方正復古外觀配霓虹飾帶 GUCCI這咖新包就是超好搭！

在經典設計中注入新時代元素，是當前許多時尚品牌熱衷的創作手法，藉此將具有特殊時代意義的符碼細節透過嶄新外觀介紹給新的消費者，讓年輕一代也能品味雋永不過時的風格魅力。GUCCI今年全新推出的Diana系列包款，就是秉持著這樣的創作概念，把1991年首次誕生的包款加入新的變化、調整些許細節，用更符合當代審美的設計詮釋擁有古董包外觀的單品。

Diana系列包款主打竹節提把和方正皮革包身，其中「竹節」可說是GUCCI標誌性的元素，起源1940年代二戰後物資匱乏時期的靈機一動。當時因為牛皮主要提供軍備用途，造成原物料短缺的情況下，創辦人Guccio Gucci和兒子Aldo Gucci就研發出將竹子加熱彎曲的工藝技術，打造出包款的竹節提把，1947年第一款竹節包誕生，之後這個元素也不時會出現在品牌的新設計中。

創意總監Alessandro Michele為本次新詮釋的Diana系列加入了可拆卸式的霓虹炫彩皮革飾帶，這部分其實是致敬原作包款曾經附帶、用以維持提把形狀的功能性綁帶。全系列提供中型、小型、與迷你包3種尺寸，都附可拆式的肩背帶，有7種不同色澤皮革款可選擇，包含百搭的黑、白，以及經典皮革原色、明亮祖母綠、粉紅玫瑰色等等，另也有珍稀皮革款。而可拆卸式的霓虹炫彩皮革飾帶則有螢光黃、螢光粉、螢光橘3種顏色，每個包有固定的一組搭配組合，也可另外單獨選購。消費者也可以在皮革飾帶內側上客製壓印金屬薄膜的字母和星星符號，增添個人化的細節巧思。