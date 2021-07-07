聽新聞
test
0:00 / 0:00
嵜本濃湯吐司箱「全+1行動購」搶先賣 加碼花生仙草酷繽沙消暑必囤貨
疫情三級警戒超過50天，民眾防疫在家也需要適時轉換心情、享受下午茶時光片刻悠閒。只要在LINE上喊+1就能輕鬆訂購的「全+1行動購」，即日起陸續推出來自日本大阪的人氣生吐司名店「嵜本SAKImoto Bakery」生吐司鹹食套餐冷凍包、消暑囤貨必備的全新「拾壹號花生仙草酷繽沙」，以及7月9日起開賣的韓國IG人氣打卡美食「S'MORE棉花糖脆餅」，還可享專屬優惠價，線上購買、全家店舖取貨超方便。
「嵜本SAKImoto Bakery」鹹食吐司箱，首波限量600份，原價1,160元，優惠價950元，包含嵜本義式蕃茄蔬菜通心麵2包入、嵜本海鮮巧達濃湯2包入、嵜本極美自然吐司5片入。海鮮巧達濃湯加入海味十足的蛤蠣、培根及馬鈴薯；義式蕃茄蔬菜通心麵以新鮮番茄、西芹、洋蔥、洋菇融入雞湯精心熬煮，搭配筆管麵多重口感一次滿足；再搭配上柔軟極美吐司，不管是沾著吃、烤來吃，都讓你有滿滿飽足感。
而消暑降溫的「拾壹號花生仙草酷繽沙」，使用真材實料的仙草慢火熬煮後製作，再加入台灣雲林11號花生及仙草凍，直接喝可品嘗到冰沙顆粒口感，若喜愛雪泥綿密感則可微波後食用，以6入一盒形式販售，售價269元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言