網友解封後最想去「這國」 KLOOK推線上旅遊解乾癮

根據疫情指揮中心統計，國內新冠疫苗接種達到274萬劑，覆蓋率達到11.45％；蔡英文總統昨天喊話，目標月底疫苗覆蓋率達到2成至2成5，隨著國內疫苗覆蓋率愈高，不少旅遊業者也看好第四季國際解封有望。

KLOOK在臉書粉絲團、ＩＧ帳號發起線上調查「如果有一張任意航點的機票，你最想去的地方是哪裡」，短短三天，總計800多位網友回覆，第一名的國家就是「日本」，比例高達2成五，也就是每四人中，就有一人回覆，現在最想去的地方就是日本，其中包括北海道、沖繩、東京等城市都深受民眾喜愛。

除了日本以外，歐洲多個國家也上榜，其中第二名就是北歐的冰島，第三名則是有世界花園之稱的瑞士，第八、九名則是希臘、土耳其。許多想去冰島旅遊的網友也留言表示，去冰島追極光是人生夢想清單的項目之一。

此外，包括美國、韓國、埃及、紐西蘭、土耳其，甚至是最近贈送我國疫苗的立陶宛都榜上有名。