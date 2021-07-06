Samsonite、RIMOWA新行李箱 如珠寶盒般精緻
行李箱不只是裝載旅行時所需衣物或是其他配件，在疫情肆虐無法遠行時，更能成為家中亮點擺設，所以讓各個品牌在設計時，益發的用心規劃。如同Samsonite全新概念IBON行李箱、RIMOWA的Neon系列，有著如同珠寶盒般的精緻外型，帶出門就能成為行人焦點。
行李袋包大廠的Samsonite產品線涵蓋不同族群，全新的IBON行李箱就是針對，追求所有配件都需「高顏值」的人量身打造。不管是黑、白或海軍藍的箱身，有著顆粒狀點綴的橫紋裝飾，加上頂部中間的圓型密碼鎖，帶出了洗鍊又復古的質感。不僅如此，這系列還擁有多項市場上獨有的智慧型功能，中間開闔設計，不同於拉鍊式的設計，大幅提升開闔時的便利性，即使箱體全開也不佔空間。而且，內部可調式收納隔層更可依需求隨意調整高度，即使是28吋的大小，較同尺寸箱體多出6~8公升的容量，達到102公升之多。共設有四個符合人體工程學的手提把，分別位於側邊與角落，不論是要將行李箱放入車廂或是提上樓梯都能輕鬆省力。
還記得RIMOWA在過去曾經與Off-White創辦人，也是LV男裝設計師的Virgil Abloh合作推出透明款登機箱嗎？當時，不只成為網路熱議話題，還衍生了不少排隊搶購風波，至今仍為人津津熱道。今年，品牌除了推出多款季節新色箱款之外，還再度以相同材質和概念，設計出全新限量版Neon系列。這一次除了登機箱，還提供了iPhone 12手機可用的保護殼選項，都帶有霓虹色、萊姆黃的配置。半透明的箱體，呈現高飽和又炫目的色彩，讓人過目難忘；但可惜的是為限量產品，在台灣上市的機會較小，喜歡的人只能找代購了。
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