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真的是奢華「天堂」！蕭邦百克拉巨型祖母綠 坎城曝光

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌112.27克拉蛋面切割祖母綠、圓形、梨形、馬眼形切割鑽石共116.81克拉。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌112.27克拉蛋面切割祖母綠、圓形、梨形、馬眼形切割鑽石共116.81克拉。圖／蕭邦提供

高級珠寶年度重頭戲的發表，隨著巴黎高級訂製服周七月初登場，也陸續展開。每年均從品牌與電影之間的深厚淵源中汲取創作靈感的高級珠寶品牌蕭邦（CHOPARD），今年推出一系列以「Paradise（天堂）」為主題的瑰麗創作，搶先精選代表作於巴黎曝光後，自7月6日起至17日坎城電影節華麗亮相，這也是蕭邦長期贊助的全球最重要影展。品牌聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）更特地於坎城舉辦全球媒體線上記者會，親自向全球介紹這系列共逾74款令人嘆為觀止的傑作。

★大克拉優質寶石 澎湃氣勢登紅毯★

「紅地毯是珠寶絕佳的舞台」卡羅琳表示，你可以在精美的燈光下鑑賞各種珠寶靜態之美，「然而珠寶一但配戴上身才真正活過來。」這也是為什麼影展在因疫情停擺後今年，他們努力克服工坊停工、搜羅並運送珍稀寶石等種種克難，堅持今年仍要如期推出，她語帶含蓄地笑說過程「very sportive！」（活動量很大）

而與早先在巴黎曝光的作品在主題上稍微不同，在坎城影展紅地毯上亮相的新作以大克拉的珍稀寶石、以及能營造視覺份量感的大件珠寶為多，展現蕭邦在選石方面深厚的功力：模特兒展示一條以鑽石祖母綠項鍊，中央可拆組變換配戴方式的蛋面（cabochon）祖母綠吊墜，色澤濃郁濃綠的主石重達112克拉。卡羅琳自己也非常喜愛的一條黃鑽項鍊，如蕾絲般細緻瑰麗的鑽石花邊簇擁中央逾32克拉主鑽，除了可拆下，還能自由調整長短變化配戴方式。

★鈦金屬工藝純熟 為女星打造大份量吸睛珠寶★

卡羅琳自己配戴的兩款花朵戒指，一款中央鑲嵌一顆26克拉黑色蛋白石，並以鈦金屬雕刻盛放的繁花，再點綴彩色寶石；另一間則以鈦金屬勾勒層層堆疊的藍色玫瑰花瓣，造型豐滿但不沈重。她表示，輕盈的鈦金屬深受女明星歡迎，而蕭邦是當今少數有能力純熟處理鈦金屬的品牌：「堅硬鈦金屬鑲嵌寶石比鉑金更難，而我們更研發了為鈦金屬精準上色的技術，能針對寶石調整金屬的顏色、彰顯寶石的特色，這是貴重金屬無法做到的。」

此次也有多款鈦金屬珠寶，呈現令人驚豔的視覺份量感，例如一款以「火」為主題的作品，琺瑯上色搭配橘色的火蛋白石、黃色剛玉等暖色寶石；「水」主題的戒指與耳環，則以地中海蔚藍的海天一色為靈感，並以螢光色調的帕拉依巴碧璽營造清涼的視覺感。帶有拜占庭風格的十字圖騰寬版手鐲，也是鈦金屬鑄造，融合多種繽紛絢爛的彩寶和技術，耗時3年才作成。

★大自然為靈感 也以永續工序回饋大自然★

正如同一火一水的主題，蕭邦許多的珠寶創作靈感來自大自然。「去年的主題是大自然，今年「天堂」更近一步讓想像力奔馳，可以是海邊，也可能是外星球，」卡羅琳說，自從品牌150週年時開始推出動物世界之後，各種動物就成為蕭邦珠寶的一個重要成員，例如這次也有擁抱著心形鑽石入眠的小鹿吊墜，以及以栩栩如真的小狗組成的項鍊。而對大自然的珍視，也是蕭邦積極推廣符合道德倫理開採的環保金質以及寶石的原因，「我們也必須尊重這個行業所有的從業人員。」

而贊助坎城影展將近25年來，卡羅琳有諸多難忘的記憶，例如曾有女星戴上珍珠項鍊後嫌珍珠太白、表示希望先將珍珠「燒烤一下加深色澤」；也有女星擅自發揮創意只戴單邊耳環卻沒先告訴她，卡羅琳以為不見，當場嚇到冒冷汗、想立刻撲到紅地毯上找另一邊的耳環。2016年茱莉亞羅勃茲來到坎城，一看到蕭邦的祖母綠眼睛都發亮，並放話說若能戴這條項鍊我就不需要鞋子了，「結果她就真的赤腳上台了，」卡羅琳回憶，「這20年來珠寶的配戴趨勢有很大的改變，也許我也幫忙促成了某些改變。」

蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶「火」主題戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金和鈦金屬鑲嵌23.43克拉蛋白石、4.07克拉黃橘色剛玉、6.65克拉黃色剛玉、2.78克拉圓形紅寶石與黃鑽。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶「火」主題戒指，符合倫理道德標準的18K玫瑰金和鈦金屬鑲嵌23.43克拉蛋白石、4.07克拉黃橘色剛玉、6.65克拉黃色剛玉、2.78克拉圓形紅寶石與黃鑽。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶手鐲，符合倫理道德標準的18K白金與鈦金屬鑲嵌24.09克拉橘色錳鋁榴石、11.19克拉雕刻石榴石、4.16克拉三角形沙弗萊石、1.7克拉三角形碧璽、3.8克拉天藍石、蛋面切割剛玉、圓形紫水晶。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶手鐲，符合倫理道德標準的18K白金與鈦金屬鑲嵌24.09克拉橘色錳鋁榴石、11.19克拉雕刻石榴石、4.16克拉三角形沙弗萊石、1.7克拉三角形碧璽、3.8克拉天藍石、蛋面切割剛玉、圓形紫水晶。圖／蕭邦提供
蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾。圖／蕭邦提供
蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶犬群項鍊，符合倫理道德標準的18K白金和18K玫瑰金鑲嵌白色鑽石、彩色鑽石和27顆彩色圓形珍珠。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶犬群項鍊，符合倫理道德標準的18K白金和18K玫瑰金鑲嵌白色鑽石、彩色鑽石和27顆彩色圓形珍珠。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶玫瑰戒指，符合倫理道德標準的18K白金與鈦金屬鑲嵌藍寶石共22.91克拉、濃彩黃鑽、白鑽、黑鑽、與蛋面切割瑪瑙。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶玫瑰戒指，符合倫理道德標準的18K白金與鈦金屬鑲嵌藍寶石共22.91克拉、濃彩黃鑽、白鑽、黑鑽、與蛋面切割瑪瑙。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶手鐲，符合倫理道德標準的18K白金鈦金屬與純銀鑲嵌橙色石榴石、沙弗萊石、紫水晶以及帕拉伊巴碧璽等彩色寶石，鋪就瑰麗旖旎的Paisley圖案。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶手鐲，符合倫理道德標準的18K白金鈦金屬與純銀鑲嵌橙色石榴石、沙弗萊石、紫水晶以及帕拉伊巴碧璽等彩色寶石，鋪就瑰麗旖旎的Paisley圖案。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶花朵戒指，符合倫理道德標準的18K白金和鈦金屬鑲嵌一顆26.43克拉蛋面切割黑色蛋白石，並點綴鑲嵌黃色寶石的染色鈦金繁花。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶花朵戒指，符合倫理道德標準的18K白金和鈦金屬鑲嵌一顆26.43克拉蛋面切割黑色蛋白石，並點綴鑲嵌黃色寶石的染色鈦金繁花。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌61.79克拉圓形切割祖母綠與51.91克拉鑽石。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌61.79克拉圓形切割祖母綠與51.91克拉鑽石。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶項鍊，61.26克拉白鑽蕾絲花邊裝飾中央鑲嵌一顆長方形切割32.26克拉的艷彩黃鑽。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶項鍊，61.26克拉白鑽蕾絲花邊裝飾中央鑲嵌一顆長方形切割32.26克拉的艷彩黃鑽。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌梨形切割藍寶石共69.17克拉雨梨形切割鑽石共65.60克拉。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌梨形切割藍寶石共69.17克拉雨梨形切割鑽石共65.60克拉。圖／蕭邦提供
蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾。圖／蕭邦提供
蕭邦聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶「水」戒指，符合倫理道德標準的18K白金與鈦金屬鑲嵌2克拉梨形切割帕拉依巴碧璽與5克拉鑽石。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶「水」戒指，符合倫理道德標準的18K白金與鈦金屬鑲嵌2克拉梨形切割帕拉依巴碧璽與5克拉鑽石。圖／蕭邦提供
蕭邦發表2021年度Red Carpet紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦發表2021年度Red Carpet紅地毯系列高級珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶犬群項鍊，符合倫理道德標準的18K白金和18K玫瑰金製作，鑲嵌白色鑽石、彩色鑽石和27顆彩色圓形珍珠。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶犬群項鍊，符合倫理道德標準的18K白金和18K玫瑰金製作，鑲嵌白色鑽石、彩色鑽石和27顆彩色圓形珍珠。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶Fawn吊墜，以棕色鑽石鑲嵌的小鹿睡在沙弗萊石的植物花床上，守護著懷中一顆心形切割鑽石。圖／蕭邦提供
蕭邦Red Carpet紅地毯系列高級珠寶Fawn吊墜，以棕色鑽石鑲嵌的小鹿睡在沙弗萊石的植物花床上，守護著懷中一顆心形切割鑽石。圖／蕭邦提供

珠寶 品牌 鑽石

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