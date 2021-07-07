麗晶精品繽紛夏季購物周7月中開跑 八月新店接力開幕

暑假即將來臨，麗晶精品瞄準夏日購物商機，將在7月14日至25日推出「繽紛夏季購物周」活動，集結50多個國際精品並推出獨家商品組合。除聯手包含Bulgari、Hermes等15個品牌推出線上刷卡服務，麗晶精品八月份也將引進三宅一生旗下BAOBAO與132.5兩個新品牌，同時結合蔬食、酒吧概念的全新餐廳「Curious」也將全新開幕，預期為消費者帶來品味與感官的全方位愉悅體驗。

預計8月份開幕的BAOBAO，其設計概念源於積木，運用幾何圖形分解與拼接，簡約設計卻富有高辨識度；同為三宅一生旗下的132.5則由日本設計師近藤悟史操刀，兼顧服裝立體與平面的3D結構感；另一邊近日頗受歡迎的蔬食餐廳「小小樹食」，將於麗晶精品開設結合「酒吧」與「蔬食料理」的fine dining餐廳Curious，其餐廳核心概念為「合意」，而裝潢風格將跨越古典與現代、懷舊與創新，令人格外期待。

同時麗晶精品再與Bulgari、Hermes、Issey Miyake、等15家品牌提供線上刷卡服務，消費者只要透過網路視訊或購物目錄，確認喜愛之商品即可線上付費，享受精品宅配商品到府，不出門、也能輕鬆享受購物之樂。