法系「水行俠」報到！Arnaud Jerard結盟RICHARD MILLE

法國導演盧貝松1988年的名作「碧海藍天（The Big Blue）」由真人真實改編，電影中水下沒有人聲、只有海洋生物的真情描述，影響了無數深潛或自由潛水者。現實中，熱愛潛水的Arnaud Jerald的遭遇和電影主人翁有點相似，還好，他去年已成為世界自由潛水紀錄的保持者，在海底找到另一片自由「天空」。也是在近日，RICHARD MILLE驕傲宣布和海洋相關的品牌好友再添新成員：配戴上RM 032腕表的新一代海洋版「小王子」Arnaud Jerald。

在電影碧海藍天八年之後、1998年出生的Arnaud Jerald在學校中備受冷落、沒有自信，同時特別對噪音高度敏感。7歲時父母帶他前往法國馬賽近郊的小河潛水，第一次體驗了自由和堅強，他自述像小飛俠彼得潘一樣，「在水中遨遊，完全擺脫了重力的束縛.....那一刻，我決定成為一名專業的自由潛水者！」2020年，他更成功在希臘屏息下潛至112米，閉氣長達近3分半鐘，刷新先前由俄羅斯自由潛水好手Alexey Molchanov創下的紀錄。

有別於一般品牌好友、品牌大使多由品牌方主動向傑出的名人明星洽詢合作意願，反而是Arnaud Jerald主動向RICHARD MILLE聯絡。「當我看到RM 032腕表的時候，我就知道它是我的首選，所以我就主動聯繫了品牌。」他進一步提到，他體驗時間的方式十分不同，在水下的一分鐘就像是持續一天如此長久，「我需要我的腕表像隨身工具一樣，必須一路陪伴著我。」

如此來說，RM 032雖然並非品牌最經典的複雜功能如陀飛輪，但為什麼會受到Arnaud Jerald的青睞？原來由RMAC2機芯所驅動、50毫米、防水300米的RM 032更有三大獨家安全設計，讓潛水冠軍也能在水下安心配戴。

其一是：特別開發、具鎖定功能的表冠，只要旋轉表環便可進行鎖定表冠和按鍵，未鎖定時將為綠色指示、已鎖定狀態則為紅色指示，以避免在水下誤觸表款或計時碼表功能；第二、單向旋轉圈必須同時按住12點鐘方向與6點鐘方向的兩顆按鈕，才能轉動表表圈；第三、三點鐘方向的「運轉指示器」也是RICHARD MILL獨家，將可判斷機芯是否處於運作狀態，以上三點，都能協助佩戴者正確判斷需要返回水面的時間，有其安全上考量。