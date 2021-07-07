獨／18年的青春再見！「孔雀餐酒館、鹹花生咖啡」熄燈

儘管新冠肺炎確診人數逐漸趨緩，但是對於餐飲業者仍然造成重大打擊。自2003年於師大商圈起家的「孔雀餐酒館」以及2007年創立的「鹹花生咖啡館」，7月7日凌晨無預警於官方臉書宣佈，因租約到期，因此將於7月11日結束接單，結束18年的歲月。消息一出，就引起許多粉絲不捨，表示「謝謝你們的陪伴」、「滿滿的回憶！好可惜！」、「不要啊～肉桂捲超好吃的」

「孔雀餐酒館」自2003年於師大路創立，致力推廣對人與環境友善的飲食文化，提供富含台灣味的料理，包括櫻花蝦炒米型義大利麵／煙燻松阪豬、蝦金筆尖麵／蔥爆椒香蝦、海味燉飯／金沙中卷等餐點，並提供多款特調雞尾酒。過去孔雀也曾被「新加坡航空PRIORITY雜誌」評比為「台北市2016年值得推薦品嚐的特色餐廳」，並在2020年獲選「Big 7 Travel」「亞洲50大最熱門餐廳」。至於同家品牌「鹹花生咖啡館」則是於2007年時，誕生於師大商圈的泰順街，是許多師大學生們的青春回憶。兩間店在GOOGLE上各擁有超過900、1,200則評論。