黃子佼領銜、百富跨界4位創作人 週末線上直播開講
蘇格蘭威士忌百富（THE BALVENIE）發動創作者聯名計畫，由黃子佼領銜主持，邀請四大領域知名代表人物，包括音樂才子張震嶽、音效大師杜篤之、金屬雕塑藝術家席時斌、以及霹靂布袋戲黃文章（強華），共同推出「百富一心一藝——說來聽聽」系列創作者線上講堂節目，將自7月10日起每週六晚上九點起於百富YouTube官方頻道正式上線，連續四週晚上揭開創作大師的一心一藝之旅。
百富這次獨家邀請到四位傾心專注創作領域的大師，打造原創直播節目「百富一心一藝——說來聽聽」，以創作者最廣為人知的代表作為開講核心主軸，由演藝圈主持擔當黃子佼擔任節目客座主持人，挖掘出更多創作背後不為人知的趣事與甘苦談。
第一集將迎來流行創作樂手張震嶽，以不被定位的音樂之路為題，吐露他如何從對音樂的玩心，成就演藝的野心。第二集邀請到音效大師杜篤之，分享用如何成為為電影發聲的幕後推手，由音效製作的責任感造就獨一無二的創聲技藝。
金屬雕術藝術家席時斌為第三集嘉賓，將談述雕塑創作與頑強金屬的正面對決，抱持不斷突破的心，成就雕塑的藝。壓軸創作大師便是霹靂布袋戲創始人黃文章（強華），將帶來台灣百年文化薈萃之一的布袋戲文化創作演變歷程，以歷久彌新的傳承技藝，演繹鮮活偶戲人生。預計自7月10日至31日止，連續四週的每週六晚上九點至十點直播上線，共播出4集、每集60分鐘。
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