代客普渡不群聚 鹿港天后宮「平安祈福箱」愛買量販、OKmart開賣

重要的傳統節日中元節將至，祈福也要兼顧防疫，愛買量販、OKmart雙通路宣布與「鹿港天后宮」聯手合作，推出代客普渡送到家的服務，將消費者下單的「平安祈福箱」派專車直送廟宇，經中元普渡法會儀式後再宅配到家，同時兼顧傳統心靈需求與現代防疫規範。

7月7日至7月30日期間，於愛買量販實體賣場、線上購物蝦皮商城平台和OKmart（透過會員OKLine門市群組訂購系統）開放預購，每箱內含米麵、油、甜鹹餅乾、碳酸飲料和甜品共10項供品（含運費及普渡法會），售價1,000元，限量1萬箱，每售出1箱愛買再為消費者捐獻100元給鹿港天后宮。

鹿港天后宮聯名的「平安祈福箱」，每箱再加贈鹿港天后宮平安符、贊普功德函和廟方授權「媽祖保佑御守禮」福袋（市價400元），福袋內含祈福版平面醫療口罩（共3款，各5入）、限量「八寶呈祥」立體口罩1入和開運小紅包1個。另外，每箱也加贈「OKmart好運祈福刮刮卡」1張，張張有獎，有機會抽中OKmart「大杯莊園級美式/拿鐵買1送1」或「指定商品購物金」或「鮮食滿額折抵購物金」等好禮，馬上刮馬上用，還可至OKmart APP抽最高OK點數10萬點，祈福箱不僅供品澎湃，加贈好禮更是超值。

愛買量販、OKmart也提供代捐物資服務，會員可以選擇委託代天宮將平安祈福箱中的10項物資捐給需要的弱勢團體，再將限量「媽祖保佑御守禮」福袋寄到家中；或者由OKmart代為負責，將平安祈福箱內的所有物品全數捐給華山基金會。