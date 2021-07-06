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這夏它最「水」！舒味思推藝術瓶、innocent挺椰農

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「Schweppes舒味思」今年推出潮感十足的限定款「狠氣泡藝術瓶」。圖／可口可樂公司提供
「Schweppes舒味思」今年推出潮感十足的限定款「狠氣泡藝術瓶」。圖／可口可樂公司提供

氣溫不斷飆高，日常補水更顯重要，近日也有不少新「水」報到。可口可樂公司旗下擁有百年歷史的英倫氣泡水品牌「Schweppes舒味思」，今年攜手日本視覺藝術家FantasistaUtamaro共同打造3款大膽搶眼的「狠氣泡藝術瓶」；首度引進台灣的英國第一果汁品牌「innocent天真」100%天然椰子水，採用公平貿易認證的青椰，飲用椰子水亦能支持椰農，保障農民權益。

英倫經典氣泡水品牌「Schweppes舒味思」，因無糖、無負擔與豐沛氣泡的口感，成功搶市；品牌迄今也多次與時尚品牌、設計師跨界合作，今年就攜手日本視覺藝術家FantasistaUtamaro，以豐沛氣泡為謬思，運用其最具代表性的多彩繽紛美學，結合鑽石菱格紋與水感瓶身設計，推出潮感十足的限定款「狠氣泡藝術瓶」，共有「經典原味」、「萊姆風味」與「纖維+」三款設計。

日本視覺藝術家FantasistaUtamaro不因先天色覺辨識障礙所困，反而成就獨特的創作能量，其大膽用色的設計風格，以及塗鴉式色塊創作，讓作品呈現鮮活盎然的生機。此次他以豐沛氣泡為啟發，設計上將氣泡在口中迸裂的驚喜與想像圖像化，穿插氣泡啵啵聲的日文文字，加上飲用後暢快滿足的擬態語，完美展現「狠氣泡」的特色。

此外，英國第一果汁品牌「innocent天真」100%天然椰子水也在今夏首次登台，特色是清爽微甜、完全無添加糖，且為非濃縮還原果汁，充滿手繪感的海島風情包裝，也展現出品牌童趣幽默的風格。「innocent天真」選用具公平貿易認證的青椰，堅持環境友善與維護椰農權益的理念，也讓飲用時多一分人文關懷的參與感。

英國第一果汁品牌「innocent天真」100%天然椰子水今夏首度登台。圖／可口可樂公司提供
英國第一果汁品牌「innocent天真」100%天然椰子水今夏首度登台。圖／可口可樂公司提供

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