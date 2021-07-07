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麗晶精品繽紛夏季購物周7月中開跑 八月新店接力開幕

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
近日頗受歡迎的蔬食餐廳「小小樹食」，將於麗晶精品開設結合「酒吧」與「蔬食料理」的fine dining餐廳Curious，令人格外期待。圖 / 麗晶精品提供。
近日頗受歡迎的蔬食餐廳「小小樹食」，將於麗晶精品開設結合「酒吧」與「蔬食料理」的fine dining餐廳Curious，令人格外期待。圖 / 麗晶精品提供。

暑假即將來臨，麗晶精品瞄準夏日購物商機，將在7月14日至25日推出「繽紛夏季購物周」活動，集結50多個國際精品並推出獨家商品組合。除聯手包含Bulgari、Hermes等15個品牌推出線上刷卡服務，麗晶精品八月份也將引進三宅一生旗下BAOBAO與132.5兩個新品牌，同時結合蔬食、酒吧概念的全新餐廳「Curious」也將全新開幕，預期為消費者帶來品味與感官的全方位愉悅體驗。

預計8月份開幕的BAOBAO，其設計概念源於積木，運用幾何圖形分解與拼接，簡約設計卻富有高辨識度；同為三宅一生旗下的132.5則由日本設計師近藤悟史操刀，兼顧服裝立體與平面的3D結構感；另一邊近日頗受歡迎的蔬食餐廳「小小樹食」，將於麗晶精品開設結合「酒吧」與「蔬食料理」的fine dining餐廳Curious，其餐廳核心概念為「合意」，而裝潢風格將跨越古典與現代、懷舊與創新，令人格外期待。

同時麗晶精品再與Bulgari、Hermes、Issey Miyake、等15家品牌提供線上刷卡服務，消費者只要透過網路視訊或購物目錄，確認喜愛之商品即可線上付費，享受精品宅配商品到府，不出門、也能輕鬆享受購物之樂。

而在7月14日至25日的「繽紛夏季購物周」活動期間，麗晶精品再提供多重滿額贈禮及銀行回饋，單日消費滿二萬五千元至三十萬元以上，依消費額度不同，將有晶華酒店禮券4,000元、寶格麗Marine活力海洋能量男性香水禮盒、WANGLILING霓光炫彩口罩禮盒等不同好禮。此外新光、聯邦、匯豐銀行、美國運通白金卡會員也有刷卡禮或2倍積分回饋，讓消費者買得好、更能買到精打細算。

BOUCHERON Serpent Boheme系列單邊耳釘白金750鑽石耳釘，為首個使用海水藍綠玉髓的高級珠寶品牌，麗晶精品獨家，價格店洽。圖 / 麗晶精品提供。
BOUCHERON Serpent Boheme系列單邊耳釘白金750鑽石耳釘，為首個使用海水藍綠玉髓的高級珠寶品牌，麗晶精品獨家，價格店洽。圖 / 麗晶精品提供。
同樣將在八月、麗晶精品新店開幕的BAO BAO，皮質透光托特包訂價約14,600元，運用幾何圖形分解與拼接，簡約設計卻富有高辨識度。圖 / 麗晶精品提供。
同樣將在八月、麗晶精品新店開幕的BAO BAO，皮質透光托特包訂價約14,600元，運用幾何圖形分解與拼接，簡約設計卻富有高辨識度。圖 / 麗晶精品提供。
即將在八月於麗晶精品開幕的132.5，是三宅一生旗下新品牌，圖中則為蝶蛹鍊飾斗篷洋裝。圖 / 麗晶精品提供。
即將在八月於麗晶精品開幕的132.5，是三宅一生旗下新品牌，圖中則為蝶蛹鍊飾斗篷洋裝。圖 / 麗晶精品提供。
HARRY WINSTON Winston Candy系列粉紅尖晶石鑽石戒指，麗晶精品獨家，價格店洽。圖 / 麗晶精品提供。
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