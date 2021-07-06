涼夏被下殺2折起！每年必搶「寬庭夏日出清」改上網搶

長期待在家中，很多人更發覺居家寢具舒適、好看的重要性，每年總會吸引死忠消費者搶購的「寬庭Family Sale夏季集中出清」，過往都是有實體特賣場地販售，但今年因應疫情，全面改為線上開賣，也能電話訂購，甚至還能預約到府服務，讓大家搶到最便宜、好看的寢具。全館消費單筆滿2萬元，送超強吸水力毛巾組；滿5萬現折2千元、滿10萬現折5千元。

今年的優惠商品款式更多，且全面2折起，最值得入手、且馬上能用到的MADAME DUREE樂福智慧恆溫夏被，原價16,900元、2折特價3,380元，而雙重涼感記憶枕也特價一對只要3,380元。

寬庭最著名就是義大利長纖棉床組，今年推出帕凡舞曲、夢之影、藏愛一生等3組優惠，平均3.5折起，最推薦選用100％義大利GIZA埃及超長纖棉600TC緞織布料的「藏愛一生」，雙人四件組原價62,780元，預購價22,800元，加送價值13,800元純棉刺繡涼夏被。悶熱夏天，最適合輕柔、特氣的寬庭華爾天使紗系列，4件組也下殺3.5折起，馬上買還能省冷氣錢。

另外看準大家長期在家，「寬庭廚房-好又寬」則有美食優惠組，強打基隆名店漁品軒的即食海鮮米粉、天然海鮮香絲組合，其他如瑞士籍甜點主廚Florian Bourquin也為寬庭製作，推出五月桃烏龍果醬、經典焦糖抹醬及酥餅等限量組合，其他包括橄欖油、香料風味鹽等相關產品，讓在家下廚更能品嘗美味。