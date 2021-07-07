純白新色Nintendo Switch登場 升級7吋窄邊框OLED螢幕
因為疫情升級再度成為熱銷商品的Nintendo Switch終於發表新產品了！除了升級更大尺寸的OLED螢幕，更在原有的經典電光藍紅配色，另外加入搶眼的純白新色。首波預計將於10月8日推出，建議售價10,480元，台灣發售日期未定。
新推出的Nintendo Switch（OLED款式）共有5大特色，最明顯的差異當然就是色彩更鮮明的OLED螢幕，且螢幕邊框也收窄，因此從原本6.2吋升級到7吋之後，主機還能跟原本的機型維持差不多的大小。這次Nintendo Switch（OLED款式）的支架採用能自由調節角度的轉軸式設計，能調節至最舒適的角度享受桌上模式遊玩的樂趣。這次新型底座也配備有線網路插孔，讓玩家在以TV模式遊玩時連線能更加穩定。另外，主機儲存記憶體也翻倍增加至64GB、主機內建的喇叭也有升級。
不過這樣的更新也讓許多等待已久的玩家強烈表達失望的情緒，表示「說好的Switch Pro呢？」、「等了老半天只改了螢幕跟不重要的東西」、「都連接電視玩，螢幕升級根本無感」。
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