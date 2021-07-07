快訊

外傳聯電榮譽董事長曹興誠飛美國打疫苗 本人回應了

50歲女醫院群聚感染病逝 今再增13例接種AZ疫苗亡

黃子佼領銜、百富跨界4位創作人 週末線上直播開講

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
百年蘇格蘭威士忌品牌「百富」專注一心，造就獨有經典酒藝。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百年蘇格蘭威士忌品牌「百富」專注一心，造就獨有經典酒藝。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭威士忌百富（THE BALVENIE）發動創作者聯名計畫，由黃子佼領銜主持，邀請四大領域知名代表人物，包括音樂才子張震嶽、音效大師杜篤之、金屬雕塑藝術家席時斌、以及霹靂布袋戲黃文章（強華），共同推出「百富一心一藝——說來聽聽」系列創作者線上講堂節目，將自7月10日起每週六晚上九點起於百富YouTube官方頻道正式上線，連續四週晚上揭開創作大師的一心一藝之旅。

百富這次獨家邀請到四位傾心專注創作領域的大師，打造原創直播節目「百富一心一藝——說來聽聽」，以創作者最廣為人知的代表作為開講核心主軸，由演藝圈主持擔當黃子佼擔任節目客座主持人，挖掘出更多創作背後不為人知的趣事與甘苦談。

第一集將迎來流行創作樂手張震嶽，以不被定位的音樂之路為題，吐露他如何從對音樂的玩心，成就演藝的野心。第二集邀請到音效大師杜篤之，分享用如何成為為電影發聲的幕後推手，由音效製作的責任感造就獨一無二的創聲技藝。

金屬雕術藝術家席時斌為第三集嘉賓，將談述雕塑創作與頑強金屬的正面對決，抱持不斷突破的心，成就雕塑的藝。壓軸創作大師便是霹靂布袋戲創始人黃文章（強華），將帶來台灣百年文化薈萃之一的布袋戲文化創作演變歷程，以歷久彌新的傳承技藝，演繹鮮活偶戲人生。預計自7月10日至31日止，連續四週的每週六晚上九點至十點直播上線，共播出4集、每集60分鐘。

百富聯手四大領域創作者，推出「百富 一心一藝——說來聽聽」系列創作者線上講堂節目。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百富聯手四大領域創作者，推出「百富 一心一藝——說來聽聽」系列創作者線上講堂節目。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

布袋戲 直播 藝術家

延伸閱讀

宅在家一個半月竟撞臉張菲！黃子佼鬍味飄出芒果香

黃子佼超過40天沒刮鬍子 孟耿如捨不得老公剃掉

讀者文摘信譽品牌調查 黃子佼、謝震武連年獲肯定

第一次獻給黃子佼 「客家妹」成旗下首位簽約藝人

相關新聞

只開170天！快閃店「欣葉俱樂部」提前3個月熄燈

位於微風南山atré百貨、原訂營業至10月底的台味餐酒館「欣葉俱樂部」，受到疫情影響，因此宣佈自即日起停業，結束170天...

勞力士XBBC 聯手六品牌好友「海洋英雄」紀錄片新上線

如何愛護地球？除了個人隨手的環保習慣，有無數偉大的科學家、探險家、行動家，紛紛以實際行為、實踐，推廣知識並且起而行、推動...

黃子佼領銜、百富跨界4位創作人 週末線上直播開講

蘇格蘭威士忌百富（THE BALVENIE）發動創作者聯名計畫，由黃子佼領銜主持，邀請四大領域知名代表人物，包括音樂才子...

桃園也有大「販」店！和逸飯店轉型「滿額送自助餐券」

國泰飯店觀光事業旗下COZZI Blu和逸飯店桃園館的「Cozzi Market逸．市集」全日自助餐廳，7月起每周五、六...

10面金牌入袋！ 亞伯樂橫掃2021國際三大威士忌競賽

法國銷售第一的雙桶熟成專家亞伯樂（Aberlour），於2021年國際三大威士忌競賽ISC（International ...

男神爭封！王嘉爾放送美胸懂寵粉 吳亦凡靠顏值就夠了

寶格麗（BVLGARI）品牌代言人之一吳亦凡，人紅能見度高，近期忙於進軍職業賽車界以及自創的音樂品牌，舉手投足都是媒體關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。