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網友解封後最想去「這國」 KLOOK推線上旅遊解乾癮

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
KLOOK上月推出線上旅遊專區，預計本周還將推出新路線，也就是參訪世界現存規模最大，且保存最完整的古犀利羅馬古城遺跡「土耳其以佛所」。圖／KLOOK提供
KLOOK上月推出線上旅遊專區，預計本周還將推出新路線，也就是參訪世界現存規模最大，且保存最完整的古犀利羅馬古城遺跡「土耳其以佛所」。圖／KLOOK提供

根據疫情指揮中心統計，國內新冠疫苗接種達到274萬劑，覆蓋率達到11.45％；蔡英文總統昨天喊話，目標月底疫苗覆蓋率達到2成至2成5，隨著國內疫苗覆蓋率愈高，不少旅遊業者也看好第四季國際解封有望。

KLOOK在臉書粉絲團、ＩＧ帳號發起線上調查「如果有一張任意航點的機票，你最想去的地方是哪裡」，短短三天，總計800多位網友回覆，第一名的國家就是「日本」，比例高達2成五，也就是每四人中，就有一人回覆，現在最想去的地方就是日本，其中包括北海道、沖繩、東京等城市都深受民眾喜愛。

除了日本以外，歐洲多個國家也上榜，其中第二名就是北歐的冰島，第三名則是有世界花園之稱的瑞士，第八、九名則是希臘、土耳其。許多想去冰島旅遊的網友也留言表示，去冰島追極光是人生夢想清單的項目之一。

此外，包括美國、韓國、埃及、紐西蘭、土耳其，甚至是最近贈送我國疫苗的立陶宛都榜上有名。

KLOOK表示，目前距離國境開放、鬆綁旅遊限制還有一段時間，如果真的很想出國，也可以考慮透過「線上旅行」解解旅遊的癮。KLOOK上月推出線上旅遊專區，預計本周還將推出新路線，也就是參訪世界現存規模最大，且保存最完整的古犀利羅馬古城遺跡「土耳其以佛所」，一窺古希臘到羅馬繁華時代的城市面貌和生活習慣。

KLOOK上月推出線上旅遊專區，預計本周還將推出新路線，也就是參訪世界現存規模最大，且保存最完整的古犀利羅馬古城遺跡「土耳其以佛所」。圖／KLOOK提供
KLOOK上月推出線上旅遊專區，預計本周還將推出新路線，也就是參訪世界現存規模最大，且保存最完整的古犀利羅馬古城遺跡「土耳其以佛所」。圖／KLOOK提供
KLOOK上月推出線上旅遊專區，預計本周還將推出新路線，也就是參訪世界現存規模最大，且保存最完整的古犀利羅馬古城遺跡「土耳其以佛所」。圖／KLOOK提供
KLOOK上月推出線上旅遊專區，預計本周還將推出新路線，也就是參訪世界現存規模最大，且保存最完整的古犀利羅馬古城遺跡「土耳其以佛所」。圖／KLOOK提供

新冠疫苗 土耳其 日本

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