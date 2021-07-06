Samsonite、RIMOWA新行李箱 如珠寶盒般精緻

行李箱不只是裝載旅行時所需衣物或是其他配件，在疫情肆虐無法遠行時，更能成為家中亮點擺設，所以讓各個品牌在設計時，益發的用心規劃。如同Samsonite全新概念IBON行李箱、RIMOWA的Neon系列，有著如同珠寶盒般的精緻外型，帶出門就能成為行人焦點。

行李袋包大廠的Samsonite產品線涵蓋不同族群，全新的IBON行李箱就是針對，追求所有配件都需「高顏值」的人量身打造。不管是黑、白或海軍藍的箱身，有著顆粒狀點綴的橫紋裝飾，加上頂部中間的圓型密碼鎖，帶出了洗鍊又復古的質感。不僅如此，這系列還擁有多項市場上獨有的智慧型功能，中間開闔設計，不同於拉鍊式的設計，大幅提升開闔時的便利性，即使箱體全開也不佔空間。而且，內部可調式收納隔層更可依需求隨意調整高度，即使是28吋的大小，較同尺寸箱體多出6~8公升的容量，達到102公升之多。共設有四個符合人體工程學的手提把，分別位於側邊與角落，不論是要將行李箱放入車廂或是提上樓梯都能輕鬆省力。