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只能等補貨！Omar威士忌巧克力乳酪蛋糕 預購即秒殺

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Omar威士忌與「深夜裡的法國手工甜點」跨界攜手，推出「Omar威士忌巧克力乳酪蛋糕」。圖／摘自台酒購物網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Omar威士忌與「深夜裡的法國手工甜點」跨界攜手，推出「Omar威士忌巧克力乳酪蛋糕」。圖／摘自台酒購物網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

Omar威士忌與自網購甜點打出一片天的「深夜裡的法國手工甜點」跨界攜手，於台酒購物網推出「Omar威士忌巧克力乳酪蛋糕」預購。原本預購時間是7月5日至7月25日，不料開放預購後短短幾個小時內就宣告完售，向隅的粉絲現在只能苦苦敲碗等補貨。

「Omar威士忌巧克力乳酪蛋糕」以莊園等級巧克力與菲力奶油乳酪為原料，並添加OMAR雪莉桶單一麥芽威士忌在其中。蛋糕底層以日清特級紫羅蘭麵粉製成的深法塔皮餅乾為基底，打碎後加入法國最富盛名的依思尼奶油；上層則使用法國百年品牌巧克力與奶油乳酪，結合OMAR雪莉桶單一麥芽威士忌，製成乳酪蛋糕體。

由於製作過程不加一滴水，使「Omar威士忌巧克力乳酪蛋糕」不單有扎實綿密的口感，還富有濃郁奶香、柔和微酸與威士忌酒香，具備多層次風味，讓雪莉桶釀造出來的香氣，在口中完全釋放。

「Omar威士忌巧克力乳酪蛋糕」每盒約190公克，單盒原價320元，預購優惠價300元。雙入原價640元，預購優惠價560元。 十入享免運優惠，原價3,200元，預購優惠價2,500元。

Omar威士忌巧克力乳酪蛋糕，預計7月26日起陸續出貨。圖／摘自台酒購物網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Omar威士忌巧克力乳酪蛋糕，預計7月26日起陸續出貨。圖／摘自台酒購物網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

巧克力

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