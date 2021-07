2021 0NLY WATCH／香奈兒J12雙色套表 蕭邦表盤美如畫

兩年一度的ONLY WATCH慈善拍賣,今年即將於11月6日於日內瓦舉槌。這個2005年開始,由摩納哥肌肉萎縮症防治協會(Monegasque Association against Muscular Dystrophy)創辦的慈善拍賣今年邁入第9屆,每此都會邀請各大鐘表品牌捐出一款獨一無二的時計,拍賣收益為裘馨氏肌營養性萎縮症(Duchenne Muscular Dystrophy)的研究籌募研究資金。今年許多品牌從最具代表性的經典表款作延伸變化,為這個慈善拍賣創作一款與眾不同的設計。

去年歡慶誕生20週年的J12,無疑是香奈兒(CHANEL)最具代表性的時計之一,也是21世紀以來第一款經典腕表。此次針對ONLY WATCH慈善拍賣推出的套表,延續去年20週年限定款中的J12 PARADOXE腕表的概念,首度在同一枚腕表上以不對稱的手法結合黑色與白色,而獨一無二的套表款式,則以左黑右白、以及左白右黑兩兩成套,搭配專屬的表盒,饒富視覺趣味。除了採用霧面陶瓷的雙色外觀,鏤雕ONLY WATCH字樣的透明藍寶石水晶底蓋,則可以看到特地黑化處理的Caliber 12.1自動上鍊機芯。