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男神爭封！王嘉爾放送美胸懂寵粉 吳亦凡靠顏值就夠了

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
吳亦凡配戴寶格麗珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @kriswu
吳亦凡配戴寶格麗珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @kriswu

寶格麗（BVLGARI）品牌代言人之一吳亦凡，人紅能見度高，近期忙於進軍職業賽車界以及自創的音樂品牌，舉手投足都是媒體關注焦點。而日前他登上大陸時尚雜誌ELLE的封面，展露完美無瑕的清秀五官，拍攝更以不同款珠寶混搭他自創「20xx」潮流T與代言的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝，展現時尚功力。

吳亦凡以寶格麗的日常配戴的B.zero1系列手鐲與項鍊，將簡單的黑色潮T升級；而針對路易威登的質感夏季男裝，他所配戴的Monete系列頂級古幣與鑽石項鍊竟能為整體增添潮流年輕氣息，而Wild Pop ROARING 80's系列Pop Pleats頂級縞瑪瑙與鑽石戒指裝飾藝術風格的黑白幾何線條，更巧妙與條紋襯衫行程相呼應的視覺效果。

而同樣出身韓國男子偶像團體的香港男星王嘉爾，則是另一大精品龍頭卡地亞（Cartier）的Pasha de Cartier腕表代言人，本月則是秀著手表登上了大陸男性時尚雜誌GQ的封面。在迷濛的影像中，他照例以健美的身材回應粉絲的期待之外，這次也特地配戴了最新款的Pasha de Cartier計時碼表，保留了最經典的鍊形表冠，計時按把也比照骨董設計採用裝飾藍色寶石的表冠形狀，經典辨識度極高。

王嘉爾配戴卡地亞Pasha de Cartier系列腕表登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞Pasha de Cartier系列腕表登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @jacksonwang852g7
PASHA DE CARTIER 41毫米18K黃金自動計時腕表，配可更換式皮革表帶，74萬5,000元。
PASHA DE CARTIER 41毫米18K黃金自動計時腕表，配可更換式皮革表帶，74萬5,000元。
BVLGARI B.zero1系列白K金鑽石手環，分布不同尺寸，最小款約新台幣216萬5,000元起。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列白K金鑽石手環，分布不同尺寸，最小款約新台幣216萬5,000元起。圖／寶格麗提供
王嘉爾配戴卡地亞Pasha de Cartier系列腕表登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞Pasha de Cartier系列腕表登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @jacksonwang852g7
吳亦凡配戴寶格麗珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @kriswu
吳亦凡配戴寶格麗珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @kriswu
王嘉爾配戴卡地亞Pasha de Cartier系列腕表登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @jacksonwang852g7
王嘉爾配戴卡地亞Pasha de Cartier系列腕表登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @jacksonwang852g7
韓國男子團體出身的吳亦凡和王嘉爾分別配戴自己代言的寶格麗和卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／取自IG
韓國男子團體出身的吳亦凡和王嘉爾分別配戴自己代言的寶格麗和卡地亞登上本月時尚雜誌封面。圖／取自IG
吳亦凡配戴寶格麗珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @kriswu
吳亦凡配戴寶格麗珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @kriswu
PASHA DE CARTIER 41毫米精鋼自動腕表，配可更換式金屬及皮革表帶，20萬6,000元起。圖／卡地亞提供
PASHA DE CARTIER 41毫米精鋼自動腕表，配可更換式金屬及皮革表帶，20萬6,000元起。圖／卡地亞提供
BVLGARI Monete系列頂級古幣與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Monete系列頂級古幣與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽項鍊，約23萬0,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽項鍊，約23萬0,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽項鍊，約23萬0,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 ROCK系列黃K金鑲鑽項鍊，約23萬0,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI WILD POP ROARING 80's系列Pop Pleats頂級縞瑪瑙與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
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