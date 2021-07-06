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美到想設成桌布！香奈兒高訂讓瑪格麗特拍出電影劇照

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
攝影師Mikael Jansson也於博物館室內及屋頂露臺捕捉了瑪格麗特庫利一幀幀富有電影美學魅力的照片。圖／香奈兒提供
攝影師Mikael Jansson也於博物館室內及屋頂露臺捕捉了瑪格麗特庫利一幀幀富有電影美學魅力的照片。圖／香奈兒提供

香奈兒2021/22秋冬高級訂製服大秀在台灣時間今晚九點登場，接連兩天釋出蘇菲亞柯波拉 (Sofia Coppola) 掌鏡打造的預告影片。繼昨日曝光第一支由品牌大使瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）主演的作品後，今天再度搶先在秀前幾小時推出第二支影片，同樣由瑪格麗特庫利擔任主角，這回她換穿多套香奈兒2021/22秋冬高級訂製服，穿梭在本次大秀所在地的巴黎時尚博物館(Palais Galliera)，浪漫甜美的氛圍完全展現出女孩夢想中的華服奇想夢境模樣。

從瑪格麗特庫利換穿的幾套服裝中可以發現，香奈兒2021/22秋冬高級訂製系列充滿了少女心，大蝴蝶結、蛋糕裙、堆疊的亮片裝飾和紗裙等等，從整體剪裁到工藝細節都流露滿滿女孩氣息，宛如現代公主的時尚著裝。而攝影師Mikael Jansson也於博物館室內及屋頂露臺捕捉了瑪格麗特庫利一幀幀富有電影美學魅力的照片，是不是每張都美到讓人想存起來當桌布呢？快到CHANEL.COM一覽本季更多充滿少女心的設計吧！

攝影師Mikael Jansson也於博物館室內及屋頂露臺捕捉了瑪格麗特庫利一幀幀富有電影美學魅力的照片。圖／香奈兒提供
攝影師Mikael Jansson也於博物館室內及屋頂露臺捕捉了瑪格麗特庫利一幀幀富有電影美學魅力的照片。圖／香奈兒提供
攝影師Mikael Jansson也於博物館室內及屋頂露臺捕捉了瑪格麗特庫利一幀幀富有電影美學魅力的照片。圖／香奈兒提供
攝影師Mikael Jansson也於博物館室內及屋頂露臺捕捉了瑪格麗特庫利一幀幀富有電影美學魅力的照片。圖／香奈兒提供
攝影師Mikael Jansson也於博物館室內及屋頂露臺捕捉了瑪格麗特庫利一幀幀富有電影美學魅力的照片。圖／香奈兒提供
攝影師Mikael Jansson也於博物館室內及屋頂露臺捕捉了瑪格麗特庫利一幀幀富有電影美學魅力的照片。圖／香奈兒提供
攝影師Mikael Jansson也於博物館室內及屋頂露臺捕捉了瑪格麗特庫利一幀幀富有電影美學魅力的照片。圖／香奈兒提供
攝影師Mikael Jansson也於博物館室內及屋頂露臺捕捉了瑪格麗特庫利一幀幀富有電影美學魅力的照片。圖／香奈兒提供
攝影師Mikael Jansson也於博物館室內及屋頂露臺捕捉了瑪格麗特庫利一幀幀富有電影美學魅力的照片。圖／香奈兒提供
攝影師Mikael Jansson也於博物館室內及屋頂露臺捕捉了瑪格麗特庫利一幀幀富有電影美學魅力的照片。圖／香奈兒提供
攝影師Mikael Jansson也於博物館室內及屋頂露臺捕捉了瑪格麗特庫利一幀幀富有電影美學魅力的照片。圖／香奈兒提供
攝影師Mikael Jansson也於博物館室內及屋頂露臺捕捉了瑪格麗特庫利一幀幀富有電影美學魅力的照片。圖／香奈兒提供

香奈兒 博物館

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