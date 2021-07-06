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法系「水行俠」報到！Arnaud Jerard結盟RICHARD MILLE

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
對Arnaud Jerald而言，「我需要我的腕表像隨身工具一樣，必須一路陪伴著我。」圖／RICHARD MILLE提供
對Arnaud Jerald而言，「我需要我的腕表像隨身工具一樣，必須一路陪伴著我。」圖／RICHARD MILLE提供

法國導演盧貝松1988年的名作「碧海藍天（The Big Blue）」由真人真實改編，電影中水下沒有人聲、只有海洋生物的真情描述，影響了無數深潛或自由潛水者。現實中，熱愛潛水的Arnaud Jerald的遭遇和電影主人翁有點相似，還好，他去年已成為世界自由潛水紀錄的保持者，在海底找到另一片自由「天空」。也是在近日，RICHARD MILLE驕傲宣布和海洋相關的品牌好友再添新成員：配戴上RM 032腕表的新一代海洋版「小王子」Arnaud Jerald。

在電影碧海藍天八年之後、1998年出生的Arnaud Jerald在學校中備受冷落、沒有自信，同時特別對噪音高度敏感。7歲時父母帶他前往法國馬賽近郊的小河潛水，第一次體驗了自由和堅強，他自述像小飛俠彼得潘一樣，「在水中遨遊，完全擺脫了重力的束縛.....那一刻，我決定成為一名專業的自由潛水者！」2020年，他更成功在希臘屏息下潛至112米，閉氣長達近3分半鐘，刷新先前由俄羅斯自由潛水好手Alexey Molchanov創下的紀錄。

有別於一般品牌好友、品牌大使多由品牌方主動向傑出的名人明星洽詢合作意願，反而是Arnaud Jerald主動向RICHARD MILLE聯絡。「當我看到RM 032腕表的時候，我就知道它是我的首選，所以我就主動聯繫了品牌。」他進一步提到，他體驗時間的方式十分不同，在水下的一分鐘就像是持續一天如此長久，「我需要我的腕表像隨身工具一樣，必須一路陪伴著我。」

如此來說，RM 032雖然並非品牌最經典的複雜功能如陀飛輪，但為什麼會受到Arnaud Jerald的青睞？原來由RMAC2機芯所驅動、50毫米、防水300米的RM 032更有三大獨家安全設計，讓潛水冠軍也能在水下安心配戴。

其一是：特別開發、具鎖定功能的表冠，只要旋轉表環便可進行鎖定表冠和按鍵，未鎖定時將為綠色指示、已鎖定狀態則為紅色指示，以避免在水下誤觸表款或計時碼表功能；第二、單向旋轉圈必須同時按住12點鐘方向與6點鐘方向的兩顆按鈕，才能轉動表表圈；第三、三點鐘方向的「運轉指示器」也是RICHARD MILL獨家，將可判斷機芯是否處於運作狀態，以上三點，都能協助佩戴者正確判斷需要返回水面的時間，有其安全上考量。

最後一提，RM 032還具備「年曆（annual calendar）」功能，可每個月自動判定大小月為30或31日，僅在每年2月需要手動調整。安全、精密、務實，難怪獲得Arnaud Jerald青睞。鈦合金材質台幣約523萬元，紅金款則約645萬元。

有別傳統品牌方向傑出名人洽詢合作意願，反而是Arnaud Jerald主動向RICHARD MILLE聯絡。圖／RICHARD MILLE提供
有別傳統品牌方向傑出名人洽詢合作意願，反而是Arnaud Jerald主動向RICHARD MILLE聯絡。圖／RICHARD MILLE提供
1988年出生的Arnaud Jerald，七歲時在馬賽的潛水經驗，造就了今日他對於水下世界的熱情與自由。圖／RICHARD MILLE提供
1988年出生的Arnaud Jerald，七歲時在馬賽的潛水經驗，造就了今日他對於水下世界的熱情與自由。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 032腕表，鈦合金材質，約523萬元。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 032腕表，鈦合金材質，約523萬元。圖／RICHARD MILLE提供
熱愛潛水的Arnaud Jerald，甫成為RICHARD MILLE的「海洋系」品牌好友。圖／RICHARD MILLE提供
熱愛潛水的Arnaud Jerald，甫成為RICHARD MILLE的「海洋系」品牌好友。圖／RICHARD MILLE提供
Arnaud Jerald在2020年，更成功在希臘屏息下潛至112米，刷新世界紀錄。圖／RICHARD MILLE提供
Arnaud Jerald在2020年，更成功在希臘屏息下潛至112米，刷新世界紀錄。圖／RICHARD MILLE提供
特殊可調節的自動盤結構，可針對配戴者習慣、微調上鏈效率。圖／RICHARD MILLE提供
特殊可調節的自動盤結構，可針對配戴者習慣、微調上鏈效率。圖／RICHARD MILLE提供
表冠上的紅色、綠色標示，代表表冠屬於鎖定或可操作狀態。圖／RICHARD MILLE提供
表冠上的紅色、綠色標示，代表表冠屬於鎖定或可操作狀態。圖／RICHARD MILLE提供

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