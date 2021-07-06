羅密歐貝克漢帥照再一波 YSL台灣線上購物服務正式開通

台灣新冠肺炎疫情確診數字近日看似趨緩，但在三級警戒還未解除的情況下，逛街購物依然是一件風險較高的活動。許多時尚品牌的官方網站都陸續在近期上架網購功能，最近Saint Laurent也加入這個便利的陣容，正式開通台灣線上購物服務！

目前Saint Laurent台灣線上購物以英文介面為主，之後會有中文服務。網站販售最新系列包括男女時裝、皮具、鞋履與配飾，提供免運送貨到府服務。所有網購商品都提供完整的盒裝包裝，另外也可選擇禮物卡片客製化服務，傳遞送禮心意。在線客服人員也將協助客戶解決購物問題，或處理退貨。