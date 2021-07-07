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任意航點的機票「最想去哪裡？」每4人就有1人想到它

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台灣人喜愛日本遊，加上捐贈疫苗助攻，每4人就有1人想奔往日本。記者羅建怡／攝影
台灣人喜愛日本遊，加上捐贈疫苗助攻，每4人就有1人想奔往日本。記者羅建怡／攝影

如果給你一張任意航點的機票，你最想去哪裡？KLOOK在FB粉絲團、IG帳號上發起線上調查，3天就蒐集到800多位粉絲回覆，其中，「日本」不負眾望勇奪第一，比例高到每4人就有1人想到日本。

除了日本，歐洲多個熱門國家也紛紛上榜，在前10名就佔據4個名額，包括第二名、位於北歐的「冰島」，第三名是有世界花園之稱的「瑞士」，第八、九名則是隔著愛琴海相望的「希臘」與「土耳其」；許多想去冰島旅遊的粉絲留言表示，好想去冰島追極光，完成人生夢想清單上的項目之一，還能順便體驗在冰天雪地裡泡溫泉的奇妙感受。

過去台灣民眾較為陌生的「立陶宛」，最近也因捐贈疫苗而廣受關注，同時在這項調查衝進Top10，有粉絲表示如果有張不限航點的機票，最想造訪的地方不二之選就是立陶宛，更有粉絲留言表示「想先去日本、再去立陶宛、最後就是美國」。

這項調查排序依次為，日本、冰島、瑞士、美國、韓國、埃及、紐西蘭、希臘、土耳其、立陶宛。

日本 立陶宛 冰島

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