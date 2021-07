超限量逸品！寶珀、雅克德羅 藝術腕表主攻品味高端客

過度氾濫製造的時代,限量或成促進收藏意願的解方之一。唯少量生產不等同於價值,必須要以少量搭配罕見工藝,才能真正創造收藏價值與賞玩樂趣的二合為一。雅克德羅(Jaquet Droz)推出一只報時鳥三問腕表「300周年紀念款」,訴諸三問報時與自動偶的雙重工藝;寶珀(Blancpain)則以珍珠母貝剪影浮雕工藝,推出三件一組的絕美時計,並獨獻台灣。

藝術主題包羅萬有,而大自然中的山水正是造物主的鬼斧神工之作。寶珀(Blancpain)選定了表廠所在地Le Brassus製錶工坊的沿途景色,加上桂林山景、灕江風光,打造出三枚限量腕表,而「珍珠母貝剪影浮雕(Grisaille de Nacre)」正是該系列腕表的最大工藝特色。

兩片厚度僅0.2mm的珍珠母貝片化為了「畫布」,製表師採用「剪影浮雕技法(Grisaille)」,將所見的立體場景切割為四個畫面,並以正、反方式在兩片珍珠母貝的四個立面雕刻勾勒,並透過圖案的明暗變化與深淺力道創造豐富立體感;此後再以單色樹漆為圖案上色,置於攝氏800度的烤箱中烘烤。三只Métiers d’Art大藝術家系列腕表皆為獨一無二,將瑞士的山間雪景林色、「廣西桂林山景」與「廣西桂林灕江」,巧妙收納腕間。

把手表賦予「玩偶」、「自動偶」功能的瑞士高級鐘表品牌,當今一只手數得完,而最富盛名的肯定會是雅克德羅(Jaquet Droz)。品牌為慶祝創辦人Pierre Jaquet-Droz生誕300周年,推出一只限量發行八枚的報時鳥三問(Bird Repeater)自動玩偶腕表,環繞表廠所在地La Chaux- de-Fonds山谷的La Ronde河、清脆山谷中的龍膽花、象徵鬥志的蜻蜓和草蜢、紅色果實和冬青葉、蝴蝶...還原了300年前Pierre Jaquet-Droz生誕時的瑞士風光。