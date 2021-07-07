嵜本濃湯吐司箱「全+1行動購」搶先賣 加碼花生仙草酷繽沙消暑必囤貨

疫情三級警戒超過50天，民眾防疫在家也需要適時轉換心情、享受下午茶時光片刻悠閒。只要在LINE上喊+1就能輕鬆訂購的「全+1行動購」，即日起陸續推出來自日本大阪的人氣生吐司名店「嵜本SAKImoto Bakery」生吐司鹹食套餐冷凍包、消暑囤貨必備的全新「拾壹號花生仙草酷繽沙」，以及7月9日起開賣的韓國IG人氣打卡美食「S'MORE棉花糖脆餅」，還可享專屬優惠價，線上購買、全家店舖取貨超方便。

「嵜本SAKImoto Bakery」鹹食吐司箱，首波限量600份，原價1,160元，優惠價950元，包含嵜本義式蕃茄蔬菜通心麵2包入、嵜本海鮮巧達濃湯2包入、嵜本極美自然吐司5片入。海鮮巧達濃湯加入海味十足的蛤蠣、培根及馬鈴薯；義式蕃茄蔬菜通心麵以新鮮番茄、西芹、洋蔥、洋菇融入雞湯精心熬煮，搭配筆管麵多重口感一次滿足；再搭配上柔軟極美吐司，不管是沾著吃、烤來吃，都讓你有滿滿飽足感。