聽新聞
test
0:00 / 0:00
只能等補貨！Omar威士忌巧克力乳酪蛋糕 預購即秒殺
Omar威士忌與自網購甜點打出一片天的「深夜裡的法國手工甜點」跨界攜手，於台酒購物網推出「Omar威士忌巧克力乳酪蛋糕」預購。原本預購時間是7月5日至7月25日，不料開放預購後短短幾個小時內就宣告完售，向隅的粉絲現在只能苦苦敲碗等補貨。
「Omar威士忌巧克力乳酪蛋糕」以莊園等級巧克力與菲力奶油乳酪為原料，並添加OMAR雪莉桶單一麥芽威士忌在其中。蛋糕底層以日清特級紫羅蘭麵粉製成的深法塔皮餅乾為基底，打碎後加入法國最富盛名的依思尼奶油；上層則使用法國百年品牌巧克力與奶油乳酪，結合OMAR雪莉桶單一麥芽威士忌，製成乳酪蛋糕體。
由於製作過程不加一滴水，使「Omar威士忌巧克力乳酪蛋糕」不單有扎實綿密的口感，還富有濃郁奶香、柔和微酸與威士忌酒香，具備多層次風味，讓雪莉桶釀造出來的香氣，在口中完全釋放。
「Omar威士忌巧克力乳酪蛋糕」每盒約190公克，單盒原價320元，預購優惠價300元。雙入原價640元，預購優惠價560元。 十入享免運優惠，原價3,200元，預購優惠價2,500元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言