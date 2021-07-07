勞力士XBBC 聯手六品牌好友「海洋英雄」紀錄片新上線

如何愛護地球？除了個人隨手的環保習慣，有無數偉大的科學家、探險家、行動家，紛紛以實際行為、實踐，推廣知識並且起而行、推動改變。近一個世紀以來，勞力士持續推動各種探險行為，現在，勞力士近期更進一步與BBC科學節目攜手推出紀錄片「保護地球，恒動不息：海洋英雄」（Perpetual Planet：Heroes of the Oceans），並由傳奇海洋學家、勞力士代言人Sylvia Earle擔任紀錄片配音旁白，總計共有六位海洋先驅在紀錄片中登場，訴說各自在全球各地為保護海洋生態所作出的無私奉獻。

Emma Camp在紀錄片中展示自己如何在大堡礁上建造珊瑚苗圃；Michel André則在南極使用先進設備聆海洋聲音環境，致力保護原始海洋免受噪音污染；Kerstin Forsberg不僅為當地大眾普及海洋知識、並開發生態旅遊業，以保育在秘魯瀕臨絕種的魔鬼魚；Ghislain Bardout則是勞力士「極地之下（Under the Pole）」專案的創辦人，他研發出一種特殊的潛水艇，讓科學家可於水下停留時間長達72小時，進而搜集更多的海洋數據；Vreni Häussermann則在南美洲Patagonia的智利狹灣區利用迷你潛水艇，在深海中探索未知的珊瑚物種並予以保護。