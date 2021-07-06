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星級拌麵來了！米其林一星LONGTAIL  拌麵外帶480元起

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
LONGTAIL新推出拌麵系列，誘引盛夏味蕾。圖／LONGTAIL提供
LONGTAIL新推出拌麵系列，誘引盛夏味蕾。圖／LONGTAIL提供

全國三級緊戒持續至七月中旬，米其林一星LONGTAIL餐廳外帶便當系列，自7月7日起新推出港式及南洋乾拌麵系列餐盒。主廚林明健（Chef Kin）特別選擇口感彈牙不易悶糊的港式撈麵、越南米線，新推出港式牛三寶撈麵（480元）、波士頓龍蝦撈麵（980元）、越式香煎盤克夏豬排米線（480元）等三款風味獨具的麵食。

為了讓消費者外帶回家享用也不失麵食口感，主廚林明健特別選擇從小吃到大、且麵體本身帶有嚼勁的傳統港式撈麵，來呈現港式牛三寶撈麵、波士頓龍蝦撈麵，另附上一包特製麻辣醬，嗜辣者可加入更添風味層次。而林明健在越南旅行時最愛的米線，Q彈滑溜，則以冷麵方式搭配魚露沾醬及香煎盤克夏豬排，酸香滋味誘引炎熱夏季味蕾。

港式牛三寶撈麵以特製叉燒汁慢燉牛腱、牛筋、牛肚二至四小時入味，牛腱軟而不爛、牛筋Q香滑潤、牛肚鹹香入味，拌入些許自製麻辣醬增香，醬色濃厚；撈麵煮至適當熟度瀝乾水分，拌入胡蘿蔔、香菇、青江菜、銀芽及叉燒滷汁，乾爽彈牙，尾韻甘美。

限量供應的波士頓龍蝦撈麵，可以在一份餐盒吃得到一整隻波士頓龍蝦的Q彈肥美肉質與鮮甜滋味。鮮活龍蝦融合白味噌、柴魚、昆布、薄荷葉、百里香、迷迭香等香草泡煮一小時，甘鮮高湯帶有日式柔順溫潤風味，些許日本柑橘醋讓口感微酸，加進胡蘿蔔、香菇、青江菜、銀芽拌入撈麵更為爽口開胃，搭佐彈牙厚實龍蝦肉享用此日港混搭、千元有找的奢華享受。

越式香煎盤克夏豬排米線，採用被譽為豬肉界神戶和牛等級的盤克夏黑豬豚，肋眼部位肉質細緻柔嫩、油脂適中，以香茅醃料醃製後煎過略帶焦香，搭配Q彈爽口涼拌米線，酸香鹹鮮魚露沾醬，佐在地鮮蔬與香草，尾韻甘鮮，洋溢南洋惹味，炎夏享用開胃飽足。

LONGTAIL餐廳外帶便當系列除推出全新拌麵系列外，也保留叉燒飯、香脆炸雞腿飯、鮮蝦雲吞等三款熱銷品項，及甜品班蘭葉奶凍。除以inline訂購或電話預約來店自取，亦於Uber Eats上線，即使在家防疫，也可安心輕鬆享用米其林星級美味餐點。

越式盤克夏豬排米線，480元。圖／LONGTAIL提供
越式盤克夏豬排米線，480元。圖／LONGTAIL提供
波士頓龍蝦撈麵，980元。圖／LONGTAIL提供
波士頓龍蝦撈麵，980元。圖／LONGTAIL提供
港式牛三寶撈麵，480元。圖／LONGTAIL提供
港式牛三寶撈麵，480元。圖／LONGTAIL提供

波士頓 米其林

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