創新不懈的精神。這項合作計畫提供了一個難得的機會，讓雙方得以相互了解並學習彼此長久累積的珍貴知識，促使我們能夠對自身的營運、消費者以及最重要的，我們的產品進行全新的思考。」

「合作計畫的重點將是雙方對於永續未來的承諾。麥卡倫莊園絕美的自然景致為我們提供了一個完美的平台，讓我們一起踏上這段令人興奮的卓越旅程。」

賓利汽車董事會主席暨執行長Adrian Hallmark表示：「轉型為全球在環保領域最頂尖的豪華汽車公司對賓利而言是一段令人興奮的旅程，我很高興能與麥卡倫攜手邁向共同的目標——雙方在各自領域都成為環保先鋒，努力打造一個更永續的未來。」

主要目標是麥卡倫莊園2030年實現碳中和、提倡負責任的採購以及培養全球工匠社群。此外也承諾至2025年，麥卡倫莊園內的接駁車隊將完全電動化。在宣布與賓利汽車公司合作之後，麥卡倫今年將接到兩輛賓利混合動力車。

本合作計畫最初將聚焦於多個核心領域，包括兩個品牌共同邁向碳中和之路、研究創新採用永續物料以及合作尋找與分享永續的在地供應商。此外，麥卡倫和賓利也將在未來幾年推動更廣泛的合作計畫，包括共同開發產品、規劃客戶體驗活動以及聯合舉辦品牌活動。

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