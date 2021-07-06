7-ELEVEN「全民振興日」大冰拿只要36元 5支付工具滿額再享8.8折

雖然確診人數漸漸降低，但防疫可不能鬆懈，7-ELEVEN自7月7日起虛實整合線上線下推出「全民振興日」活動，線上活動包括「i預購」平台率7大品牌11支單品祭爆殺優惠，消費滿額再享11% OPEN POINT點數回饋以及OPEN POINT APP行動隨時取飲品優惠，線下門市活動則有消費滿150元持5大支付立折優惠、滿150元送75元優惠券、保證100%中獎全民振興隨取卡福袋等共5大好康，超值優惠讓民眾宅居家期間到7-ELEVEN即可就近買、安全付、安心吃。

自7月7日起至7月12日止，限時6天，「i預購」平台率先起跑，超值推薦雅詩蘭黛明星商品小棕瓶買1送1優惠組下殺3,950元、三星Galaxy M12手機4,990元，還有精選三星、OSIM、Dyson、LG等品牌家電；全站消費單筆滿711元再享11% OPEN POINT點數回饋，最高現省上萬元。

另外，民眾最愛的現煮飲品優惠也同步登場，OPEN POINT APP行動隨時取推出CITY系列4款指定飲品、同品項組合限量優惠價，CITY CAFE大杯冰拿鐵咖啡8杯288元（原價440元）、CITY TEA現萃茶冰四季春青茶8杯188元（原價280元）、CITY TEA現萃茶冰英式紅茶8杯188元（原價280元）、CITY PEARL冰黑糖珍珠撞奶4杯168元（原價240元）。

而為了鼓勵非現金支付的低接觸消費，自7月8日起至7月11日止限時4天，至7-ELEVEN門市消費除了單筆消費滿150元，即贈送25元優惠券3張，使用5大支付工具（icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通）再享消費滿150元結帳金額再8.8折活動（部分商品9.5折），全店上千款指定商品，不需出示任何憑證，到店直接滿額享有優惠；同步更推出CITY系列指定品項150元組合優惠，搭配五大支付工具再享8.8折，包括CITY CAFE大杯冰拿鐵咖啡3杯150元、CITY CAFE冰西西里風檸檬氣泡咖啡2杯150元、CITY PRIMA精品美式咖啡2杯150元，咖啡控千萬別錯過。