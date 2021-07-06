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代客普渡不群聚 鹿港天后宮「平安祈福箱」愛買量販、OKmart開賣

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
鹿港天后宮推出「平安祈福箱」每箱內含米麵、油、甜鹹餅乾、碳酸飲料和甜品共10項供品。圖／愛買量販提供
鹿港天后宮推出「平安祈福箱」每箱內含米麵、油、甜鹹餅乾、碳酸飲料和甜品共10項供品。圖／愛買量販提供

重要的傳統節日中元節將至，祈福也要兼顧防疫，愛買量販、OKmart雙通路宣布與「鹿港天后宮」聯手合作，推出代客普渡送到家的服務，將消費者下單的「平安祈福箱」派專車直送廟宇，經中元普渡法會儀式後再宅配到家，同時兼顧傳統心靈需求與現代防疫規範。

7月7日至7月30日期間，於愛買量販實體賣場、線上購物蝦皮商城平台和OKmart（透過會員OKLine門市群組訂購系統）開放預購，每箱內含米麵、油、甜鹹餅乾、碳酸飲料和甜品共10項供品（含運費及普渡法會），售價1,000元，限量1萬箱，每售出1箱愛買再為消費者捐獻100元給鹿港天后宮。

鹿港天后宮聯名的「平安祈福箱」，每箱再加贈鹿港天后宮平安符、贊普功德函和廟方授權「媽祖保佑御守禮」福袋（市價400元），福袋內含祈福版平面醫療口罩（共3款，各5入）、限量「八寶呈祥」立體口罩1入和開運小紅包1個。另外，每箱也加贈「OKmart好運祈福刮刮卡」1張，張張有獎，有機會抽中OKmart「大杯莊園級美式/拿鐵買1送1」或「指定商品購物金」或「鮮食滿額折抵購物金」等好禮，馬上刮馬上用，還可至OKmart APP抽最高OK點數10萬點，祈福箱不僅供品澎湃，加贈好禮更是超值。

愛買量販、OKmart也提供代捐物資服務，會員可以選擇委託代天宮將平安祈福箱中的10項物資捐給需要的弱勢團體，再將限量「媽祖保佑御守禮」福袋寄到家中；或者由OKmart代為負責，將平安祈福箱內的所有物品全數捐給華山基金會。

而愛買量販迎接中元檔期，不僅超前部署代客普渡平安祈福箱服務，也推出「鹿港天后宮 × 愛買線上普度」小遊戲，可以抽籤詩試運氣，還可參加抽獎獲得鹿港天后宮「媽祖保佑御守禮」福袋或祈福帆布袋等好禮。

看準中元普渡民生消費和線上服務崛起趨勢，OKmart推出鹿港天后宮平安祈福箱代客普渡服務。圖／OKmart提供
看準中元普渡民生消費和線上服務崛起趨勢，OKmart推出鹿港天后宮平安祈福箱代客普渡服務。圖／OKmart提供
OKmart會員只要在粉絲群組喊+1，即可請店長登記，於7月30日前至購買門市付款完成訂購。圖／OKmart提供
OKmart會員只要在粉絲群組喊+1，即可請店長登記，於7月30日前至購買門市付款完成訂購。圖／OKmart提供
普渡免群聚，鹿港天后宮推出「平安祈福箱」，7月7日起於指定通路開賣，限量1萬箱。圖／愛買量販提供
普渡免群聚，鹿港天后宮推出「平安祈福箱」，7月7日起於指定通路開賣，限量1萬箱。圖／愛買量販提供
「平安祈福箱」每箱再加贈鹿港天后宮平安符、贊普功德函和廟方授權「媽祖保佑御守禮」福袋。圖／愛買量販提供
「平安祈福箱」每箱再加贈鹿港天后宮平安符、贊普功德函和廟方授權「媽祖保佑御守禮」福袋。圖／愛買量販提供

愛買 鹿港 天后宮

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