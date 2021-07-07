10面金牌入袋！ 亞伯樂橫掃2021國際三大威士忌競賽

法國銷售第一的雙桶熟成專家亞伯樂（Aberlour），於2021年國際三大威士忌競賽ISC（International Spirits Challenge）、IWSC（International Wine & Spirit Competition）、WWA（World Whiskies Awards）橫掃十面金牌！尤其在國際烈酒大賽 ISC當中，亞伯樂全系列年份酒款更全面橫掃榮耀奪金，傲視全球威士忌品牌；其中，亞伯樂18年雙桶熟成單一麥芽威士忌，更奪下最高榮耀雙金最大獎。

深受台灣人歡迎的亞伯樂12年，以雙桶熟成創造出迷人的風味，在2021年 ISC及IWSC兩大國際葡萄酒暨烈酒競賽中，雙雙奪得金牌肯定。2021年於台灣全新上市的亞伯樂14年雙桶，去年甫上市即連續兩年在國際大賽ISC 和IWSC上贏得金牌榮譽。該酒款以頂級Oloroso雪莉桶及高比例初次裝填波本桶封存14年到巔峰熟成，瓶瓶限量小批次手工慢作，勾兌出纯淬的波本桶與極緻雪莉桶的雙桶風味。

「Casg Annamh 」在蘇格蘭蓋爾語是指「珍稀橡木桶」，亞伯樂為威士忌酩家釀製的亞伯樂Casg Annamh珍稀三桶，採用數量稀少的精選橡木桶釀製而成，包括歐洲橡木雪莉桶和兩種不同類型的美國橡木桶，共三種珍稀橡木桶熟成的酒液勾兌而成，擁有深遂的顏色與豐富多層次風味，在ISC和IWSC烈酒大賽中上贏得金牌肯定。

深受台灣市場青睞的亞伯樂A'bunadh首選原桶單一麥芽威士忌，在IWSC及 WWA均得到金牌榮耀。尤其在IWSC更以99高分奪得金獎，展現傲視群雄的實力。亞伯樂A'bunadh全程皆採純手工製作，堅持小批次製作，每批次的原酒都以原桶強度裝瓶。

亞伯樂18年雙桶熟成單一麥芽威士忌，更在ISC國際烈酒大賽威士忌13年以上、20年以下品項競賽中，獨得最高榮耀雙金最大獎。亞伯樂18年在最頂級的橡木桶中熟成，是一款成熟、深邃且有辛香感的威士忌，以長年份的熟成增添酒體的豐富圓潤，並帶出厚實的豐富葡萄乾調性。

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