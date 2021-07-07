第2杯50！COLD STONE「楊枝甘露、西瓜樂桃桃」新登場

今年夏天，COLD STONE以港式甜品為發想，結合芒果、椰奶等元素，自7月9日起推出「楊枝甘露冰淇淋」，為盛夏帶來酸甜的清涼感！另外還有西瓜樂桃桃、綜合莓果茶等新品同步登場，並且結合「卡娜赫拉的小動物」元素，提供卡娜赫拉的小動物造型冰杯、環保袋等週邊，另外還可限時享「第2杯50元」的優惠。

本次推出的「楊枝甘露」冰淇淋，首度融合芒果、紅柚粒、椰奶特製而成，並且搭配雙倍的新鮮愛文芒果切塊、寒天QQ晶球，還原出楊枝甘露的消暑滋味。另外以西瓜風味雪貝為基礎的「西瓜樂桃桃」，拌入了黃金水蜜桃、寒天QQ晶球，還淋上香濃煉乳，帶來豐富的口感與香甜。2款冰品小杯均為140元、中杯190元、大杯240元。同時COLD STONE也推出「綜合莓果茶」，以洛神花、蘋果為基底，融合藍莓、黑莓等莓果，入口酸甜，每杯65元，搭配任一冰淇淋可享40元加購優惠價。

COLD STONE並攜手卡娜赫拉的小動物，推出「卡娜赫拉的小動物造型冰杯」，限量搭配冰淇淋登場（供大杯冰淇淋、中杯冰淇淋＋脆餅使用），數量有限。同時還有「卡娜赫拉的小動物繽紛環保袋」，可見到P助、粉紅兔兔等角色，還有西瓜、芒果、鳳梨等熱帶氣息的水果點綴，每個250元，並可以會員點數加價購買，限量1,000個。