男神爭封！王嘉爾放送美胸懂寵粉 吳亦凡靠顏值就夠了

寶格麗（BVLGARI）品牌代言人之一吳亦凡，人紅能見度高，近期忙於進軍職業賽車界以及自創的音樂品牌，舉手投足都是媒體關注焦點。而日前他登上大陸時尚雜誌ELLE的封面，展露完美無瑕的清秀五官，拍攝更以不同款珠寶混搭他自創「20xx」潮流T與代言的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝，展現時尚功力。

吳亦凡以寶格麗的日常配戴的B.zero1系列手鐲與項鍊，將簡單的黑色潮T升級；而針對路易威登的質感夏季男裝，他所配戴的Monete系列頂級古幣與鑽石項鍊竟能為整體增添潮流年輕氣息，而Wild Pop ROARING 80's系列Pop Pleats頂級縞瑪瑙與鑽石戒指裝飾藝術風格的黑白幾何線條，更巧妙與條紋襯衫行程相呼應的視覺效果。