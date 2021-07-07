快訊

拜登政府表態不支持台獨 柯文哲：預料中 符合務實外交

14天後109人仍消失：邁阿密公寓慘案「慢動作磨難」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥卡倫跨界攜手賓利汽車 打造永續未來

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
賓利汽車於1919年在倫敦成立，以其獨特而難以望其項背的方式結合豪華與性能。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
賓利汽車於1919年在倫敦成立，以其獨特而難以望其項背的方式結合豪華與性能。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

麥卡倫單一麥芽威士忌與英國頂尖汽車製造商賓利汽車（Bentley Motors）跨界攜手，於蘇格蘭斯佩賽的麥卡倫莊園揭幕全球品牌合作計畫，並同時推出全新賓利混合動力車，這是賓利邁向全球領先環保豪華汽車的下一步，也是其「Beyond 100」品牌策略的一部分。

麥卡倫董事總經理 Igor Boyadjian 表示：「麥卡倫與賓利汽車都具有豐富的歷史，並且同樣珍視精湛工藝以及追求創新不懈的精神。這項合作計畫提供了一個難得的機會，讓雙方得以相互了解並學習彼此長久累積的珍貴知識，促使我們能夠對自身的營運、消費者以及最重要的，我們的產品進行全新的思考。」

「合作計畫的重點將是雙方對於永續未來的承諾。麥卡倫莊園絕美的自然景致為我們提供了一個完美的平台，讓我們一起踏上這段令人興奮的卓越旅程。」

賓利汽車董事會主席暨執行長Adrian Hallmark表示：「轉型為全球在環保領域最頂尖的豪華汽車公司對賓利而言是一段令人興奮的旅程，我很高興能與麥卡倫攜手邁向共同的目標——雙方在各自領域都成為環保先鋒，努力打造一個更永續的未來。」

主要目標是麥卡倫莊園2030年實現碳中和、提倡負責任的採購以及培養全球工匠社群。此外也承諾至2025年，麥卡倫莊園內的接駁車隊將完全電動化。在宣布與賓利汽車公司合作之後，麥卡倫今年將接到兩輛賓利混合動力車。

本合作計畫最初將聚焦於多個核心領域，包括兩個品牌共同邁向碳中和之路、研究創新採用永續物料以及合作尋找與分享永續的在地供應商。此外，麥卡倫和賓利也將在未來幾年推動更廣泛的合作計畫，包括共同開發產品、規劃客戶體驗活動以及聯合舉辦品牌活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫以品質卓越的單一麥芽威士忌享譽全球，對於這個受到大自然孕育200年的品牌而言，永續發展始終是不變的指導原則。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫以品質卓越的單一麥芽威士忌享譽全球，對於這個受到大自然孕育200年的品牌而言，永續發展始終是不變的指導原則。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫與賓利汽車攜手，踏上非凡旅程。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫與賓利汽車攜手，踏上非凡旅程。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

品牌 英國

延伸閱讀

全民權證／台玻 挑逾90天期

亞股三題材 有看頭

台泥衝營運 三箭齊發

見底庫存回補、碳中和政策加持

相關新聞

只開170天！快閃店「欣葉俱樂部」提前3個月熄燈

位於微風南山atré百貨、原訂營業至10月底的台味餐酒館「欣葉俱樂部」，受到疫情影響，因此宣佈自即日起停業，結束170天...

金秀賢跨海連線 力挺MIDO新品600米潛水表強勢上市

瑞士美度表（MIDO）今日發表年度新品Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米腕表，找來...

麥卡倫跨界攜手賓利汽車 打造永續未來

麥卡倫單一麥芽威士忌與英國頂尖汽車製造商賓利汽車（Bentley Motors）跨界攜手，於蘇格蘭斯佩賽的麥卡倫莊園揭幕...

網友解封後最想去「這國」 KLOOK推線上旅遊解乾癮

根據疫情指揮中心統計，國內新冠疫苗接種達到274萬劑，覆蓋率達到11.45％；蔡英文總統昨天喊話，目標月底疫苗覆蓋率達到...

任意航點的機票「最想去哪裡？」每4人就有1人想到它

如果給你一張任意航點的機票，你最想去哪裡？KLOOK在FB粉絲團、IG帳號上發起線上調查，3天就蒐集到800多位粉絲回覆...

勞力士XBBC聯手6品牌好友 「海洋英雄」紀錄片新上線

如何愛護地球？除了個人隨手的環保習慣，有無數偉大的科學家、探險家、行動家，紛紛以實際行為、實踐，推廣知識並且起而行、推動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。