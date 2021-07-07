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舒味思氣泡水 推出潮瓶全新登場

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
氣泡水品牌「Schweppes舒味思」，今年攜手日本視覺藝術家「Fantasista Utamaro」，共同打造三款大膽搶眼的「狠氣泡藝術瓶」。業者/提供
氣泡水品牌「Schweppes舒味思」，今年攜手日本視覺藝術家「Fantasista Utamaro」，共同打造三款大膽搶眼的「狠氣泡藝術瓶」。業者/提供

隨著氣溫不斷攀升，可口可樂公司旗下擁有百年歷史的英倫氣泡水品牌「Schweppes舒味思」，今年攜手日本視覺藝術家「Fantasista Utamaro」，共同打造三款大膽搶眼的「狠氣泡藝術瓶」，讓消費者同時體驗味覺與視覺的雙重饗宴。

此外，看準炎炎夏日消費者對於椰子水的高度需求，今年也首度引進英國果汁品牌「innocent天真」100%天然椰子水，不僅無添加糖、零脂肪且低卡路里，喝起來清爽低負擔，更採用公平貿易認證的青椰，飲用椰子水亦能支持椰農，保障農民權益。

Schweppes舒味思因無糖、無負擔與豐沛氣泡的口感，搭配優雅時尚的瓶身設計，推出後成為消費者心目中氣泡水首選，品牌迄今多次與時尚品牌以及設計師跨界合作，讓消費者在飲用時，亦能有截然不同的感官享受。今年Schweppes舒味思攜手日本視覺藝術家「Fantasista Utamaro」，以豐沛氣泡為謬思，運用「Fantasista Utamaro」最具代表性的多彩繽紛美學，結合「Schweppes舒味思」鑽石菱格紋與水感瓶身設計，推出潮感十足的限定款「狠氣泡藝術瓶」，共有「經典原味」、「萊姆風味」與「纖維+」三款設計。

日本視覺藝術家「Fantasista Utamaro」不因先天色覺辨識障礙為困，反而成就獨特的創作能量，其大膽用色的設計風格以及塗鴉式色塊創作，往往讓作品呈現鮮活盎然的生機，而此次與「Schweppes舒味思」氣泡水的跨界合作，他更以豐沛氣泡為啟發，設計上將氣泡在口中迸裂的驚喜與想像圖像化，穿插氣泡啵啵聲的日文文字加上飲用後暢快滿足的擬態語，完美展現出「Schweppes舒味思」的「狠氣泡」特色，要給消費者於盛夏時節一個兼具味覺與視覺享受的飲用體驗。

不僅如此，風靡英國的「innocent天真」100%椰子水也於今年夏天首次登陸台灣，這個於1999年由三個英國大男孩共同成立的果汁品牌，一直以來以生產好喝的果汁為訴求，結合與社區共好的堅持，打造既有趣又獨特的果汁品牌。今年夏天，太古可口可樂首度引進「innocent天真」100%椰子水，期待能為消費者在炎夏補充水分時，有更多清爽且低卡的飲品選擇。「innocent天真」100%椰子水清爽微甜的滋味完全無添加糖且為非濃縮還原果汁，而充滿手繪感的海島風情包裝，也展現出品牌童趣幽默的風格，除此之外，「innocent天真」選用具公平貿易認證的青椰，堅持環境友善與維護椰農權益的理念，也讓飲用時多一分人文關懷的參與感。

品牌

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