純白新色Nintendo Switch登場 升級7吋窄邊框OLED螢幕

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Nintendo Switch（OLED款式）首波預計將於10月8日推出，建議售價10,480元，台灣發售日期未定。圖／摘自任天堂官網
Nintendo Switch（OLED款式）首波預計將於10月8日推出，建議售價10,480元，台灣發售日期未定。圖／摘自任天堂官網

因為疫情升級再度成為熱銷商品的Nintendo Switch終於發表新產品了！除了升級更大尺寸的OLED螢幕，更在原有的經典電光藍紅配色，另外加入搶眼的純白新色。首波預計將於10月8日推出，建議售價10,480元，台灣發售日期未定。

新推出的Nintendo Switch（OLED款式）共有5大特色，最明顯的差異當然就是色彩更鮮明的OLED螢幕，且螢幕邊框也收窄，因此從原本6.2吋升級到7吋之後，主機還能跟原本的機型維持差不多的大小。這次Nintendo Switch（OLED款式）的支架採用能自由調節角度的轉軸式設計，能調節至最舒適的角度享受桌上模式遊玩的樂趣。這次新型底座也配備有線網路插孔，讓玩家在以TV模式遊玩時連線能更加穩定。另外，主機儲存記憶體也翻倍增加至64GB、主機內建的喇叭也有升級。

不過這樣的更新也讓許多等待已久的玩家強烈表達失望的情緒，表示「說好的Switch Pro呢？」、「等了老半天只改了螢幕跟不重要的東西」、「都連接電視玩，螢幕升級根本無感」。

原本6.2吋升級到7吋OLED螢幕，螢幕邊框收窄，讓主機與原本的機型維持差不多的大小。圖／摘自任天堂官網
原本6.2吋升級到7吋OLED螢幕，螢幕邊框收窄，讓主機與原本的機型維持差不多的大小。圖／摘自任天堂官網
絕美的純白新色是這次新品最大討論亮點。圖／摘自任天堂官網
絕美的純白新色是這次新品最大討論亮點。圖／摘自任天堂官網
防疫在家最常使用的TV模式。圖／摘自任天堂官網
防疫在家最常使用的TV模式。圖／摘自任天堂官網
轉軸式支架的角度調節變得更自由。圖／摘自任天堂官網
轉軸式支架的角度調節變得更自由。圖／摘自任天堂官網
攜帶外出時的掌機模式，尺寸更大的OLED螢幕玩起來更舒適。圖／摘自任天堂官網
攜帶外出時的掌機模式，尺寸更大的OLED螢幕玩起來更舒適。圖／摘自任天堂官網
在沒有電視的地方，只要將主機背面的支架拉出，即可轉換成桌上模式。圖／摘自任天堂官網
在沒有電視的地方，只要將主機背面的支架拉出，即可轉換成桌上模式。圖／摘自任天堂官網

疫情

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