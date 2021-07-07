快訊

「兩成重症可救回」張上淳為DNR失言致歉：無指責之意

指揮中心：62萬AZ疫苗估下午15:40分抵台 效期至10月30日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超限量逸品！寶珀、雅克德羅 藝術腕表主攻品味高端客

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
寶珀（Blancpain）選定了表廠所在地Le Brassus製錶工坊的沿途景色，同時「珍珠母貝剪影浮雕（Grisaille de Nacre）」更是該系列腕表的工藝賞玩特色。圖 / 寶珀提供。
寶珀（Blancpain）選定了表廠所在地Le Brassus製錶工坊的沿途景色，同時「珍珠母貝剪影浮雕（Grisaille de Nacre）」更是該系列腕表的工藝賞玩特色。圖 / 寶珀提供。

過度氾濫製造的時代，限量或成促進收藏意願的解方之一。唯少量生產不等同於價值，必須要以少量搭配罕見工藝，才能真正創造收藏價值與賞玩樂趣的二合為一。雅克德羅（Jaquet Droz）推出一只報時鳥三問腕表「300周年紀念款」，訴諸三問報時與自動偶的雙重工藝；寶珀（Blancpain）則以珍珠母貝剪影浮雕工藝，推出三件一組的絕美時計，並獨獻台灣。

藝術主題包羅萬有，而大自然中的山水正是造物主的鬼斧神工之作。寶珀（Blancpain）選定了表廠所在地Le Brassus製錶工坊的沿途景色，加上桂林山景、灕江風光，打造出三枚限量腕表，而「珍珠母貝剪影浮雕（Grisaille de Nacre）」正是該系列腕表的最大工藝特色。

兩片厚度僅0.2mm的珍珠母貝片化為了「畫布」，製表師採用「剪影浮雕技法（Grisaille）」，將所見的立體場景切割為四個畫面，並以正、反方式在兩片珍珠母貝的四個立面雕刻勾勒，並透過圖案的明暗變化與深淺力道創造豐富立體感；此後再以單色樹漆為圖案上色，置於攝氏800度的烤箱中烘烤。三只Métiers d’Art大藝術家系列腕表皆為獨一無二，將瑞士的山間雪景林色、「廣西桂林山景」與「廣西桂林灕江」，巧妙收納腕間。

把手表賦予「玩偶」、「自動偶」功能的瑞士高級鐘表品牌，當今一只手數得完，而最富盛名的肯定會是雅克德羅（Jaquet Droz）。品牌為慶祝創辦人Pierre Jaquet-Droz生誕300周年，推出一只限量發行八枚的報時鳥三問（Bird Repeater）自動玩偶腕表，環繞表廠所在地La Chaux- de-Fonds山谷的La Ronde河、清脆山谷中的龍膽花、象徵鬥志的蜻蜓和草蜢、紅色果實和冬青葉、蝴蝶...還原了300年前Pierre Jaquet-Droz生誕時的瑞士風光。

當撥動表殼左側的按鈕時，機芯將自動運作報時機制，以音槌敲擊音簧，鳴響聲音以指示時間；同時面盤中將上演一幅約十秒左右的動作，鳥禽展翅、低頭以漿果餵養芻鳥、同時鳥殼分開，新的生命應允而生，也一如雅克德羅宣示：「有些手表帶來時間、有些手表則訴說了故事（Some Watches tell time , Some tell a story） 」。

環繞表廠所在地La Chaux- de-Fonds山谷的La Ronde河、清脆山谷中的龍膽花、蜻蜓和草蜢、紅色漿果和蝴蝶，還原了300年前Pierre Jaquet-Droz生誕時的田園風情。圖 / 雅克德羅提供（合成圖）。
環繞表廠所在地La Chaux- de-Fonds山谷的La Ronde河、清脆山谷中的龍膽花、蜻蜓和草蜢、紅色漿果和蝴蝶，還原了300年前Pierre Jaquet-Droz生誕時的田園風情。圖 / 雅克德羅提供（合成圖）。
Jaquet Droz，報時鳥三問腕表「300周年紀念款」，1,789萬2,000元，全世界限量8只。圖 / 雅克德羅提供。
Jaquet Droz，報時鳥三問腕表「300周年紀念款」，1,789萬2,000元，全世界限量8只。圖 / 雅克德羅提供。
表廠所在地Le Brassus製錶工坊的沿途景色，成為本次獨獻台灣、限量珍珠母貝剪影浮雕腕表的主題之一。圖 / 寶珀提供。
表廠所在地Le Brassus製錶工坊的沿途景色，成為本次獨獻台灣、限量珍珠母貝剪影浮雕腕表的主題之一。圖 / 寶珀提供。
兩片厚度僅0.2mm的珍珠母貝片化為了「畫布」，製表師採用「剪影浮雕技法（Grisaille）」，將所見的立體場景切割為四個畫面，並以正、反方式在兩片珍珠母貝的四個立面雕刻勾勒，最後以兩片母貝面化為表盤，誠鬼斧神工。圖 / 寶珀提供。
兩片厚度僅0.2mm的珍珠母貝片化為了「畫布」，製表師採用「剪影浮雕技法（Grisaille）」，將所見的立體場景切割為四個畫面，並以正、反方式在兩片珍珠母貝的四個立面雕刻勾勒，最後以兩片母貝面化為表盤，誠鬼斧神工。圖 / 寶珀提供。

腕表 瑞士

延伸閱讀

就愛揮桿！蕭邦Happy Sport Golf專為女性打造的小果嶺

2021年Only Watch慈善義拍 老字號品牌共襄盛舉

這夏它最「水」！舒味思推藝術瓶、innocent挺椰農

防疫也要賞藝術 《富邦ART APP》日曆連結全球藝文

相關新聞

只開170天！快閃店「欣葉俱樂部」提前3個月熄燈

位於微風南山atré百貨、原訂營業至10月底的台味餐酒館「欣葉俱樂部」，受到疫情影響，因此宣佈自即日起停業，結束170天...

男神爭封！王嘉爾放送美胸懂寵粉 吳亦凡靠顏值就夠了

寶格麗（BVLGARI）品牌代言人之一吳亦凡，人紅能見度高，近期忙於進軍職業賽車界以及自創的音樂品牌，舉手投足都是媒體關...

第2杯50！COLD STONE「楊枝甘露、西瓜樂桃桃」新登場

今年夏天，COLD STONE以港式甜品為發想，結合芒果、椰奶等元素，自7月9日起推出「楊枝甘露冰淇淋」，為盛夏帶來酸甜...

方正復古外觀配霓虹飾帶 GUCCI這咖新包就是超好搭！

在經典設計中注入新時代元素，是當前許多時尚品牌熱衷的創作手法，藉此將具有特殊時代意義的符碼細節透過嶄新外觀介紹給新的消費...

超限量逸品！寶珀、雅克德羅 藝術腕表主攻品味高端客

過度氾濫製造的時代，限量或成促進收藏意願的解方之一。唯少量生產不等同於價值，必須要以少量搭配罕見工藝，才能真正創造收藏價...

只能等補貨！Omar威士忌巧克力乳酪蛋糕 預購即秒殺

Omar威士忌與自網購甜點打出一片天的「深夜裡的法國手工甜點」跨界攜手，於台酒購物網推出「Omar威士忌巧克力乳酪蛋糕」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。