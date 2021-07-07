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只開170天！快閃店「欣葉俱樂部」提前3個月熄燈

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
原訂快閃至10月的「欣葉俱樂部」提前熄燈落幕。圖／欣葉提供
原訂快閃至10月的「欣葉俱樂部」提前熄燈落幕。圖／欣葉提供

位於微風南山atré百貨、原訂營業至10月底的台味餐酒館「欣葉俱樂部」，受到疫情影響，因此宣佈自即日起停業，結束170天的快閃時光。

隸屬於欣葉集團旗下的「欣葉俱樂部」，是以台菜為餐食基礎，強調聯名與酒水的台味餐酒館，今年開幕時與台灣菸酒埔里酒廠、WA-SHU和酒、師園鹽酥雞多家品牌攜手合作，演繹台式的「酒加菜」。不僅造景帶有濃厚的台式打卡氣息，並且提供多款特色調酒，以及黑椒嫩肉、肉醬麻婆豆腐雞肉、炸三拼、滷三拼等菜色，還有自助取用的醉蝦、蘿蔔糕、師園鹹酥雞，因此開幕後就吸引許多粉絲前往。

欣葉俱樂部創立時就是以「快閃店」的型態出發，預計營業至10月底，但是提前至7月劃下句點。欣葉表示，因近期疫情升溫後改變餐飲樣貌，也大幅拉升新品牌「欣葉生活廚房」冷凍即食產品與人力需求，故調整方向並與微風南山atré協議結束快閃店企畫。欣葉也表示，欣葉俱樂部暫無實體通路計畫，旗下部分產品，同時於欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉鐘菜、欣葉生活廚房等旗下餐廳供應，供「欣葉俱樂部」的愛好者前往選購。

微風南山 快閃 疫情

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