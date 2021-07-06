真的是奢華「天堂」！蕭邦百克拉巨型祖母綠 坎城曝光

高級珠寶年度重頭戲的發表，隨著巴黎高級訂製服周七月初登場，也陸續展開。每年均從品牌與電影之間的深厚淵源中汲取創作靈感的高級珠寶品牌蕭邦（CHOPARD），今年推出一系列以「Paradise（天堂）」為主題的瑰麗創作，搶先精選代表作於巴黎曝光後，自7月6日起至17日坎城電影節華麗亮相，這也是蕭邦長期贊助的全球最重要影展。品牌聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）更特地於坎城舉辦全球媒體線上記者會，親自向全球介紹這系列共逾74款令人嘆為觀止的傑作。

★大克拉優質寶石 澎湃氣勢登紅毯★

「紅地毯是珠寶絕佳的舞台」卡羅琳表示，你可以在精美的燈光下鑑賞各種珠寶靜態之美，「然而珠寶一但配戴上身才真正活過來。」這也是為什麼影展在因疫情停擺後今年，他們努力克服工坊停工、搜羅並運送珍稀寶石等種種克難，堅持今年仍要如期推出，她語帶含蓄地笑說過程「very sportive！」（活動量很大）

而與早先在巴黎曝光的作品在主題上稍微不同，在坎城影展紅地毯上亮相的新作以大克拉的珍稀寶石、以及能營造視覺份量感的大件珠寶為多，展現蕭邦在選石方面深厚的功力：模特兒展示一條以鑽石祖母綠項鍊，中央可拆組變換配戴方式的蛋面（cabochon）祖母綠吊墜，色澤濃郁濃綠的主石重達112克拉。卡羅琳自己也非常喜愛的一條黃鑽項鍊，如蕾絲般細緻瑰麗的鑽石花邊簇擁中央逾32克拉主鑽，除了可拆下，還能自由調整長短變化配戴方式。

★鈦金屬工藝純熟 為女星打造大份量吸睛珠寶★

卡羅琳自己配戴的兩款花朵戒指，一款中央鑲嵌一顆26克拉黑色蛋白石，並以鈦金屬雕刻盛放的繁花，再點綴彩色寶石；另一間則以鈦金屬勾勒層層堆疊的藍色玫瑰花瓣，造型豐滿但不沈重。她表示，輕盈的鈦金屬深受女明星歡迎，而蕭邦是當今少數有能力純熟處理鈦金屬的品牌：「堅硬鈦金屬鑲嵌寶石比鉑金更難，而我們更研發了為鈦金屬精準上色的技術，能針對寶石調整金屬的顏色、彰顯寶石的特色，這是貴重金屬無法做到的。」

此次也有多款鈦金屬珠寶，呈現令人驚豔的視覺份量感，例如一款以「火」為主題的作品，琺瑯上色搭配橘色的火蛋白石、黃色剛玉等暖色寶石；「水」主題的戒指與耳環，則以地中海蔚藍的海天一色為靈感，並以螢光色調的帕拉依巴碧璽營造清涼的視覺感。帶有拜占庭風格的十字圖騰寬版手鐲，也是鈦金屬鑄造，融合多種繽紛絢爛的彩寶和技術，耗時3年才作成。

★大自然為靈感 也以永續工序回饋大自然★

正如同一火一水的主題，蕭邦許多的珠寶創作靈感來自大自然。「去年的主題是大自然，今年「天堂」更近一步讓想像力奔馳，可以是海邊，也可能是外星球，」卡羅琳說，自從品牌150週年時開始推出動物世界之後，各種動物就成為蕭邦珠寶的一個重要成員，例如這次也有擁抱著心形鑽石入眠的小鹿吊墜，以及以栩栩如真的小狗組成的項鍊。而對大自然的珍視，也是蕭邦積極推廣符合道德倫理開採的環保金質以及寶石的原因，「我們也必須尊重這個行業所有的從業人員。」