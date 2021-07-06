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鬆餅夾水果、中澤乳霜！福岡鬆餅「舒芙蕾三明治」登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
充滿水果酸甜滋味的奇異果舒芙蕾三明治、芒果舒芙蕾三明治。圖／Café del SOL提供
充滿水果酸甜滋味的奇異果舒芙蕾三明治、芒果舒芙蕾三明治。圖／Café del SOL提供

來自日本福岡的甜品店「Café del SOL」了解民眾認真在家防疫的心聲，因此自7月9日起將推出一系列甜鹹套餐，其中還包括首度登場的舒芙蕾三明治，包括芒果舒芙蕾三明治，以及芋泥到底、奇異果、紅豆鹹奶油等不同口味。另外還有芒果鬆餅、秘制日式咖哩等不同選擇。開賣前3日，指定餐點還可享楊枝甘露8折的加購優惠。

自2018年首度登台的Café del SOL，被日本媒體讚譽為「福岡第一鬆餅」，最大的特色，就是使用舒芙蕾般的鬆餅，帶來蓬鬆軟綿的口感。防疫期間，Café del SOL也推出一系列外帶外送套餐，並且將包裝加上「不倒翁」圖案，藉此象徵屹立不搖、祈福招財的精神。

全新推出的舒芙蕾三明治系列，使用舒芙蕾鬆餅取代吐司，再加入珍貴而濃郁的日本中澤奶霜，帶來細緻而輕鬆的綿長奶香，每款每日限量20份，需預購。其中「芒果舒芙蕾三明治」，加入大塊的新鮮芒果切片，讓果酸與乳香交織層次滋味，搭配楊枝甘露飲品，套餐價300元。「芋泥到底舒芙蕾三明治套餐」則是以芋泥布丁三明治搭配芋頭西米露，吃得到濃郁芋泥、冰涼布丁、蓬鬆鬆餅與中澤奶霜搭配的甜蜜滋味，每套280元。

「奇異果舒芙蕾三明治」則同樣以水果作為主角，帶來微酸微甜的消暑感；至於「紅豆鹹奶油舒芙蕾三明治」則是延續日式三明治的經典口味，讓蜜紅豆餡與法國鐵塔發酵鹽奶油、中澤乳霜相互結合，每套均為280元，並可搭配阿薩姆奶茶或泰奶飲料。針對猶豫不決的民眾，亦有「我全部都要套餐」，4款口味的舒芙蕾三明治各1，每套600元。

此外，還有呼應時令的「夏日芒果鬆餅舒芙蕾」，將招牌的舒芙蕾鬆餅加上特製的芒果鮮奶油、新鮮愛文芒果，帶來夏日特有的清爽酸甜，每份300元。開賣前3日，可享楊枝甘露8折的加購優惠。同時Café del SOL也推出「日式牛肋條條咖哩套餐」、「福岡秘制漢堡牛咖哩套餐」等2款鹹食套餐，各為280、320元。

芋泥到底舒芙蕾三明治套餐，每套280元。圖／Café del SOL提供
芋泥到底舒芙蕾三明治套餐，每套280元。圖／Café del SOL提供
日式牛肋條條咖哩套餐，每套280元。圖／Café del SOL提供
日式牛肋條條咖哩套餐，每套280元。圖／Café del SOL提供
夏日芒果鬆餅舒芙蕾，每份300元。圖／Café del SOL提供
夏日芒果鬆餅舒芙蕾，每份300元。圖／Café del SOL提供

套餐 芒果 福岡

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