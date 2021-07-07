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嵜本濃湯吐司箱「全+1行動購」搶先賣 加碼花生仙草酷繽沙消暑必囤貨

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
嵜本SAKImoto Bakery首推「濃湯吐司箱」，讓居家下午茶時光瞬間升級。圖／全家便利商店提供
嵜本SAKImoto Bakery首推「濃湯吐司箱」，讓居家下午茶時光瞬間升級。圖／全家便利商店提供

疫情三級警戒超過50天，民眾防疫在家也需要適時轉換心情、享受下午茶時光片刻悠閒。只要在LINE上喊+1就能輕鬆訂購的「全+1行動購」，即日起陸續推出來自日本大阪的人氣生吐司名店「嵜本SAKImoto Bakery」生吐司鹹食套餐冷凍包、消暑囤貨必備的全新「拾壹號花生仙草酷繽沙」，以及7月9日起開賣的韓國IG人氣打卡美食「S'MORE棉花糖脆餅」，還可享專屬優惠價，線上購買、全家店舖取貨超方便。

「嵜本SAKImoto Bakery」鹹食吐司箱，首波限量600份，原價1,160元，優惠價950元，包含嵜本義式蕃茄蔬菜通心麵2包入、嵜本海鮮巧達濃湯2包入、嵜本極美自然吐司5片入。海鮮巧達濃湯加入海味十足的蛤蠣、培根及馬鈴薯；義式蕃茄蔬菜通心麵以新鮮番茄、西芹、洋蔥、洋菇融入雞湯精心熬煮，搭配筆管麵多重口感一次滿足；再搭配上柔軟極美吐司，不管是沾著吃、烤來吃，都讓你有滿滿飽足感。

而消暑降溫的「拾壹號花生仙草酷繽沙」，使用真材實料的仙草慢火熬煮後製作，再加入台灣雲林11號花生及仙草凍，直接喝可品嘗到冰沙顆粒口感，若喜愛雪泥綿密感則可微波後食用，以6入一盒形式販售，售價269元。

居家也能清涼一下，「拾壹號花生仙草酷繽沙」新登場。圖／全家便利商店提供
居家也能清涼一下，「拾壹號花生仙草酷繽沙」新登場。圖／全家便利商店提供
韓國IG人氣打卡美食「S'MORE棉花糖脆餅」，擁有多重口感與創意吃法。圖／全家便利商店提供
韓國IG人氣打卡美食「S'MORE棉花糖脆餅」，擁有多重口感與創意吃法。圖／全家便利商店提供

海鮮 疫情

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