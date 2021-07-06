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羅密歐貝克漢帥照再一波 YSL台灣線上購物服務正式開通
台灣新冠肺炎疫情確診數字近日看似趨緩，但在三級警戒還未解除的情況下，逛街購物依然是一件風險較高的活動。許多時尚品牌的官方網站都陸續在近期上架網購功能，最近Saint Laurent也加入這個便利的陣容，正式開通台灣線上購物服務！
目前Saint Laurent台灣線上購物以英文介面為主，之後會有中文服務。網站販售最新系列包括男女時裝、皮具、鞋履與配飾，提供免運送貨到府服務。所有網購商品都提供完整的盒裝包裝，另外也可選擇禮物卡片客製化服務，傳遞送禮心意。在線客服人員也將協助客戶解決購物問題，或處理退貨。
Saint Laurent早秋系列也已陸續上架，其中帶有70年代復古風格的經典丹寧系列新品也可在官網上找到。此系列特別邀請羅密歐貝克漢和海莉比伯等人展演示範，無論是白色絲質荷葉邊襯衫搭配白色牛仔迷你短褲、粗花呢獵裝外套搭配T-shirt，或是以垃圾搖滾風情的破舊牛仔外套與刺繡金縷西裝外套搭配鑲綴YSL MONOGRAM水晶薄紗內衣褲的造型，都展現出一種慵懶有型的時尚魅力。
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