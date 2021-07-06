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2021 0NLY WATCH／香奈兒J12雙色套表 蕭邦表盤美如畫

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
香奈兒J12 PARADOXE ONLY 2套組，含表盒與兩枚腕表，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供
香奈兒J12 PARADOXE ONLY 2套組，含表盒與兩枚腕表，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供

兩年一度的ONLY WATCH慈善拍賣，今年即將於11月6日於日內瓦舉槌。這個2005年開始，由摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Monegasque Association against Muscular Dystrophy）創辦的慈善拍賣今年邁入第9屆，每此都會邀請各大鐘表品牌捐出一款獨一無二的時計，拍賣收益為裘馨氏肌營養性萎縮症（Duchenne Muscular Dystrophy）的研究籌募研究資金。今年許多品牌從最具代表性的經典表款作延伸變化，為這個慈善拍賣創作一款與眾不同的設計。

去年歡慶誕生20週年的J12，無疑是香奈兒（CHANEL）最具代表性的時計之一，也是21世紀以來第一款經典腕表。此次針對ONLY WATCH慈善拍賣推出的套表，延續去年20週年限定款中的J12 PARADOXE腕表的概念，首度在同一枚腕表上以不對稱的手法結合黑色與白色，而獨一無二的套表款式，則以左黑右白、以及左白右黑兩兩成套，搭配專屬的表盒，饒富視覺趣味。除了採用霧面陶瓷的雙色外觀，鏤雕ONLY WATCH字樣的透明藍寶石水晶底蓋，則可以看到特地黑化處理的Caliber 12.1自動上鍊機芯。

瑞士製表品牌蕭邦，是當今少數僅存由家族經營的珠寶鐘表品牌。為了彰顯這種家族傳承的精神而誕生的Alpine Eagle系列腕表，可以說是別具義。這款2020年推出的全新系列，脫胎自當今總裁1980年時為表廠設計的第一款休閒運動腕表St. Moritz，並採用品牌耗時4年研發的獨門Lucent Steel A223環保鋼材打造，實踐品牌的永續精神，有承先啟後之意。ONLY WATCH限定版以今年推出的全新計時碼表為基礎，以採自格勞賓登（Graubünden）區的瑞士花崗岩為表盤，藍綠色的花紋呼應系列名稱「阿爾卑斯山雄鷹」（Alpine Eagle）從高空中俯瞰瑞士山區的湖光峰影。

香奈兒J12 PARADOXE ONLY 2套組的兩枚腕表之一，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供
香奈兒J12 PARADOXE ONLY 2套組的兩枚腕表之一，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供
香奈兒J12 PARADOXE ONLY 2套組的兩枚腕表之一，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供
香奈兒J12 PARADOXE ONLY 2套組的兩枚腕表之一，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供
香奈兒J12 PARADOXE ONLY 2套組，含表盒與兩枚腕表，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供
香奈兒J12 PARADOXE ONLY 2套組，含表盒與兩枚腕表，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供
香奈兒J12 PARADOXE ONLY 2套組，含表盒與兩枚腕表，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供
香奈兒J12 PARADOXE ONLY 2套組，含表盒與兩枚腕表，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供
蕭邦Alpine Eagle XL Chrono Only Watch獨一無二腕表，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供
蕭邦Alpine Eagle XL Chrono Only Watch獨一無二腕表，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供
蕭邦Alpine Eagle XL Chrono Only Watch獨一無二腕表，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供
蕭邦Alpine Eagle XL Chrono Only Watch獨一無二腕表，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供
蕭邦Alpine Eagle XL Chrono Only Watch獨一無二腕表，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供
蕭邦Alpine Eagle XL Chrono Only Watch獨一無二腕表，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供
蕭邦Alpine Eagle XL Chrono Only Watch獨一無二腕表，以格勞賓登區的瑞士花崗岩為表盤。圖／佳士得提供
蕭邦Alpine Eagle XL Chrono Only Watch獨一無二腕表，以格勞賓登區的瑞士花崗岩為表盤。圖／佳士得提供
香奈兒J12 PARADOXE ONLY 2套組，含表盒與兩枚腕表，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供
香奈兒J12 PARADOXE ONLY 2套組，含表盒與兩枚腕表，估價30,000瑞士法郎起。圖／佳士得提供

品牌 腕表 瑞士 香奈兒

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