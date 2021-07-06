2021 0NLY WATCH／香奈兒J12雙色套表 蕭邦表盤美如畫
兩年一度的ONLY WATCH慈善拍賣，今年即將於11月6日於日內瓦舉槌。這個2005年開始，由摩納哥肌肉萎縮症防治協會（Monegasque Association against Muscular Dystrophy）創辦的慈善拍賣今年邁入第9屆，每此都會邀請各大鐘表品牌捐出一款獨一無二的時計，拍賣收益為裘馨氏肌營養性萎縮症（Duchenne Muscular Dystrophy）的研究籌募研究資金。今年許多品牌從最具代表性的經典表款作延伸變化，為這個慈善拍賣創作一款與眾不同的設計。
去年歡慶誕生20週年的J12，無疑是香奈兒（CHANEL）最具代表性的時計之一，也是21世紀以來第一款經典腕表。此次針對ONLY WATCH慈善拍賣推出的套表，延續去年20週年限定款中的J12 PARADOXE腕表的概念，首度在同一枚腕表上以不對稱的手法結合黑色與白色，而獨一無二的套表款式，則以左黑右白、以及左白右黑兩兩成套，搭配專屬的表盒，饒富視覺趣味。除了採用霧面陶瓷的雙色外觀，鏤雕ONLY WATCH字樣的透明藍寶石水晶底蓋，則可以看到特地黑化處理的Caliber 12.1自動上鍊機芯。
而瑞士製表品牌蕭邦，是當今少數僅存由家族經營的珠寶鐘表品牌。為了彰顯這種家族傳承的精神而誕生的Alpine Eagle系列腕表，可以說是別具義。這款2020年推出的全新系列，脫胎自當今總裁1980年時為表廠設計的第一款休閒運動腕表St. Moritz，並採用品牌耗時4年研發的獨門Lucent Steel A223環保鋼材打造，實踐品牌的永續精神，有承先啟後之意。ONLY WATCH限定版以今年推出的全新計時碼表為基礎，以採自格勞賓登（Graubünden）區的瑞士花崗岩為表盤，藍綠色的花紋呼應系列名稱「阿爾卑斯山雄鷹」（Alpine Eagle）從高空中俯瞰瑞士山區的湖光峰影。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言