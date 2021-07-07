勞力士XBBC 聯手六品牌好友「海洋英雄」紀錄片新上線
如何愛護地球？除了個人隨手的環保習慣，有無數偉大的科學家、探險家、行動家，紛紛以實際行為、實踐，推廣知識並且起而行、推動改變。近一個世紀以來，勞力士持續推動各種探險行為，現在，勞力士近期更進一步與BBC科學節目攜手推出紀錄片「保護地球，恒動不息：海洋英雄」（Perpetual Planet：Heroes of the Oceans），並由傳奇海洋學家、勞力士代言人Sylvia Earle擔任紀錄片配音旁白，總計共有六位海洋先驅在紀錄片中登場，訴說各自在全球各地為保護海洋生態所作出的無私奉獻。
Emma Camp在紀錄片中展示自己如何在大堡礁上建造珊瑚苗圃；Michel André則在南極使用先進設備聆海洋聲音環境，致力保護原始海洋免受噪音污染；Kerstin Forsberg不僅為當地大眾普及海洋知識、並開發生態旅遊業，以保育在秘魯瀕臨絕種的魔鬼魚；Ghislain Bardout則是勞力士「極地之下（Under the Pole）」專案的創辦人，他研發出一種特殊的潛水艇，讓科學家可於水下停留時間長達72小時，進而搜集更多的海洋數據；Vreni Häussermann則在南美洲Patagonia的智利狹灣區利用迷你潛水艇，在深海中探索未知的珊瑚物種並予以保護。
這部紀錄片將成為「保護地球，地球，恆動不息（Perpetual Planet）」計畫的一部份，有別於傳統探險家探索人類未知領域，新一代的探險家更著重於地球生態的平衡，然而新舊探險家之間探索發現的精神，卻與勞力士品牌信念一脈相承、並無分別。值得一提的是：六位海洋科學家中就有五位是勞力士雄才偉略大獎（Rolex Enterprise Awards）得主，或可由一窺，勞力士鼓勵創新、創造美好世界的決心與助益。紀錄片目前已可至Rolex.org官方網站，或勞力士官方YouTube頻道中觀看，紀錄片全長約52分鐘為英文發音，並可選擇中文字幕。
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