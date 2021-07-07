純白新色Nintendo Switch登場 升級7吋窄邊框OLED螢幕

因為疫情升級再度成為熱銷商品的Nintendo Switch終於發表新產品了！除了升級更大尺寸的OLED螢幕，更在原有的經典電光藍紅配色，另外加入搶眼的純白新色。首波預計將於10月8日推出，建議售價10,480元，台灣發售日期未定。

新推出的Nintendo Switch（OLED款式）共有5大特色，最明顯的差異當然就是色彩更鮮明的OLED螢幕，且螢幕邊框也收窄，因此從原本6.2吋升級到7吋之後，主機還能跟原本的機型維持差不多的大小。這次Nintendo Switch（OLED款式）的支架採用能自由調節角度的轉軸式設計，能調節至最舒適的角度享受桌上模式遊玩的樂趣。這次新型底座也配備有線網路插孔，讓玩家在以TV模式遊玩時連線能更加穩定。另外，主機儲存記憶體也翻倍增加至64GB、主機內建的喇叭也有升級。