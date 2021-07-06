招牌甜點變身！法朋×吉姆老爹「老奶奶檸檬蛋糕啤酒」

跨界合作一直是餐飲業界常見的話題，台北的「法朋烘焙甜點坊」和精釀啤酒品牌「吉姆老爹啤酒工場」今夏攜手合作，將法朋招牌的老奶奶檸檬蛋糕化身成為啤酒，創造出酸甜並具的「老奶奶檸檬蛋糕啤酒」（Grandma’s Lemon Cake Ale），為炎熱夏天帶來一股爽快清涼。

法朋所販售的「老奶奶檸檬蛋糕」，源自於法朋主廚旅法時的回憶。外表看似樸實，內則藏有溼潤蓬鬆的蛋糕體，還有著白雪般的檸檬糖霜，不斷散發誘人的檸檬香氣，一直是法朋的經典甜品。此次法朋與吉姆老爹合作的「老奶奶檸檬蛋糕啤酒」，即是以「甜點精釀啤酒」（dessert beer）的概念為出發所設計，歷經半年籌劃，並且比照蛋糕作法，將台灣產黃檸檬、綠檸檬經手工削皮榨汁後，讓檸檬皮的芳香與果汁酸味融入啤酒釀造的過程之中，並加入乳糖呈現蛋糕的甜感，為精釀啤酒重現老奶奶檸檬蛋糕的清新香氣與甜蜜感。

老奶奶檸檬蛋糕啤酒屬於艾爾啤酒，每支售價200元，自7月10日起開放預購，並於7月16日正式販售。包括吉姆老爹、法朋門市均有供應。

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