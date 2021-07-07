48小時快閃！晶華A5和牛壽喜燒蓋飯、炙燒散壽司63折
屢屢掀起話題的「晶華美食到你家Take Regent Home」，繼推出龍蝦、牛排與海鮮等三大主題的美食快閃優惠後，本周吹起日式和風，今(7日)下午3點至9日下午3點再推「和風海陸盛合」快閃，共計有「A5和牛壽喜燒蓋飯」、「極上炙燒散壽司」兩款優惠，原價每份1,480元、自取優惠價980元，兩份合購原價2,960元、自取優惠價為1,880元，等同於63折優惠，取餐日為7月8日至7月18日。
台北晶華酒店推出的「和風海陸盛合」快閃活動中的「極上炙燒散壽司」，炙燒(あぶり，aburi)是指用火稍微燒烤食材表面的一種烹調方法，食材表面經過炙燒，會引出油脂，讓味道和口感更加豐富。這道料理選用十餘種現流海鮮，精切後以噴槍炙燒，再鋪在香Q壽司米飯上，最後豪氣的綴以晶瑩剔透的鮭魚卵。
「和風海陸盛合」中代表陸地的美味是「A5和牛壽喜燒蓋飯」，主廚選用日本進口、A5等級的和牛牛臀肉，切成約0.2公分的薄片，先以和牛的牛油在熱鍋中炒香洋蔥與牛蒡，倒入以日本清酒、醬油、味醂與砂糖等慢熬後，再放入昆布浸泡3天製成的壽喜燒醬汁，接著依序加入大白菜、香菇、蓮藕、紅白蘿蔔與豆腐，最後輕涮入日本A5和牛臀肉片，至牛肉呈現粉紅色，鋪於鬆香的白飯上，入口滋味細膩、鹹香味美。
即日起台北晶華酒店於飯店側門、中山北路二段39巷開設「免下車安心取餐區」，另有外送團隊提供「美食到府」服務，消費滿2千元、3公里內可免費送到指定地點。
「晶華美食到你家Take Regent Home」網址：https://shop.silkshotelgroup.com/RT，或可至APP Store下載晶華會。
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