獨／18年的青春再見！「孔雀餐酒館、鹹花生咖啡」熄燈
儘管新冠肺炎確診人數逐漸趨緩，但是對於餐飲業者仍然造成重大打擊。自2003年於師大商圈起家的「孔雀餐酒館」以及2007年創立的「鹹花生咖啡館」，7月7日凌晨無預警於官方臉書宣佈，因租約到期，因此將於7月11日結束接單，結束18年的歲月。消息一出，就引起許多粉絲不捨，表示「謝謝你們的陪伴」、「滿滿的回憶！好可惜！」、「不要啊～肉桂捲超好吃的」
「孔雀餐酒館」自2003年於師大路創立，致力推廣對人與環境友善的飲食文化，提供富含台灣味的料理，包括櫻花蝦炒米型義大利麵／煙燻松阪豬、蝦金筆尖麵／蔥爆椒香蝦、海味燉飯／金沙中卷等餐點，並提供多款特調雞尾酒。過去孔雀也曾被「新加坡航空PRIORITY雜誌」評比為「台北市2016年值得推薦品嚐的特色餐廳」，並在2020年獲選「Big 7 Travel」「亞洲50大最熱門餐廳」。至於同家品牌「鹹花生咖啡館」則是於2007年時，誕生於師大商圈的泰順街，是許多師大學生們的青春回憶。兩間店在GOOGLE上各擁有超過900、1,200則評論。
在2014年時，孔雀餐酒館與鹹花生咖啡館一同搬遷至迪化街，兩店連結經營、共用同一組地址，並持續提供多樣化的餐點，尤其鹹花生所供應的「肉桂捲」，更是不少饕客們的心頭好，並且累積眾多的粉絲。但是在三級警戒後，孔雀與鹹花生就先暫停營業，而在7月7日清晨，業者公告表示，因租約到期，種種原因決定不再續約，7月11日為最後接單日，7月14日為最後宅配出貨日。對於停業消息，粉絲們紛紛表示「好傷心」、「好喜歡你們的餐點」、「想說712能解封要去吃欸欸欸」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言