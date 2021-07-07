聽新聞
test
0:00 / 0:00
男神爭封！王嘉爾放送美胸懂寵粉 吳亦凡靠顏值就夠了
寶格麗（BVLGARI）品牌代言人之一吳亦凡，人紅能見度高，近期忙於進軍職業賽車界以及自創的音樂品牌，舉手投足都是媒體關注焦點。而日前他登上大陸時尚雜誌ELLE的封面，展露完美無瑕的清秀五官，拍攝更以不同款珠寶混搭他自創「20xx」潮流T與代言的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝，展現時尚功力。
吳亦凡以寶格麗的日常配戴的B.zero1系列手鐲與項鍊，將簡單的黑色潮T升級；而針對路易威登的質感夏季男裝，他所配戴的Monete系列頂級古幣與鑽石項鍊竟能為整體增添潮流年輕氣息，而Wild Pop ROARING 80's系列Pop Pleats頂級縞瑪瑙與鑽石戒指裝飾藝術風格的黑白幾何線條，更巧妙與條紋襯衫行程相呼應的視覺效果。
而同樣出身韓國男子偶像團體的香港男星王嘉爾，則是另一大精品龍頭卡地亞（Cartier）的Pasha de Cartier腕表代言人，本月則是秀著手表登上了大陸男性時尚雜誌GQ的封面。在迷濛的影像中，他照例以健美的身材回應粉絲的期待之外，這次也特地配戴了最新款的Pasha de Cartier計時碼表，保留了最經典的鍊形表冠，計時按把也比照骨董設計採用裝飾藍色寶石的表冠形狀，經典辨識度極高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言