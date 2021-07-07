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就愛揮桿！蕭邦Happy Sport Golf專為女性打造的小果嶺

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Happy Sport Golf腕表精鋼與18K玫瑰金表圈鑲鑽款，36毫米獲公平採礦認證之18K玫瑰金和精鋼、搭配7個滑動綴飾、自動上鍊機械機芯，動力儲存42小時，68萬3,000元。
Happy Sport Golf腕表精鋼與18K玫瑰金表圈鑲鑽款，36毫米獲公平採礦認證之18K玫瑰金和精鋼、搭配7個滑動綴飾、自動上鍊機械機芯，動力儲存42小時，68萬3,000元。

鑽石在表盤上自由滑動，隨著光線折射出璀璨的光彩，是蕭邦經典Happy Sport腕表的迷人特色。而自1993年推出至今將近30年，每年也隨時不同的時代美學與主題推出新作，是Happy Sport持續受到歡迎的一大原因。今年全新登場的Happy Sport Golf腕表，是專為女性創作的高爾夫球表款，休閒又高雅的氣質和活潑自由的創意，將夏日綠茵的球場風情戴在身邊。

高爾夫球的領域長久以來被男性形象佔據，不過蕭邦就是要為女性另闢專屬的球場！猶如小白球競技場般在光線下閃爍發光的綠色表盤，則展現專業製表工坊的金屬捶打技術。在閃爍發光的亮綠色粒紋表盤上，5顆滑動鑽石輕快滑動，一起歡快律動如場上揮舞的球桿和高爾夫球，都是以符合倫理道德標準18K白金製成，36毫米表殼則以精鋼和符合倫理道德標準18K玫瑰金製作而成，搭配拋光或鑲鑽表圈，配襯同色的綠色皮革，將俐落和優雅合一。

Happy Sport Golf腕表精鋼與18K玫瑰金款，36毫米獲公平採礦認證之18K玫瑰金和精鋼、搭配7個滑動綴飾、自動上鍊機械機芯，動力儲存42小時，35萬5,000元。
Happy Sport Golf腕表精鋼與18K玫瑰金款，36毫米獲公平採礦認證之18K玫瑰金和精鋼、搭配7個滑動綴飾、自動上鍊機械機芯，動力儲存42小時，35萬5,000元。
Happy Sport Golf腕表精鋼與18K玫瑰金表圈鑲鑽款，36毫米獲公平採礦認證之18K玫瑰金和精鋼、搭配7個滑動綴飾、自動上鍊機械機芯，動力儲存42小時，68萬3,000元。
Happy Sport Golf腕表精鋼與18K玫瑰金表圈鑲鑽款，36毫米獲公平採礦認證之18K玫瑰金和精鋼、搭配7個滑動綴飾、自動上鍊機械機芯，動力儲存42小時，68萬3,000元。
蕭邦推出女性專屬Happy Sport Golf腕表。圖／蕭邦提供
蕭邦推出女性專屬Happy Sport Golf腕表。圖／蕭邦提供
蕭邦推出女性專屬Happy Sport Golf腕表。圖／蕭邦提供
蕭邦推出女性專屬Happy Sport Golf腕表。圖／蕭邦提供

鑽石 倫理 腕表

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