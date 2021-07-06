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2021年Only Watch慈善義拍 老字號品牌共襄盛舉
每兩年一度的Only Watch拍賣，2021年繼續由摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Monegasque Association against Muscular Dystrophy）發起，並長期獲摩納哥親王亞伯特二世大力贊助。拍賣會不只帶有公益性質，只此一只（Only）的腕表，也成為高級鐘表產業的特殊盛事、兩年一會。
由於今年首度出現「橘色」此一主題，包含柏萊士（Bell & Ross）、萬寶龍（Montblanc）、雅典（Ulysse Nardin），多個品牌都推出獨一無二的橘色細節。例如Bell & Ross的Cyberskull腕表，便將機芯的「骷髏」打造成透明橘色，和藍寶石水晶表殼得通透，帶來宛如果凍般的清涼視覺；萬寶龍（Montblanc）的 Star Legacy Nicolas Rieussec計時碼表，以早期計時器原型為設計：指針固定、但計時轉盤旋轉的特殊形式為特色，18K黃金的面盤中，具備早年Minerva表廠經典的單按鈕計時碼功能，但將計時秒針、兩地時間指針、日期數字改為橘色，懷舊風格中別有新韻。
而雅典更大秀創意，推出一只UFO座鐘Only Watch特别版。透過卡榫固定系統與吹製玻璃鐘罩連接的球形鋁質基座，經PVD電鍍處理，呈現出本屆主題橘色。此外機芯的圓柱體、動力儲存顯示盤與雅典船錨標誌，同樣以橙色演繹。座鐘包含675個零件，具備三面顯示的三地時功能，以及6個超大發條盒，動力儲存並長達365天。
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